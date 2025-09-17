Windows 10 पर लगने जा रहा है ताला! क्या आपका कंप्यूटर भी 14 अक्टूबर 2025 के बाद हो जाएगा बेकार?

Windows 10 End of Support 2025: माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने साफ कर दिया है कि 14 अक्टूबर 2025 के बाद से Windows 10 के लिए मुफ्त सिक्योरिटी अपडेट बंद कर दिए जाएंगे. इस फैसले से दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स की चिंता बढ़ गई है. कंज्यूमर वॉचडॉग Consumer Reports ने इस मुद्दे पर Microsoft के सीईओ सत्य नडेला को एक पत्र लिखा है और कंपनी से मांग की है कि Windows 10 का सपोर्ट बंद न किया जाए.

क्यों बढ़ा विवाद?

Consumer Reports का कहना है कि अगर Windows 10 का सपोर्ट बंद कर दिया गया, तो लाखों यूजर्स साइबर अटैक और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. अगस्त 2025 तक दुनिया के करीब 46.2% यूजर्स अभी भी Windows 10 चला रहे थे. इनमें से कई डिवाइस हार्डवेयर की वजह से Windows 11 में अपग्रेड ही नहीं हो सकते. यही वजह है कि संगठन ने इसे “यूजर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़” बताया है.

$30 की भारी फीस पर नाराजगी

Microsoft ने Windows 10 यूजर्स को $30 (करीब ₹2,500) प्रति साल देकर सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन दिया है. लेकिन Consumer Reports और Public Interest Research Group (PIRG) का कहना है कि ये फीस एक बोझ है और आम लोगों के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल है.

PIRG का अनुमान है कि अगर Windows 10 का सपोर्ट खत्म हो गया तो करीब 40 करोड़ कंप्यूटर बेकार हो जाएंगे, जबकि उनमें से ज्यादातर अभी भी काम करने लायक हैं. इससे ई-वेस्ट बढ़ेगा और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा.

माइक्रोसॉफ्ट की दोहरी नीति?

Consumer Reports ने माइक्रोसॉफ्ट पर “हिपोक्रेसी” (दोगलेपन) का आरोप लगाया है. कंपनी एक तरफ तो लोगों को साइबर सिक्योरिटी का हवाला देकर Windows 11 लेने को कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ Windows 10 पर चल रहे करोड़ों डिवाइस को बिना सपोर्ट के छोड़ रही है.

क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते सभी?

Windows 11 के लिए TPM 2.0 और कुछ खास हार्डवेयर की जरूरत होती है, जो पुराने सिस्टम्स में मौजूद नहीं है. ऐसे में लाखों यूजर्स को मजबूरी में या तो नया कंप्यूटर खरीदना होगा या फिर बिना सिक्योरिटी अपडेट के Windows 10 चलाना होगा, जो बेहद खतरनाक है.

अब तक Microsoft का जवाब

अक्टूबर 2025 की डेडलाइन करीब है, लेकिन Microsoft की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.

FAQ

Q1: Windows 10 का सपोर्ट कब खत्म हो रहा है?

14 अक्टूबर 2025 को.

Q2: उसके बाद Windows 10 चलाना कितना सुरक्षित होगा?

बिना सिक्योरिटी अपडेट के सिस्टम पर साइबर अटैक का खतरा रहेगा.

Q3: क्या Windows 11 में अपग्रेड करना जरूरी है?

माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से हां, लेकिन हार्डवेयर की कमी से कई लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे.

Q4: क्या Windows 10 के लिए पेड सपोर्ट मिलेगा?

हां, $30 (लगभग ₹2,500) प्रति साल की फीस पर.

Q5: कितने डिवाइस प्रभावित होंगे?

करीब 40 करोड़ डिवाइस, जो Windows 11 पर अपग्रेड नहीं हो सकते.