बदल जाएगा Windows 11! 'Hey Copilot' कहते ही PC खुद करेगा सारा काम, सिस्टम बनेगा और भी ज्यादा स्मार्ट

Windows 11 AI Update: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से नया बदलाव आने वाला है! माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के नए अपडेट के साथ PCs को और भी स्मार्ट बनाने की घोषणा कर दी है. अब आपके कंप्यूटर में सिर्फ क्लिक करने या कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. Microsoft के नया अपडेट के बाद आपके PC को AI फीचर्स मिल जाएंगे जो आपकी आवाज़ सुनकर काम करेगा. बस कहें, Hey Copilot, और आपका कंप्यूटर खुद आपके लिए टास्क पूरा करने लगेगा. चाहे डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, या सिर्फ इंटरनेट सर्च करना Windows 11 का ये नया अपडेट हर PC को AI PC में बदलने का वादा करता है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

Windows 10 के सपोर्ट बंद होने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के लिए एक नया अपडेट जारी कर दिया है. इस बार कंपनी ने ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स पेश किए हैं, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देंगे. माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस अपडेट के बाद Windows 11 पर चलने वाले हर PC को AI-पावर्ड बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही Copilot फीचर में भी काफी बदलाव किया गया है जिससे आपका कंप्यूटर अब और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा.

Windows 11 के नए फीचर्स जान लीजिए

Microsoft इस एक्सपीरियंस को बातचीत वाला बना रहा है. नए अपडेट के बाद अब यूजर्स केवल'Hey Copilot' बोलकर अपना काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को अपडेट करने के बाद इस फीचर को ऑन करना होगा, क्योंकि यह फीचर डिफाल्ट रूप से बंद रहता है. इसके शुरू होने पर यूजर्स को स्क्रीन पर एक छोटा माइक्रोफोन आइकन दिखाई देगा जिसमें एक झंकार की आवाज होगी जिसका अर्थ है कि Copilot सुनने और जवाब देने के लिए रेडी है.

इसके साथ ही नए अपडेट के बाद 'Goodbye' कमांड भी देखने को मिलता है जो AI मॉडल के साथ यूजर्स के सेशन को विनम्र तरीके से खत्म करता है. साथ ही आप अपने सिस्टम पर इसे मैन्युअल रूप से इसे बंद भी कर सकते हैं.

Hey Copilot कहते ही होगा काम

इस बार Copilot को एक नया विजन फीचर भी मिला है. अब AI मॉडल अपने सामने मौजूद कंटेंट का विश्लेषण कर सकता है और उससे जुड़ी जानकारी या फिर कोई सुझाव दे सकता है. जैसे आप Copilot से अपने प्रेजेंटेशन की रिव्यू करवा सकते हैं और इस फॉर्मेटिंग सुधारने,साइज चेंज करने या फिर किसी दूसरे जरूरी काम के लिए कह सकते हैं. इसके साथ ही यह फीचर गेमिंग, ट्रैवल प्लानिंग, फोटो एडिटिंग और कई दूसरे कामों को भी आसान बना देगा.

इसके साथ ही Windows इनसाइडर्स को एक Ask Copilot बटन भी नए मिलेगा जिससे उन्हें एक ही क्लिक में Copilot Voice और Vision दोनों को एक्सेस मिल जाएगा. इस सुविधा के साथ यूजर्स अपने PC पर एजेंटिक क्षमताओं का एक्सपीरियंस कर पाएंगे. यह बहुत ही जल्द सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा.

