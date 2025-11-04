Advertisement
trendingNow12987331
Hindi Newsटेक

हर महीने बिजली बिल में होगी ₹2000 तक की बचत! आज ही बदल डालें घर की ये एक चीज, लेंगे राहत की सांस

अच्छी खबर यह है कि कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर और सही सेटिंग्स रखकर आप गर्म पानी का मजा ले सकते हैं और बिजली का बिल भी नियंत्रित रख सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय जिनसे आपका गीजर कम बिजली खपत करेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर महीने बिजली बिल में होगी ₹2000 तक की बचत! आज ही बदल डालें घर की ये एक चीज, लेंगे राहत की सांस

उत्तर भारत में जैसे-जैसे तापमान गिरने लगता है, वैसे-वैसे हीटर और गीजर जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है. लेकिन सर्दियों की ये सुविधा कई बार भारी बिजली बिल के साथ आती है, जो हजारों रुपये तक पहुंच सकता है. अच्छी खबर यह है कि कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर और सही सेटिंग्स रखकर आप गर्म पानी का मजा ले सकते हैं और बिजली का बिल भी नियंत्रित रख सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय जिनसे आपका गीजर कम बिजली खपत करेगा.

1. ऑटो-कट फीचर वाला गीजर चुनें
ज्यादातर लोग गीजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की अनावश्यक खपत होती है. अगर आपके गीजर में ऑटो-कट या टाइमर फीचर है, तो यह पानी के तय तापमान पर पहुंचते ही अपने आप बंद हो जाता है. इससे ओवरहीटिंग भी नहीं होती और बिजली की काफी बचत होती है. इसलिए, अगर आप नया गीजर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें ऑटो-कट फीचर जरूर देखें.

2. थर्मोस्टैट का सही तापमान सेट करें
थर्मोस्टैट की सेटिंग्स पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बिजली खपत को काफी प्रभावित करता है. गीजर का आदर्श तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. इस तापमान पर पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की बर्बादी भी नहीं होती. थर्मोस्टैट तय सीमा तक पहुंचते ही हीटिंग रोक देता है और जरूरत पड़ने पर फिर से चालू हो जाता है. इसलिए गीजर का तापमान हमेशा 50-55 डिग्री के बीच रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

3. 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर खरीदें
जैसे एसी या फ्रिज में ऊर्जा रेटिंग मायने रखती है, वैसे ही गीजर में भी होती है. 5-स्टार रेटेड गीजर बिजली बचाने के साथ-साथ पानी को ज्यादा समय तक गर्म रखता है. यह तेजी से पानी गर्म करता है और गर्मी को 3-4 घंटे तक बनाए रखता है. भले ही ऐसे गीजर की कीमत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में यह बिजली के बिल में बड़ी बचत करवाता है.

4. गीजर की समय-समय पर सर्विस कराएं
ज्यादातर लोग गीजर की सर्विस को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह इसकी परफॉर्मेंस और बिजली खपत दोनों पर असर डालता है.

नियमित सर्विस से –
• पानी जल्दी गर्म होता है
• बिजली कम लगती है
• टैंक में जमा स्केलिंग खत्म होती है

साल में एक बार गीजर की सर्विस कराने से उसकी एफिशिएंसी और लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं.

5. बिजली बचाने के एक्स्ट्रा टिप्स
• गीजर इस्तेमाल के बाद तुरंत बंद कर दें
• पाइप को इंसुलेट करें ताकि गर्मी बाहर न निकले
• बहुत ज्यादा गर्म पानी से न नहाएं, इससे बिजली ज्यादा लगती है
• छोटे कामों के लिए गीजर की जगह इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करें

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Electricity Saving Tipswinter power bill reduction

Trending news

पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे