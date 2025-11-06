क्या ट्रंप करेंगे भारत में Google-Facebook BAN? हर्ष गोयनका की चेतावनी पर मच गया हंगामा, Sridhar Vembu ने सुझाया 'नेशनल मिशन'!

Trump Tech Ban India: क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन भारत में Google, WhatsApp, Instagram, ChatGPT या Facebook जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो जाएं तो क्या होगा? सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस वर्क तक, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितना बड़ा प्रभाव आ जाएगा. मानो जैसे सबकुछ रुक सा जाएगा. इसी चिंता को लेकर RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयंका ने एक गंभीर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दें तो क्या हमारा देश तैयार है? इस पर Zoho के फाउंडर श्रीधर वेंबू ने भी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं.

गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जरा सोचिए अगर ट्रंप भारत को अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से रोक दें तो न X, न गूगल, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक, न ChatGPT चलेगा. है ना ये डरावना ! इसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करें और सोचें कि हमारा प्लान B क्या हो सकता है.

Imagine if Trump bans India from using U.S. tech platforms- no X, Google, Instagram, Facebook or ChatGPT. Frightening, no!

Just think about the consequences seriously and what could be Plan B for us. Add Zee News as a Preferred Source — Harsh Goenka (@hvgoenka) November 5, 2025



जोहो के फाउंडर ने कही ये बात

गोयनका की इस चेतावनी को जोहो (Zoho) के संस्थापक श्रीधर वेम्बु का समर्थन मिला है. वेम्बु ने इस मुद्दे को केवल ऐप्स तक सीमित न मानते हुए इससे भी गहरी टेक निर्भरता को समाप्त करने के लिए नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलिएंस की शुरुआत करने पर जोर दिया है.

गोयनका के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए वेम्बु ने कहा कि मैं सहमत हूं. और ऐप स्तर से परे भी हमारी बहुत सारी टेक निर्भरता है. OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, चिप्स, फैब्स यानी चिप बनाने की फैक्ट्री... यह सब बहुत बड़ा है. हमें 10 साल के लिए नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलिएंस की जरूरत है.

I agree. And we have a lot more such tech dependency beyond the app level: OS, chips, fabs, .. it goes deeper and deeper. We need a 10 year "National Mission for Tech Resilience". It can be done. https://t.co/4a2ub5sMK5 — Sridhar Vembu (@svembu) November 6, 2025

स्वदेशी ऐप्स को मिल रहा बढ़ावा

यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हुई है जब भारत में स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. हाल ही में जोहो के ऐप Arattai और Zoho Mail ने वॉट्सएप और जीमेल को कड़ी टक्कर दी है और भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. स्वदेशी ब्रांड को समर्थन देने की इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई दूसरे मंत्रियों ने भी जोहो मेल को अपनाया है.

Arattai की जबरदस्त लोकप्रियता के बाद जोहो ने 1 अक्टूबर 2025 को Vani नामक एक नया और इंटेलिजेंट विज़ुअल कोलैबरेशन प्लेटफॉर्म भी पेश किया है. यह प्लेटफॉर्म गूगल वर्कस्पेस की तरह ही दूर-दराज की टीमों को एक ही जगह पर काम को विज़ुअलाइज करने का मौका देता है.

आशंका या अवसर?

गोयनका के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने भारतीय विकल्पों की संभावना पर बहस की तो वहीं कुछ ने ट्रंप द्वारा ऐसा बैन लगाने की संभावना पर ही संदेह जताया. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह समस्या केवल ऐप्स तक सीमित नहीं है बल्कि सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता ऑटोमोटिव और फार्मा सेक्टर से भी ज्यादा है. एक दूसरे यूजर ने सुझाव दिया कि प्राइवेट कंपनियों का एक समूह इस दिशा में काम कर सकता है और कॉलेजों और R&D लैब्स की सहायता कर सकता है.

वहीं एक दूसरे यूजर ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं, अमेरिका के सबसे बड़े टेक बाजार भारत को इस तरह काट नहीं सकते हैं. भारत लगभग हर अमेरिकी टेक दिग्गज के लिए सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा बाजार है. अब देखना यह दिलचस्प है कि भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर इस संभावित चुनौती और टेक आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या कदम उठाती है.

