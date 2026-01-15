Advertisement
Windows 10-11 यूजर्स सावधान! अभी के अभी कर लें PC में ये काम, वरना चोरी हो जाएगा पर्सनल डेटा; सरकार ने दी चेतावनी

Windows 10-11 यूजर्स सावधान! अभी के अभी कर लें PC में ये काम, वरना चोरी हो जाएगा पर्सनल डेटा; सरकार ने दी चेतावनी

CERT-In Windows Warning: अगर आप अपने पर्सनल काम या ऑफिस के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है. भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Windows यूजर्स को एक चेतावनी जारी करते हुए तुरंत एक्शन लेने को कहा है. सरकार की एजेंसी के मुताबिक Windows 10 और Windows 11 के सुरक्षा में एक ऐसी खामी आई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:23 PM IST
Windows 10-11 यूजर्स सावधान! अभी के अभी कर लें PC में ये काम, वरना चोरी हो जाएगा पर्सनल डेटा; सरकार ने दी चेतावनी

CERT-In Windows Warning: अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर Windows 10 या Windows 11 का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने विंडोज यूजर्स के लिए हाई लेवल अलर्ट जारी किया है. सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विंडोज के डेस्कटॉप विंडो मैनेजर में एक बड़ी टेक्निकल खराबी सामने आई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम की प्राइवेसी और आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह समस्या और इससे बचने के लिए यूजर्स को तुरंत क्या करने की सलाह एजेंसी ने दी है. 

भारत सरकार ने Windows 10 और Windows 11 यूजर्स के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है. सरकारी एजेसी की यह चेतावनी न सिर्फ यूजर्स के लिए बल्कि उन कंपनियों और संस्थानों के लिए भी है जो अपने डेली के कामो के लिए Windows आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है यह सुरक्षा खामी
CERT-In के अनुसार यह खामी Windows के Desktop Window Manager (DWM) कंपोनेंट में है. बता दें कि DWM वह सिस्टम का वह हिस्सा होता है जो स्क्रीन पर विंडो, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है. इसमें मौजूद कमी की वजह से सिस्टम मेमोरी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है जिसका फायदा उठाकर कोई हैकर्स सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और जरूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं. इससे यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे बड़ा खतरा है. राहत की बात यह है कि यह अटैक सीधे रिमोट तरीके से नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे बड़े साइबर अटैक का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

किन यूजर्स पर होगा असर?

यह सुरक्षा खतरा कई Windows वर्जन के यूजर्स पर असर दिखा सकता है, जिनमें शामिल हैं-

Windows 10: 1607, 1809, 21H2 और 22H2

Windows 11: 23H2, 24H2 और 25H2

Windows Server: 2012 से लेकर 2025 तक के कई वर्ज़न

CERT-In ने इस खामी को मीडियम सीवेरिटी की श्रेणी में रखा है, लेकिन यूजर्स को सलाह दी है कि इससे सिस्टम की सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है और आगे बड़े हमलों का रास्ता खुल सकता है.

क्या हो सकता है नुकसान
इस समस्या के कारण सिस्टम मेमोरी से प्राइवेट डेटा लीक भी हो सकता है. जिसका इस्तेमाल हैकर्स आगे के साइबर हमलों प्रिविलेज बढ़ाने या सिस्टम की सेफ्टी लेयर को तोड़ने के लिए कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः बजट की टेंशन खत्म, इस AI टूल की मदद से हर कोई कर पाएगा विदेश यात्रा! ये रही डिटेल्स

बचने के लिए क्या करें
CERT-In ने इस खामी को दूर करने के लिए यूजर्स को सलाह की है कि तुरंत माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल कर लें. इसके लिए आपको अपने सिस्टम के Windows Update में जाना होगा और जहां जाकर सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें. इसके साथ ही अनजान या अनट्रस्टेड लोकल अकाउंट्स के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी गई है. 

ये भी पढ़ेंः Google की बादशाहत खतरे में? OpenAI ने चुपके से लाया ChatGPT Translate, जानिए फीचर्स

