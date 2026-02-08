Advertisement
trendingNow13102333
Hindi Newsटेकअमेरिका कंगाल होने वाला है? Elon Musk ने दी बड़ी चेतावनी, बताया कौन बचाएगा डूबती अर्थव्यवस्था!

अमेरिका कंगाल होने वाला है? Elon Musk ने दी बड़ी चेतावनी, बताया कौन बचाएगा डूबती अर्थव्यवस्था!

Elon Musk Warning: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला- स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. मस्क का मानना है कि अमेरिका जिस रफ्तार से कर्ज के जाल में फंस रहा है, उससे अमेरिका का दिवालिया होना लगभग तय है. इसके साथ ही एलन मस्क ने यह भी बता दिया है कि अमेरिका इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका कंगाल होने वाला है? Elon Musk ने दी बड़ी चेतावनी, बताया कौन बचाएगा डूबती अर्थव्यवस्था!

Elon Musk Warning: क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है? यह सवाल हम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क खुद उठा रहे हैं. एलन मस्क एक बार फिर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बढ़ते कर्ज को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनिया भर हलचल मचा दी है. मस्क ने अमेरिकी की इकोनॉमी को लेकर खतरे की घंटी बजाई है. उनका मानना है कि अमेरिका पर बढ़ता हुआ कर्ज एक ऐसा संकट है जिसे सामान्य तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता. मस्क के मुताबिक अगर AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हुआ तो अमेरिका का दिवालिया होना लगभग तय है.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में चर्चा के दौरान मस्क ने बताया कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38.5 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 3,200 लाख करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है. स्थिति इतनी गंभीर है कि इस कर्ज का सालाना ब्याजा ही 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है जो अमेरिका के सैन्य बजट से भी ज्यादा है. मस्क ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते AI और रोबोट्स को अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया गया तो अमेरिका का एक देश के रूप में विफल होना और दिवालिया होना निश्चित है.

मस्क ने क्यों जताई चिंता?

Add Zee News as a Preferred Source

मस्क के अनुसार अमेरिका हर साल कर्ज के ब्याज पर 1 ट्रिलियन डॉलर खर्चकर रहा है. यह खर्च मेडिकेयर जैसे कामों से भी ज्यादा है.

मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के माध्यम से फिजूलखर्ची और धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश की जिससे तकनीकी क्रांति आने तक देश को थोड़ा समय मिल सके.

मस्क का मानना है कि केवल AI और रोबोटिक्स ही प्रोडक्शन को इतना बढ़ा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इस कर्ज के बोझ से बाहर निकल सके.

ये भी पढे़ंः AI बना वरदान या अभिशाप? भारत के बड़े कारोबारियों को सता रहा है नई टेक्नोलॉजी का डर

क्या है विशेषज्ञों की राय?
कमेटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट (CRFB) ने भी चेतावनी दी है कि बिना किसी बड़े सुधार के अमेरिका छह अलग-अलग प्रकार के वित्तीय संकटों का सामना कर सकता है. लेकिन डॉलर के ग्लोबल रिजर्व करेंसी होने के कारण से अमेरिका के पास कुछ फायदे जरूर हैं लेकिन मस्क का मानना है कि अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही अमेरिका के लिए एकमात्र ढाल बन सकती है.

ये भी पढे़ंः टेक वर्ल्ड में फिर छाया मातम! डॉर्सी के एक ईमेल से मचा हड़कंप, 1100 कर्मचारियों...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk warningUS national debt crisis

Trending news

ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त