क्या मरने के बाद आपकी चैट और तस्वीरें 'प्रॉपर्टी' बन जाती हैं? कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, Apple को दिए ये आदेश!

Digital Legacy: आज के डिजिटल दौर में हमारा पूरा जीवन स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और क्लाउड स्टोरेज में सिमट चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके ऑनलाइन डेटा, इमेज, वीडियो और चैट्स का क्या होता है? अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है. गुजरात की एक सिविल कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले पर ऐसा फैसला सुनाया है, जो आने वाले समय में डिजिटल दुनिया की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है. गुजरात की सिविल कोर्ट ने साफ तौर पर माना है कि मृत व्यक्ति का iCloud डेटा भी उसकी कानूनी संपत्ति का ही हिस्सा है.

कैसे शुरू हुआ यह पूरा मामला?

इस मामले की शुरुआत होती है गुजरात के गांधीनगर से, जहां एक व्यक्ति की अचानक मौत के बाद उसका पूरा परिवार बहुत परेशान था. मृतक के आईफोन और iCloud अकाउंट में कई परिवार की इमेज, वीडियो और वॉइस नोट्स जैसे जरूरी दस्तावेज लॉक थे. परिवार के लिए इन यादों और दस्तावेजों की बहुत भावुक और व्यावहारिक अहमियत थी.

जब परिवार ने इस डेटा को रिकवर करने के लिए टेक दिग्गज कंपनी Apple से संपर्क किया, तो कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी का हवाला दिया. एप्पल ने कहा कि डेटा तभी मिल पाएगा, जब परिवार डिजिटल लेगेसी प्रक्रिया के से कोर्ट से एक आधिकारिक आदेश लेकर आए, जिसमें उन्हें कानूनी वारिस घोषित किया गया हो. इसके बाद ही मृतक की पत्नी और बेटी ने कोर्ट का रुख किया.

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कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मृतक की बेटी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया. साथ ही मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल को आदेश दिया कि वह तकनीकी रूप से जितना संभव हो, परिवार को डेटा रिकवर करने में हेल्प करे.

इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह रही कि कोर्ट ने डिजिटल डेटा को चल संपत्ति माना. हालांकि भारत में डिजिटल उत्तराधिकार को लेकर कोई अलग से अभी कानून नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून में संपत्ति की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें डिजिटल एसेट्स को भी शामिल किया जा सकता है. कोर्ट ने इसके लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में क्रिप्टोकरेंसी और NFTको मिलने वाली मान्यता का हवाला दिया.

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तब प्राइवेसी का क्या होगा?

इस फैसले ने एक और बड़े सवाल उठने लगा है. क्या मरने के बाद भी इंसान की प्राइवेसी बनी रहती है? कई बार लोग अपनी चैट्स या पर्सनल नोट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते.

इस पर कोर्ट ने साफ किया कि राइट टू प्राइवेसी हर किसी का पर्सनल अधिकार है, जो इंसान की मौत के साथ ही समाप्त हो जाता है. कानूनी वारिसों को मृतक की डिजिटल संपत्ति संभालने से प्राइवेसी के नाम पर नहीं रोका जा सकता. हालांकि भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में नॉमिनी बनाने की सुविधा है, लेकिन अगर नॉमिनी न हो, तो अब कोर्ट का यह फैसला एक मिसाल बनेगा.

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