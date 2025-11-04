हर महीने बिजली बिल में होगी ₹2000 तक की बचत! आज ही बदल डालें घर की ये एक चीज, लेंगे राहत की सांस

उत्तर भारत में जैसे-जैसे तापमान गिरने लगता है, वैसे-वैसे हीटर और गीजर जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है. लेकिन सर्दियों की ये सुविधा कई बार भारी बिजली बिल के साथ आती है, जो हजारों रुपये तक पहुंच सकता है. अच्छी खबर यह है कि कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर और सही सेटिंग्स रखकर आप गर्म पानी का मजा ले सकते हैं और बिजली का बिल भी नियंत्रित रख सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय जिनसे आपका गीजर कम बिजली खपत करेगा.

1. ऑटो-कट फीचर वाला गीजर चुनें

ज्यादातर लोग गीजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की अनावश्यक खपत होती है. अगर आपके गीजर में ऑटो-कट या टाइमर फीचर है, तो यह पानी के तय तापमान पर पहुंचते ही अपने आप बंद हो जाता है. इससे ओवरहीटिंग भी नहीं होती और बिजली की काफी बचत होती है. इसलिए, अगर आप नया गीजर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें ऑटो-कट फीचर जरूर देखें.

2. थर्मोस्टैट का सही तापमान सेट करें

थर्मोस्टैट की सेटिंग्स पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बिजली खपत को काफी प्रभावित करता है. गीजर का आदर्श तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. इस तापमान पर पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की बर्बादी भी नहीं होती. थर्मोस्टैट तय सीमा तक पहुंचते ही हीटिंग रोक देता है और जरूरत पड़ने पर फिर से चालू हो जाता है. इसलिए गीजर का तापमान हमेशा 50-55 डिग्री के बीच रखें.

3. 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर खरीदें

जैसे एसी या फ्रिज में ऊर्जा रेटिंग मायने रखती है, वैसे ही गीजर में भी होती है. 5-स्टार रेटेड गीजर बिजली बचाने के साथ-साथ पानी को ज्यादा समय तक गर्म रखता है. यह तेजी से पानी गर्म करता है और गर्मी को 3-4 घंटे तक बनाए रखता है. भले ही ऐसे गीजर की कीमत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में यह बिजली के बिल में बड़ी बचत करवाता है.

4. गीजर की समय-समय पर सर्विस कराएं

ज्यादातर लोग गीजर की सर्विस को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह इसकी परफॉर्मेंस और बिजली खपत दोनों पर असर डालता है.

नियमित सर्विस से –

• पानी जल्दी गर्म होता है

• बिजली कम लगती है

• टैंक में जमा स्केलिंग खत्म होती है

साल में एक बार गीजर की सर्विस कराने से उसकी एफिशिएंसी और लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं.

5. बिजली बचाने के एक्स्ट्रा टिप्स

• गीजर इस्तेमाल के बाद तुरंत बंद कर दें

• पाइप को इंसुलेट करें ताकि गर्मी बाहर न निकले

• बहुत ज्यादा गर्म पानी से न नहाएं, इससे बिजली ज्यादा लगती है

• छोटे कामों के लिए गीजर की जगह इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करें