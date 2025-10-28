Advertisement
Windows 10 सपोर्ट खत्म होते ही गुस्साए यूजर्स! Windows 11 को छोड़, थाम लिया Macbook का दामन

अभी भी दुनिया भर के करीब 40% पीसी में Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. सपोर्ट खत्म होने से पहले ही यूजर्स और कंपनियां अपने सिस्टम अपग्रेड कर रही हैं. इस अपग्रेड ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा Apple को मिल रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:08 AM IST
Microsoft ने घोषणा की है कि Windows 10 का सपोर्ट अक्टूबर 2025 में खत्म कर दिया जाएगा. इस फैसले का असर अब पूरे ग्लोबल पीसी मार्केट में दिख रहा है. लोग अपने पुराने सिस्टम को बदल रहे हैं और हैरानी की बात ये है कि उनमें से बड़ी संख्या Windows 11 पर जाने की बजाय Apple MacBook की ओर बढ़ रही है.

Counterpoint Research की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े
Counterpoint Research की नई रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भी दुनिया भर के करीब 40% पीसी में Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. सपोर्ट खत्म होने से पहले ही यूजर्स और कंपनियां अपने सिस्टम अपग्रेड कर रही हैं. इस अपग्रेड ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा Apple को मिल रहा है, जो अब MacBook की बिक्री में शानदार बढ़त देख रहा है.

MacBook की बिक्री में जबरदस्त उछाल
2025 की तीसरी तिमाही में Apple MacBook की ग्लोबल शिपमेंट्स में 14.9% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई. यह ग्रोथ दो वजहों से आई है- 
1. नए MacBook मॉडल्स की पॉपुलैरिटी
2. कंपनियों में Apple हार्डवेयर को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति

Lenovo अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी PC कंपनी बनी हुई है, जिसने 17.4% वार्षिक ग्रोथ दर्ज की. इसके बाद Asus 14.1% के साथ दूसरे स्थान पर रही. HP ने भी 10.3% की डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की. हालांकि Dell एकमात्र बड़ी कंपनी रही जिसने 0.9% की मामूली गिरावट दर्ज की. इस तिमाही में इन शीर्ष 5 पीसी कंपनियों ने कुल ग्लोबल शिपमेंट का लगभग 75% हिस्सा अपने नाम किया.

अब AI फीचर्स वाले पीसी की बढ़ी मांग
Counterpoint के मुताबिक, अब पीसी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे सिस्टम्स प्रमोट कर रहे हैं जिनमें Neural Processing Unit (NPU) और AI-बेस्ड फीचर्स शामिल हैं. हालांकि फिलहाल इन फीचर्स का सीधा असर बिक्री पर ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन कंपनियां अब AI-रेडी डिवाइसेज को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि भविष्य में उनका सिस्टम AI वर्कफ़्लो के लिए उपयुक्त बना रहे.

Windows से Mac की ओर शिफ्ट – यूजर्स के लिए नया ट्रेंड
Windows 10 का अंत करीब आते-आते, यूजर्स के बीच एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. कई लोग अब Windows 11 की बजाय MacBook को एक भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं, खासकर प्रोफेशनल और बिजनेस यूजर्स जो स्थिरता और प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हैं. Apple के M-सीरीज चिप्स, लंबी बैटरी लाइफ और macOS की परफॉर्मेंस ने उसे इस अपग्रेड वेव में सबसे बड़ा विजेता बना दिया है.

टेक इंडस्ट्री में नया दौर – AI और अपग्रेड की रेस
यह पूरा बदलाव केवल OS सपोर्ट के खत्म होने का नतीजा नहीं है, बल्कि यह AI और नेक्स्ट-जेन टेक्नोलॉजी के दौर का संकेत है. कंपनियां अब ऐसे डिवाइस चाहती हैं जो आने वाले AI टूल्स और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो को हैंडल कर सकें. इसी कारण MacBooks और AI-रेडी Windows PCs की डिमांड बढ़ रही है.

