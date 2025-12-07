Advertisement
trendingNow13032131
Hindi Newsटेक

आपके PC में छुपा है ‘सीक्रेट एंटीवायरस’! बिना बताए खतरनाक वायरस उड़ाता है, ऐसे करें एक्टिव नहीं लगेगा एक भी पैसा

Secret Antivirus in Windows PC: आज के समय में जब साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में ज्यादातर लोग महंगे एंटीवायरस खरीदकर अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके Windows PC में पहले से ही एक ऐसा सिक्योरिटी टूल है जो बिना शोर किए खतरनाक वायरस और मैलवेयर को गायब कर देता है? सबसे खास बात इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है!

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपके PC में छुपा है ‘सीक्रेट एंटीवायरस’! बिना बताए खतरनाक वायरस उड़ाता है, ऐसे करें एक्टिव नहीं लगेगा एक भी पैसा

Secret Antivirus in Windows PC: आज के समय में साइबर अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. हैकर्स लगातार आपके PC और लैपटॉप में ऐसे मालिशियस सॉफ्टवेयर घुसाने की कोशिश में रहते हैं जिनसे वे आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें. लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि आपके Windows में ही एक ऐसा छुपा हुआ सिक्योरिटी टूल है जो बिना किसी इंस्टॉलेशन के, सिस्टम में घुसे खतरनाक मैलवेयर को चुपचाप खोजकर खत्म कर देता है. आइए जानते हैं क्या है ये और कैसे करता है काम

हैकर्स हमेशा Windows या पीसी में खतरनाक सॉफ्टवेयर घुसाने की कोशिश करते हैं जिससे वे आपके सिस्टम पर कंट्रोले ले सकें. अगर आप Windows PC या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिस्टम में एक बहुत ही कमाल का टूल मौजूद है Malicious Software Removal Tool यानी MSRT.  यह माइक्रोसॉफ्ट का सेफ्टी टूल है जो बड़े पैमाने पर फैलने वाले खतरनाक मैलवेयर को पहचानकर उसे सिस्टम से पूरी तरह हटाता है. 

MSRT क्या है और कैसे करता है काम
Windows में एक बिल्ट-इन वायरस रिमूवल टूल आता है इसे ही MSRT कहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इसे हर महीने Windows Update के जरिए अपडेट देता रहता है और अपडेट पूरा होने पर यह बैकग्राउंड में चुपचाप आपके सिस्टम को स्कैन करता है. इसका सबसे जरूरी काम है मैलवेयर जैसे ट्रोजन, रूटकिट, वर्म्स को पहचानकर रिमूव करना. हर महीने इसमें नए और एक्टिव मैलवेयर फैमिली को टारगेट करने के लिए सुधार किए जाते हैं, जिससे यह उन खतरों को पकड़ सके जो इस समय तेजी से फैल रहे हैं. अगर स्कैन के दौरान यह किसी खराब फाइल या मैलवेयर का पता लगा लेता है तो बिना किसी समस्या के उसे सिस्टम से हटा देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस टूल का यूज कैसे करें
डिफॉल्ट तौर पर MSRT महीने में एक बार काम करता है और तभी रिपोर्ट करता है जब उसे किसी मैलवेयर मिलता है. लेकिन अगर आपको खुद से चेक करना हो तो आप MSRT से अपने पीसी को ऑन-डिमांड स्कैन भी कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको अपने सिस्टम पर Windows + R बटन को प्रेस करना होता है और रन डायलॉग बॉक्स में mrt लिखना होता है. इसके बाद आपको UAC प्रॉम्प्ट को कंफर्म करना होगा.

जब नया पेज खुले तो आप Next पर क्लिक करें और  आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की तरह ही स्कैन टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें फुल स्कैन, क्विक स्कैन और कस्टमाइज्ड स्कैन जैसे ऑप्शन मिलते हैं. स्कैन में नियमित माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्कैन जितना ही समय लगता है इसलिए अगर आप फुल स्कैन करते हैं तो घंटों का समय लग सकता है. आप स्कैन टाइप को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक कर दें.

ये भी पढे़ंः मोबाइल हो जाए हैक तो क्या-क्या देख लेता है हैकर, क्या स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं?

यह टूल आपके पीसी को फुल तरीक से स्कैन करता है और जैसे ही किसी मैलवेयर मिलता है उसे अपने-आप हटा देता है. इसके साथ ही सिस्टम को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाता है. स्कैन पूरा होने के बाद आप View detailed results पर क्लिक कर यह देख सकते हैं कि टूल ने क्या पाया और किन खतरों को हटाया है. लेकिन आपको बता दें कि MSRT किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑप्शन नहीं होता है. यह सिर्फ एक सिक्योरिटी टूल है. इसमें बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जरूरी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फीचर्स नहीं मिलते हैं.  

ये भी पढे़ंः कपड़े के आर-पार दिखाने वाला स्मार्टफोन! जब फोन के एक 'फीचर' ने हिला दी थी दुनिया

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Secret Antivirus in Windows PCWindows PC AntivirusMSRT tool.

Trending news

ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
Goa Fire Incident
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा