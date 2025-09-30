अब खत्म हो रहा है Windows 10 का सफर! 14 अक्टूबर 2025 के बाद क्या होगा? यहां जानिए सबकुछ

Windows 10 end of support: लगभग एक दशक तक दुनियाभर के करोड़ों कंप्यूटरों को ताकत देने वाला Windows 10 अब अलविदा कहने वाला है. Microsoft ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Windows 10 का सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को खत्म हो जाएगा. इसका मतलब है कि उस तारीख के बाद आपके कंप्यूटर को कोई सिक्योरिटी अपडेट, नया फीचर या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा. अब सवाल ये उठता है- क्या करें? कौन से यूजर्स प्रभावित होंगे? और आगे का रास्ता क्या है? आइए जानते हैं.

Windows 10 के बाद क्या आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा?

नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. सपोर्ट बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा. लेकिन खतरा ये है कि बिना सिक्योरिटी अपडेट्स के आपका डिवाइस वायरस, हैकिंग और मालवेयर अटैक्स के लिए ज्यादा कमजोर हो जाएगा. ऐसे में जरूरी है कि आप अभी से Windows 11 में अपग्रेड करने की तैयारी करें.

क्या आपका डिवाइस Windows 11 के लिए तैयार है?

आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर Windows 11 के लिए योग्य है या नहीं. बस जाएं:

Settings > Update & Security > Windows Update,

या फिर Microsoft का PC Health Check Tool डाउनलोड करें. इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अपग्रेड संभव है या नहीं.

ESU (Extended Security Updates) क्या है?

अगर आप तुरंत Windows 11 पर नहीं जा सकते, तो Microsoft एक विकल्प दे रहा है – Extended Security Updates (ESU).

यह सेवा 15 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें आपको एक साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे. इसके लिए कमर्शियल यूजर्स को $61 प्रति डिवाइस हर साल देना होगा. यह सुविधा तीन साल तक रिन्यू की जा सकती है, हालांकि हर साल कीमत बढ़ेगी.

Cloud Users को फ्री ESU मिलेगा

अगर आप Windows 365 Cloud PC या वर्चुअल मशीन के जरिए Windows 11 एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको ESU का फायदा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. यह खासतौर पर उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं.

Windows 11 क्यों बेहतर है?

Microsoft का दावा है कि Windows 11 में

- 62% कम सिक्योरिटी घटनाएं

- 2.3 गुना तेज परफॉर्मेंस

- 50% तेज वर्कफ्लो मिलेगा.

यह अपग्रेड न सिर्फ सुरक्षा बल्कि स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस में भी भारी सुधार लेकर आता है. कंपनियों को इसमें 250% तक का ROI (Return on Investment) मिलने का अनुमान है.

Microsoft Defender और Office Apps का क्या होगा?

Microsoft Defender Antivirus Windows 10 पर 2028 तक Security Intelligence Updates देता रहेगा. Microsoft 365 Apps को भी Windows 10 पर अक्टूबर 2028 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे, जबकि फीचर अपडेट्स अगस्त 2026 तक.