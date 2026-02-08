अमेरिका कंगाल होने वाला है? Elon Musk ने दी बड़ी चेतावनी, बताया कौन बचाएगा डूबती अर्थव्यवस्था!

Elon Musk Warning: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला- स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. मस्क का मानना है कि अमेरिका जिस रफ्तार से कर्ज के जाल में फंस रहा है, उससे अमेरिका का दिवालिया होना लगभग तय है. इसके साथ ही एलन मस्क ने यह भी बता दिया है कि अमेरिका इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता है. आइए जानते हैं...
Elon Musk Warning: क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है? यह सवाल हम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क खुद उठा रहे हैं. एलन मस्क एक बार फिर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बढ़ते कर्ज को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनिया भर हलचल मचा दी है. मस्क ने अमेरिकी की इकोनॉमी को लेकर खतरे की घंटी बजाई है. उनका मानना है कि अमेरिका पर बढ़ता हुआ कर्ज एक ऐसा संकट है जिसे सामान्य तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता. मस्क के मुताबिक अगर AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हुआ तो अमेरिका का दिवालिया होना लगभग तय है.
हाल ही में एक पॉडकास्ट में चर्चा के दौरान मस्क ने बताया कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38.5 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 3,200 लाख करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है. स्थिति इतनी गंभीर है कि इस कर्ज का सालाना ब्याजा ही 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है जो अमेरिका के सैन्य बजट से भी ज्यादा है. मस्क ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते AI और रोबोट्स को अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया गया तो अमेरिका का एक देश के रूप में विफल होना और दिवालिया होना निश्चित है.
मस्क ने क्यों जताई चिंता?
मस्क के अनुसार अमेरिका हर साल कर्ज के ब्याज पर 1 ट्रिलियन डॉलर खर्चकर रहा है. यह खर्च मेडिकेयर जैसे कामों से भी ज्यादा है.
मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के माध्यम से फिजूलखर्ची और धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश की जिससे तकनीकी क्रांति आने तक देश को थोड़ा समय मिल सके.
मस्क का मानना है कि केवल AI और रोबोटिक्स ही प्रोडक्शन को इतना बढ़ा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इस कर्ज के बोझ से बाहर निकल सके.
क्या है विशेषज्ञों की राय?
कमेटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट (CRFB) ने भी चेतावनी दी है कि बिना किसी बड़े सुधार के अमेरिका छह अलग-अलग प्रकार के वित्तीय संकटों का सामना कर सकता है. लेकिन डॉलर के ग्लोबल रिजर्व करेंसी होने के कारण से अमेरिका के पास कुछ फायदे जरूर हैं लेकिन मस्क का मानना है कि अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही अमेरिका के लिए एकमात्र ढाल बन सकती है.
