AI वॉर में हार जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी कंपनी ने ही चेताया; चीन को अब हमारी जरूरत नहीं, बदलिए नीतियां नहीं तो....

US China Tech War: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की एक अलग ही युद्ध चल रहा है! जबरदस्त टेक टक्कर के बीच अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia के CEO जेंसन हुआंग ने अमेरिका को बड़ा चेतावनी दे दिया है. Nvidia के CEO हुआंग का कहना है कि चीन ने साफ कर दिया है कि उसे फिलहाल Nvidia की जरूरत नहीं है और अगर अमेरिका ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं तो वह आधे दुनिया के AI टैलेंट से कट सकता है. हुआंग का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी पाबंदियों और चीन की सख्त नीतियों के कारण Nvidia की चीन में पकड़ पूरी तरह खत्म हो चुकी है.

अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग ने अमेरिकी सरकार को सख्त संदेश दे दिया है. उन्होंने वॉशिंगटन में आयोजित कंपनी के पहले डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस यानी GTC में ट्रंप सरकार को चेताया है कि अगर चीन ने Nvidia को अपने बड़े डेवलपर इकोसिस्टम से पूरी तरह बाहर कर दिया, तो अमेरिका AI की लड़ाई हार जाएगा.

चीन ने Nvidia को बाहर किया

हुआंग के मुताबिक चीन ने दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में Nvidia के कामकाज को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है. उनका कहना है कि चीन ने साफ कर दिया है कि उन्हें अभी Nvidia नहीं चाहिए. बीजिंग के इस रुख के कारण कंपनी ने अपने चिप्स के लिए अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं किया है.

हुआंग ने इस दौरान कहा कि मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह बदलेगा क्योंकि मुझे लगता है कि चीन एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण मार्केट है. उन्होंने अमेरिकी पॉलिसी बनाने वालों से अपील किया कि वे उन प्रतिबंधों पर फिर से विचार करें जिनके कारण यह परेशनी हो रही है. उनका मानना है कि चीन के डेवलपर्स से अमेरिका को अलग करने की नीति लंबी समय में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

चीन में बाजार हिस्सेदारी न के बराबर

हुआंग ने पहले भी चीन में कंपनी की कमजोर होती मार्केट पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने खुलासा किया था कि अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल के कारण Nvidia को चीन में अपने बेस्ट प्रदर्शन वाले AI चिप्स, जैसे A100, H100 और H200 मॉडल बेचने से पूरी तरह मना कर दिया गया है. साल 2022 में प्रतिबंध शुरू होने के बाद उन्होंने देखा है कि चीन के एडवांस चिप मार्केट में आने से Nvidia का दबदबा कमजोर हुआ है. हुआंग ने इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को फिर से जीवित किया है.

