बड़ी मुसीबत में फंसे Windows यूजर्स! जनवरी अपडेट के बाद बिगड़ा खेल, अब Microsoft ने निकाला 'इमरजेंसी' तोड़

जनवरी 2026 के अपडेट ने लाखों यूजर्स की नींद उड़ा दी थी, लेकिन Microsoft का यह नया कदम आपके PC को नई जिंदगी दे सकता है. Microsoft के मुताबिक यह दिक्कत उन डिवाइसेज में ज्यादा देखने को मिली, जिनमें Secure Launch फीचर चालू था. यह फीचर सिस्टम को स्टार्टअप के समय फर्मवेयर अटैक से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी की वजह से यह बग सामने आया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:28 PM IST
अगर आपका Windows 11 या Windows 10 कंप्यूटर हाल ही में अजीब तरह से काम कर रहा था, तो अब राहत की खबर है. Microsoft ने जनवरी 2026 के सिक्योरिटी अपडेट के बाद सामने आई कई गंभीर समस्याओं को ठीक करने के लिए एक इमरजेंसी अपडेट जारी किया है. दुनियाभर से यूजर्स ने शिकायत की थी कि अपडेट के बाद उनके सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कंपनी को तुरंत कदम उठाना पड़ा.

Windows 11 में अपने-आप रीस्टार्ट होने की दिक्कत हुई ठीक
इस नए अपडेट में सबसे बड़ी समस्या को ठीक किया गया है, जो खासतौर पर Windows 11 यूजर्स को परेशान कर रही थी. कई लोगों ने बताया कि जब वे अपने कंप्यूटर को शटडाउन या हाइबरनेट करने की कोशिश करते थे, तो सिस्टम अचानक अपने-आप रीस्टार्ट हो जाता था. Microsoft के मुताबिक यह दिक्कत उन डिवाइसेज में ज्यादा देखने को मिली, जिनमें Secure Launch फीचर चालू था. यह फीचर सिस्टम को स्टार्टअप के समय फर्मवेयर अटैक से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी की वजह से यह बग सामने आया.

रिमोट लॉगिन करने वालों को भी मिली राहत
Microsoft ने एक और बड़ी समस्या को भी इस अपडेट में ठीक किया है. कई Windows 10 और Windows 11 यूजर्स शिकायत कर रहे थे कि वे रिमोट कनेक्शन ऐप्स के जरिए अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. रिमोट डेस्कटॉप या अन्य रिमोट एक्सेस टूल्स इस्तेमाल करते समय क्रेडेंशियल डालने पर लॉगिन फेल हो रहा था. Microsoft की Known Issues लिस्ट के अनुसार, यह समस्या क्रेडेंशियल प्रॉम्प्ट सही से काम न करने की वजह से हो रही थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं
हालांकि Microsoft के इस इमरजेंसी अपडेट से कई बड़ी परेशानियां दूर हुई हैं, लेकिन जनवरी 2026 के अपडेट से जुड़ी सभी दिक्कतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब भी कुछ यूजर्स को ब्लैंक स्क्रीन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा Outlook Classic के क्रैश होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले समय में इन समस्याओं के लिए भी अलग अपडेट जारी कर सकती है.

पहली बार नहीं है जब Microsoft को इमरजेंसी अपडेट देना पड़ा
यह पहली बार नहीं है जब Microsoft को इस तरह का इमरजेंसी अपडेट जारी करना पड़ा हो. पिछले साल अक्टूबर में भी कंपनी ने Windows 11 के लिए एक जरूरी फिक्स निकाला था, जो Windows Recovery Environment से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए था. इससे साफ है कि बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद ऐसी तकनीकी दिक्कतें सामने आना अब आम बात हो गई है.

Windows की एरर स्क्रीन अब बदले हुए लुक में
Microsoft ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए Windows की मशहूर एरर स्क्रीन का लुक भी बदल दिया है. करीब 40 सालों से दिख रही नीली स्क्रीन अब ब्लैक बैकग्राउंड में नजर आएगी. यह बदलाव Windows सिस्टम को और मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, खासतौर पर 2024 के CrowdStrike हादसे के बाद, जब दुनिया भर में लाखों Windows सिस्टम क्रैश हो गए थे.

अब “स्क्रीन ऑफ डेथ” होगी थोड़ी कम डरावनी
नई एरर स्क्रीन को Microsoft ने ज्यादा सिंपल और समझने लायक बनाया है. अब इसमें लंबा मैसेज या उदास चेहरा नहीं दिखेगा. उसकी जगह सिस्टम रीस्टार्ट की प्रोग्रेस प्रतिशत में दिखाई जाएगी, जिससे यूजर को साफ पता चले कि सिस्टम रिकवर होने में कितना समय लगेगा. कंपनी का मानना है कि इससे अचानक हुए सिस्टम क्रैश के दौरान यूजर को बेहतर अनुभव मिलेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Windows 10MicrosoftWindows 11Microsoft January 2026 security patch

