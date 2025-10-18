Advertisement
trendingNow12966603
Hindi Newsटेक

बदल जाएगा Windows 11! 'Hey Copilot' कहते ही PC खुद करेगा सारा काम, सिस्टम बनेगा और भी ज्यादा स्मार्ट

Windows 11 New Update: Windows 11 अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनने वाला है. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए अपडेट के जरिए PC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह शामिल किया है. बस आप कहें Hey Copilot और आपका कंप्यूटर खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदल जाएगा Windows 11! 'Hey Copilot' कहते ही PC खुद करेगा सारा काम, सिस्टम बनेगा और भी ज्यादा स्मार्ट

Windows 11 AI Update: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से नया बदलाव आने वाला है! माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के नए अपडेट के साथ PCs को और भी स्मार्ट बनाने की घोषणा कर दी है. अब आपके कंप्यूटर में सिर्फ क्लिक करने या कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. Microsoft के नया अपडेट के बाद आपके PC को AI फीचर्स मिल जाएंगे जो आपकी आवाज़ सुनकर काम करेगा. बस कहें, Hey Copilot, और आपका कंप्यूटर खुद आपके लिए टास्क पूरा करने लगेगा. चाहे डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, या सिर्फ इंटरनेट सर्च करना Windows 11 का ये नया अपडेट हर PC को AI PC में बदलने का वादा करता है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

Windows 10 के सपोर्ट बंद होने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के लिए एक नया अपडेट जारी कर दिया है. इस बार कंपनी ने ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स पेश किए हैं, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देंगे. माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इस अपडेट के बाद Windows 11 पर चलने वाले हर PC को AI-पावर्ड बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही Copilot फीचर में भी काफी बदलाव किया गया है जिससे आपका कंप्यूटर अब और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा.

Windows 11 के नए फीचर्स जान लीजिए

Add Zee News as a Preferred Source

Microsoft इस एक्सपीरियंस को बातचीत वाला बना रहा है. नए अपडेट के बाद अब यूजर्स केवल'Hey Copilot' बोलकर अपना काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को अपडेट करने के बाद इस फीचर को ऑन करना होगा, क्योंकि यह फीचर डिफाल्ट रूप से बंद रहता है. इसके शुरू होने पर यूजर्स को स्क्रीन पर एक छोटा माइक्रोफोन आइकन दिखाई देगा जिसमें एक झंकार की आवाज होगी जिसका अर्थ है कि Copilot सुनने और जवाब देने के लिए रेडी है.

इसके साथ ही नए अपडेट के बाद 'Goodbye' कमांड भी देखने को मिलता है जो AI मॉडल के साथ यूजर्स के सेशन को विनम्र तरीके से खत्म करता है. साथ ही आप अपने सिस्टम पर इसे मैन्युअल रूप से इसे बंद भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः दिवाली पर ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग? इस ऐप से हो सकता है आपका डेटा हैक! सरकार ने किया अलर्ट

Hey Copilot कहते ही होगा काम
इस बार Copilot को एक नया विजन फीचर भी मिला है. अब AI मॉडल अपने सामने मौजूद कंटेंट का विश्लेषण कर सकता है और उससे जुड़ी जानकारी या फिर कोई सुझाव दे सकता है. जैसे आप Copilot से अपने प्रेजेंटेशन की रिव्यू करवा सकते हैं और इस फॉर्मेटिंग सुधारने,साइज चेंज करने या फिर किसी दूसरे जरूरी काम के लिए कह सकते हैं. इसके साथ ही यह फीचर गेमिंग, ट्रैवल प्लानिंग, फोटो एडिटिंग और कई दूसरे कामों को भी आसान बना देगा.

इसके साथ ही Windows इनसाइडर्स को एक Ask Copilot बटन भी नए मिलेगा जिससे उन्हें एक ही क्लिक में Copilot Voice और Vision दोनों को एक्सेस मिल जाएगा. इस सुविधा के साथ यूजर्स अपने PC पर एजेंटिक क्षमताओं का एक्सपीरियंस कर पाएंगे. यह बहुत ही जल्द सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा.

ये भी पढ़ेंः धनतेरस पर समृद्धि नहीं, बर्बादी आएगी..अगर ऑनलाइन गोल्ड-सिल्वर खरीदते समय किए ये गलती

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Windows 11 New UpdateHey Copilot Voice CommandMicrosoft

Trending news

हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत