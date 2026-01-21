कहीं मौत को दावत तो नहीं दे रहा आपका गीजर? नहाने जाने से पहले पढ़ लें ये 5 जरूरी चेतावनी!

Advertisement
Geyser Safety Tips: सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत तो हर घर में होती है, जिसके लिए ज्यादातर लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यही गीजर अगर लापरवाही के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बड़े खतरे की वजह बन सकता है. ठंड के मौसम में देशभर से गीजर से जुड़े हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं. कई बार बाथरूम में गलत तरीके से लगाए गए गीजर कई बार जान पर भारी पड़ जाते हैं. ऐसे में नहाने से पहले कुछ जरूरी चेतावनियों और सेफ्टी नियमों को जानना बेहद जरूरी है. 

Jan 21, 2026
Geyser Safety Tips: ठंड के दिनों में राहत देने वाला गीजर अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है. हर साल ठंड के मौसम में गीजर से जुड़े हादसों के मामले तेजी देखी जा रही है, जिनमें से गैस लीक, कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटना और इलेक्ट्रिक शॉक जैसी बड़ी और खतरनाक घटनाएं शामिल हैं. खासतौर पर बाथरूम में गलत तरीके से लगाए गए गीजर कई बार जानलेवा साबित होते हैं. लेकिन अगर कुछ जरूरी बातों और सेफ्टी टिप्स को ध्यान दिया जाए तो इन बड़ी परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि गीजर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेफ्टी से जुड़े जरूरी नियमों को जरूर जान लिया जाए जिससे सर्दियों में एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे में न बदल जाए.

आखिर क्यों खतरनाक हो जाते हैं गीजर?
गीजर वैसे तो हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं लेकिन कई बार कुछ नार्मल सी गलतियों की वजह से ये बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं. आज के समय में आने वाले ज्यादातर गीजर गैस और इलेक्ट्रिक होते हैं. लेकिन अगर इनमें सही वायरिंग, वेंटिलेशन और समस-समय पर चेक न किया जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकते हैं. खासकर छोटे और बिना हवा वाले बाथरूम में गीजर लगाने से हादसों का खतरा कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है.

कार्बन मोनोऑक्साइड दिखती नहीं लेकिन जानलेवा हो सकती हैॉ
गैस गीजर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है. यह गैस दिखाई नहीं देती है और कई बार समय रहते इसकी स्मेल भी महसूस नहीं होती है. बंद बाथरूम में यह गैस जमा हो सकती है जिससे चक्कर आना, सांस लेने में समस्या या फिर बेहोशी जैसी परेशानी भी हो सकती है. वहीं कुछ मामलों में तो यह जान भी ले सकती है.

बाथरूम में गैस गीजर लगाना हो सकता है जानलेवा
जानकारों का मानना है कि गैस गीजर को बाथरूम के अंदर लगाने से बचना चाहिए. इन्हें बालकनी या खुले यूटिलिटी एरिया में लगाना सबसे सेफ माना जाता है. अगर मजबूरी में गैस गीजर इस्तेमाल करना पड़े तो एग्जॉस्ट पाइप और पर्याप्त वेंटिलेशन की भी जरूर व्यवस्था करें. इलेक्ट्रिक गीजर गैस गीजर की तुलना में ज्यादा सेफ होते हैं लेकिन इनमें भी खतरे पूरी तरह खत्म नहीं होते.

इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट से भी रहें सावधान
खराब वायरिंग, सही अर्थिंग न होना या नहाते समय गीजर ऑन-ऑफ करना खतरनाक हो सकता है. सेफ्टी के लिए अर्थिंग, MCB यानी मिनी सर्किट ब्रेकर और नहाने से पहले गीजर बंद करने जैसी सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही समय-समय पर किसी इलेक्ट्रीशियन से चेकअप कराएं.

मेंटेनेंस को न करें नजरअंदाज
गीजर की साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए. गैस लीक, जंग, या फिर किसी भी प्रकार की आवाज या पुराना गीजर दिखे तो उसे बिना देर किए बदल दें. गैस गीजर इस्तेमाल करने वालों के लिए पास में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाना भी समझदारी है.

ये आसान टिप्स का भी रखें ध्यान

बंद जगह में कभी भी गैस गीजर का यूज न करें.

बाथरूम में सही वेंटिलेशन का ध्यान रखें अगर गीजर बाथरूम के अंदर ही फिट करवा रहे हैं.

नहाने से पहले गीजर ऑफ कर दें.

जलने की गंध या चक्कर आने पर तुरंत घर से बाहर निकलें और मेन स्विच ऑफ कर दें.

घर के सभी लोगों को सेफ्टी के बारे में जानकारी दें.

