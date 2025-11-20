क्या खतरे में है अमेरिका की AI बादशाहत? ट्रंप ने रातों-रात बदला प्लान, 50 राज्यों को दे दी खुली चेतावनी!

Donald Trump Warning: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस तेज हो चुकी है. इसका सीधा असर अब दुनिया भर के दोनों पर भी देखने को मिलेगा. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस रेस में पीछे छूट जाने का डरा सताने लगा है. जिसको लेकर उन्होंने अमेरिकी राज्यों को बड़ी चेतावनी भी दे दी है. ट्रंप के इस चिंता के पीछे क्या कारण है और उन्होंने अपने ही देश के राज्यों के लिए क्यों चेतावनी दी है आइए जानते हैं.

AI की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने AI को लेकर अपने नियमों में बदलाव नहीं किया तो चीन इस रेस में आसानी से जीत जाएगा. अमेरिका ने जल्द ही एकसमान फेडरल AI कानून नहीं बनाया तो चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए AI रेस में टॉप पर पहुंच जाएगा. AI सुपरपावर बनने की इस जंग में अमेरिका–चीन टकराव बढ़ने से भारत की टेक इंडस्ट्री स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल बाजार के समीकरण में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के 50 अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने नियम देश की तरक्की के लिए बाधा बन रहे हैं. उन्होंने अमेरिकी संसद (Congress) से मांग की है कि AI के लिए सिर्फ एक फेडरल लॉ बनाया जाए न कि 50 अलग-अलग राज्यों के 50 कानून.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप का सताने लगा है हार का डर

चीन का यूनिफाइड सिस्टम ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चीन AI रेस में हमें आसानी से पछाड़ देगा. ट्रंप का मानना है कि राज्यों द्वारा लगाई जा रही ज्यादा पाबंदियां अमेरिका के इनोवेशन को मार रही हैं. ट्रंप चाहते हैं कि आने वाले नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में ही AI के लिए एक फेडरल लॉ बनाया जाए. अमेरिकी राज्यों और केंद्र के बीच तनातनी के कारण ट्रंप की यह राह आसान नहीं है. उनकी ही पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ हैं.

विरोध भी शुरू

ट्रंप के इस चेतावनी को लेकर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसांटिस और सीनेटर जोश हॉली जैसे रिपब्लिकन नेता इसका विरोध करने लगे हैं. उनका मानना है कि बच्चों की सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन के लिए राज्यों के पास अपने कानून बनाने का अधिकार होना ही चाहिए.

ये भी पढे़ंः हैकर्स के पास तो नहीं पहुंचा आपका नंबर? WhatsApp की इस कमी ने उड़ाई यूजर्स की नींद!

अभी के हालात जान लीजिए

वर्तमान समय में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों ने AI कंपनियों पर कई सख्त नियम लगा रखे हैं. अगर ट्रंप का एक देश, एक कानून वाला प्लान लागू होता है तो ये सारे राज्य-स्तरीय नियम खत्म हो जाएंगे.

Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चीन का रेगुलेटरी सिस्टम बहुत सुलझा हुआ है, जिससे वहां की कंपनियों को फायदा मिलता है. वहीं अमेरिकी कंपनियों को 50 राज्यों के 50 अलग-अलग नियमों का पालन करने में पसीने छूट रहे हैं जिससे इनोवेशन काफी स्लो हो गया है. अब सबकी नजरें दिसंबर महीने पर हैं. कांग्रेस के पास डिफेंस बिल को पास करने के लिए कम समय है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इनोवेशन को चुनता है या सेफ्टी के नाम पर राज्यों के अलग-अलग कानूनों को जारी रखता है.

ये भी पढे़ंः Elon Musk की 'जानी दुश्मन' बनी ये चीनी कंपनी! गले लगाकर करेगा इंसान को प्यार