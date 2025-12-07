आपके PC में छुपा है ‘सीक्रेट एंटीवायरस’! बिना बताए खतरनाक वायरस उड़ाता है, ऐसे करें एक्टिव नहीं लगेगा एक भी पैसा

Secret Antivirus in Windows PC: आज के समय में साइबर अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. हैकर्स लगातार आपके PC और लैपटॉप में ऐसे मालिशियस सॉफ्टवेयर घुसाने की कोशिश में रहते हैं जिनसे वे आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें. लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि आपके Windows में ही एक ऐसा छुपा हुआ सिक्योरिटी टूल है जो बिना किसी इंस्टॉलेशन के, सिस्टम में घुसे खतरनाक मैलवेयर को चुपचाप खोजकर खत्म कर देता है. आइए जानते हैं क्या है ये और कैसे करता है काम

हैकर्स हमेशा Windows या पीसी में खतरनाक सॉफ्टवेयर घुसाने की कोशिश करते हैं जिससे वे आपके सिस्टम पर कंट्रोले ले सकें. अगर आप Windows PC या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिस्टम में एक बहुत ही कमाल का टूल मौजूद है Malicious Software Removal Tool यानी MSRT. यह माइक्रोसॉफ्ट का सेफ्टी टूल है जो बड़े पैमाने पर फैलने वाले खतरनाक मैलवेयर को पहचानकर उसे सिस्टम से पूरी तरह हटाता है.

MSRT क्या है और कैसे करता है काम

Windows में एक बिल्ट-इन वायरस रिमूवल टूल आता है इसे ही MSRT कहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इसे हर महीने Windows Update के जरिए अपडेट देता रहता है और अपडेट पूरा होने पर यह बैकग्राउंड में चुपचाप आपके सिस्टम को स्कैन करता है. इसका सबसे जरूरी काम है मैलवेयर जैसे ट्रोजन, रूटकिट, वर्म्स को पहचानकर रिमूव करना. हर महीने इसमें नए और एक्टिव मैलवेयर फैमिली को टारगेट करने के लिए सुधार किए जाते हैं, जिससे यह उन खतरों को पकड़ सके जो इस समय तेजी से फैल रहे हैं. अगर स्कैन के दौरान यह किसी खराब फाइल या मैलवेयर का पता लगा लेता है तो बिना किसी समस्या के उसे सिस्टम से हटा देता है.

इस टूल का यूज कैसे करें

डिफॉल्ट तौर पर MSRT महीने में एक बार काम करता है और तभी रिपोर्ट करता है जब उसे किसी मैलवेयर मिलता है. लेकिन अगर आपको खुद से चेक करना हो तो आप MSRT से अपने पीसी को ऑन-डिमांड स्कैन भी कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको अपने सिस्टम पर Windows + R बटन को प्रेस करना होता है और रन डायलॉग बॉक्स में mrt लिखना होता है. इसके बाद आपको UAC प्रॉम्प्ट को कंफर्म करना होगा.

जब नया पेज खुले तो आप Next पर क्लिक करें और आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की तरह ही स्कैन टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें फुल स्कैन, क्विक स्कैन और कस्टमाइज्ड स्कैन जैसे ऑप्शन मिलते हैं. स्कैन में नियमित माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्कैन जितना ही समय लगता है इसलिए अगर आप फुल स्कैन करते हैं तो घंटों का समय लग सकता है. आप स्कैन टाइप को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक कर दें.

यह टूल आपके पीसी को फुल तरीक से स्कैन करता है और जैसे ही किसी मैलवेयर मिलता है उसे अपने-आप हटा देता है. इसके साथ ही सिस्टम को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाता है. स्कैन पूरा होने के बाद आप View detailed results पर क्लिक कर यह देख सकते हैं कि टूल ने क्या पाया और किन खतरों को हटाया है. लेकिन आपको बता दें कि MSRT किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑप्शन नहीं होता है. यह सिर्फ एक सिक्योरिटी टूल है. इसमें बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जरूरी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फीचर्स नहीं मिलते हैं.

