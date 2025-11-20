ठंड आते ही शुरू हुआ धमाका! Dyson के इन प्रोडक्ट्स के साथ ट्रिपल डोर फ्रिज भी हुए सस्ते, ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

Dyson Offer: नवंबर का महीना जैसे-जैसे बीत रहा है ठंडक अपना असर दिखाने लगती है. भारत जैसे देश में जैसे ही कड़ाके की ठंड शुरू होती है लोग घर के अंदर ज्यादा समय बिताने लगते हैं. ऐसे में अपने घर को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाने का यह सही समय है. प्रदूषण से लेकर डेली लाइफ के कामों को आसान बनाने वाले स्मार्ट सॉल्यूशंस तक इस मौसम में आरामदायक रहने के लिए कुछ बेहतरीन गैजेट्स इन दिनों भारी छूट पर मिल रहे हैं. वॉशिंग मशीन, फ्रिज से लेकर एयर प्यूरिफिकेशन तक बंपर छूट मिल रही है. इस ऑफर के तहत डाइसन के एयर प्यूरीफायर वॉशिंग मशीन और फ्रिज पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. आइए आज के इस आर्टिकल में इस छूट की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

Whirlpool Protton 300 L Triple Door Refrigerator

स्टाइलिश डिजाइन और अलग-अलग कम्पार्टमेंट वाला यह 300 लीटर ट्रिपल डोर फ्रिज फल सब्ज़ियों और फ्रोज़न फूड को ज्यादा देर तक फ्रेश रखता है. अमेजन पर यह 30,400 रुपये में मिल रहा है. तो अगर आप एक एडवांस ट्रिपल डोर फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट आप्शन है. 300 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज नार्मल फैमिली के लिए परफेक्ट है. इसमें नार्मल कंप्रेसर लगाया गया है, जो जल्दी खराब नहीं होता है. इसके साथ ही यह फ्रिज फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी से लैस है जो बर्फ जमा होने से रोकता है और खुद ही डिफ्रॉस्ट करता है.

Whirlpool 327 L 3-Star Convertible Frost-Free Double Door Refrigerator

यह मॉडल 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जिसे आप सिर्फ 27 मिनट में फ्रीजर से फ्रिज में बदल सकते हैं. इस फ्रिज में 3-स्टार इन्वर्टर कंप्रेसर 12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन, 95V–300V तक स्टेबलाइजेर-फ्री है जो नार्मल फैमिली के लिए बिजली बचाने वाली फ्रिज है. नार्मल दिनों में यह फ्रिज ₹44,300 में मिलती है लेकिन अभी Whirlpool की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह 27% छूट के साथ ₹32,180 में मिल रही है.

Whirlpool 8 Kg 5-Star Inverter Supreme Care Front Load Washing Machine

यह वॉशिंग मशीन 8 किलो पॉवर के साथ 1400 RPM स्पिन स्पीड और 5-स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है. यह मशीन स्टीम टेक्नोलॉजी से 100 तक जिद्दी दाग हटाने में मदद करती है साथ ही इसमें 6th Sense SoftMove टेक्नोलॉजी, 15 वॉश प्रोग्राम, 2 साल की प्रोडक्ट + 8 साल मोटर वारंटी के साथ यह नार्मल फैमिली के लिए बेस्ट है. अमेजन पर इसकी कीमत ₹31,490.00 रुपये है.

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx (HP12)

Dyson ने अपनी Hot+Cool रेंज में नया HP2 De-NOx प्यूरीफायर पेश किया है. यह कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस गैस-कैप्चर सिस्टम लाता है जो सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले इनडोर प्रदूषण को कम करने में मदद करता है. नया K-Carbon फिल्टर 50% ज्यादा NO₂ कैप्चर करता है. फॉर्मल्डिहाइड को भी नष्ट करता है, HEPA H13 सील्ड सिस्टम धूल और एलर्जन्स हटाता है, 350 Air Multiplier टेक्नोलॉजी से पूरे कमरे में साफ हवा फैलाता है.

हीटिंग मोड के साथ घर में बराबर गर्माहट देता है, रियल-टाइम ऑटो सेंसिंग + MyDyson ऐप सपोर्ट मोड के साथ आता है. बात करें इसकी कीमत की तो यह ₹68,900 दाम पर Dyson स्टोर्स और Dyson.in पर मिल रहा है.

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 HP10

अगर आप एक ही मशीन में हीटिंग और एयर प्यूरिफिकेशन दोनों चाहते हैं तो आपके लिए Gen1 मॉडल बेस्ट ऑप्शन है. यह HEPA H13 + एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, 99.95% अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हटाता है. साथ ही यह Air Multiplier टेक्नोलॉजी से बराबर हीटिंग, ऑटो सेंसर्स प्रदूषण के अनुसार सेटिंग बदलते हैं. साथ ही ये बेडरूम के लिए Quiet Night Mode के साथ आते हैं. बात करें इसकी कीमत की तो यह ₹56,900 पर मिल रहा है.

