Window AC vs Desert Cooler: इस भीषण गर्मी में कौन है असली 'कूलिंग किंग'; किसे खरीदना होगा फायदे का सौदा? जानें यहां

Window AC vs Desert Cooler: मई-जून के महीने में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब AC और एयर कूलर लोगों की जरूरत बन चुका है. घर से काम करना हो, रात में आराम से सोना हो या दिनभर की थकान के बाद राहत चाहिए हो, हर समय लोगों को ठंडी हवा चाहिए ही चाहिए. ऐसे में बहुत से लोग नया कूलिंग डिवाइस खरीदने का प्लान बना रहे हैं. अगर आप भी नया कूलिंग डिवाइस लेने का सोच रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि डेजर्ट कूलर लेना फायदेमंद होगा या फिर विंडो एसी.

दोनों ही कूलिंग डिवाइस का काम कमरा को ठंडा करना है, लेकिन इनकी वर्किंग टेक्नोलॉजी, बिजली का बिल और मेंटेनेंस का तरीका एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग है. तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके लिए कौन सा सौदा ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

दोनों के बीच काम करने के तरीका में अंतर जानिए

डेजर्ट कूलर और विंडो एसी के बीच का अंतर समझते हैं... विंडो AC, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करता है. यह कमरे के अंदर की गर्म हवा को खींचकर उसे रेफ्रिजरेंट से भरी ठंडी कॉइल्स के ऊपर से गुजारता है. इस प्रोसेस में हवा की गर्मी और नमी कमरे से बाहर चली जाती है और कमरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है. दूसरी ओर, डेजर्ट कूलर पूरी तरह से पानी के वाष्पीकरण यानी Evaporation पर काम करता है. यह बाहर की गर्म हवा को खींचकर पानी से भीगे हुए कूलिंग पैड्स से गुजारता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है और ब्लोअर के माध्यम से कमरे में फ्रेश और ठंडी हवा मिलती है.

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बिजली बिल

वहीं अगर आप कम बिजली बिल के साथ कूलिंग चाहते हैं, तो यह पॉइंट आपके लिए सबसे जरूरी है. एक विंडो एसी आमतौर पर 800 वॉट से लेकर 1500 वॉट या उससे भी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है. वहीं अगर आप महीने के बिजली बिल में देखें तो लगभग 3,000 रुपये से 4,500 रुपये तक बढ़ सकता है. वहीं, डेजर्ट एयर कूलर बहुत ही कम का इस्तेमाल करता है. यह सिर्फ 150 से 250 वॉट की खपत करता है, जिससे महीने का बिजली खर्च विंडो एसी की तुलना में काफी कम आता है.

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मेंटेनेंस और कीमत

इसके साथ ही विंडो एसी को समय-समय पर प्रोशेशनल मेंटेनेंस की जरूरत होती है. इसके फिल्टर साफ करने, इंटरनल पार्ट्स की चेकिंग और गैस रिफिलिंग के लिए आपको मैकेनिक बुलाना होता है, जिसमें खर्च बढ़ जाता है. वहीं डेजर्ट कूलर का मेंटेनेंस बहुत ही आसान होता है. आप खुद ही घर पर ही इसके वॉटर टैंक और कूलिंग पैड्स को साफ कर सकते हैं, हालांकि इसमें आपको हर दिन पानी भरना होता है. कीमत की बात करें तो, एक अच्छे 1.5 टन के विंडो एसी की कीमत 25,000 रुपये से 38,000 रुपये के बीच होती है, जबकि एक बढ़िया हाई-कैपेसिटी डेजर्ट कूलर आपको महज 9,500 रुपये से 15,000 रुपये में मिल जाएगा.

अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां उमस ज्यादा होती है या आप मॉनसून के मौसम में भी चिपचिपी गर्मी से राहत चाहते हैं, तो विंडो AC आपके लिए परफेक्ट है. वहीं, अगर आप किसी सूखे और गर्म इलाके में रहते हैं, और कम बिजली बिल चाहते हैं तो आप डेजर्ट कूलर भी खरीद सकते हैं.

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