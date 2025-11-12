Advertisement
trendingNow12998939
Hindi Newsटेक

फोन की स्क्रीन करते हैं कपड़ों से साफ? तो आज ही हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा ये पार्ट!

Smartphone Screen Cleaning: अक्सर हम अपनी फोन की स्क्रीन को टी-शर्ट या शर्ट से साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. बार-बार कपड़ों से स्मार्टफोन की सफाई करने से फोन की एक जरूरी पार्ट खराब होने लगता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्यों कपड़ों से स्क्रीन पोंछना खतरनाक हो सकता है और इसे सुरक्षित तरीके से साफ करने के आसान उपाय.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन की स्क्रीन करते हैं कपड़ों से साफ? तो आज ही हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा ये पार्ट!

Smartphone Screen Cleaning: क्या आप भी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को अपनी शर्ट या टी-शर्ट से साफ कर देते हैं? अगर हां, तो आपकी यह आदत जेब पर भारी पड़ सकता है. कपड़ों से स्क्रीन साफ करना भले ही नार्मल और आसान लगता हो लेकिन इससे आपके स्मार्टफोन की हेल्थ खराब हो सकती है. लगातार ऐसे करते रहने से रिपेयर या स्क्रीन बदलवाने की भी नौबत आ सकती है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्यों यह आदत आपके फोन के लिए खतरनाक है और कैसे रख सकते हैं स्क्रीन को सेफ.

आज के समय में हर कोई पूरे समय तक अपने साथ स्मार्टफोन लिया होता है. ऐसे बार-बार धूल-गंदगी फोन की स्क्रीन पर आना आम बात है. अक्सर लोग इसे साफ करने के लिए अपने शर्ट और टी शर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन इससे स्क्रीन पर लगी एक खास सुरक्षा परत धीरे-धीरे खराब होने लगती है. आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन में यह परत लगी होती है क्योंकि इसके बिना स्क्रीन जल्दी गंदी हो जाती है और धूल-मिट्टी आसानी से चिपकने लगती है. अगर आपका फोन पहले जितना चिकना और साफ नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि यह परत अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है. यही पहला मैसेज होता है कि स्क्रीन की सेफ्टी लेयर अपनी क्षमता खो रही है. आइए जानते हैं कि आखिर यह परत कौन सी है.

खराब होने लगती है ये लेयर
ओलियोफोबिक कोटिंग एक ऐसी परत होती है जो स्मार्टफोन की स्क्रीन को गंदगी, दाग और धब्बों से बचाने का काम करती है. हाऊ टू गीक की रिपोर्ट के मुताबिक यह लेयर एक मजबूत प्लास्टिक से बनी होती है. यह फोन की स्क्रीन पर धूल-मिट्टी को जमने नहीं देती है. इसी वजह से फोन की स्क्रीन ज्यादातर समय साफ और चिकनी नजर आती है. अगर यही स्क्रीन बिना कोटिंग के होती जैसे कि किसी कंप्यूटर की स्क्रीन तो इसे बार-बार छूने पर जल्दी गंदगी लग जाती. इसलिए फोन पर ओलियोफोबिक कोटिंग होती है.
आज के समय आने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन में यह लेयर जरूर होती है. जिस फोन में यह लेयर नहीं होती है उस स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जल्दी जल्दी गंदगी जमने लगती है. साथ ही स्क्रीन टच में भी स्मूथ फील नहीं होता है. 
 
बार-बार फोन की स्क्रीन साफ करना सही या नहीं?
फोन को बार-बार साफ करना भी सही नहीं होता है. कई लोग तो इसे इतना पसंद करते हैं कि दिनभर स्क्रीन को साफ करते रहते हैं जबकि कुछ लोग अपनी शर्ट या टी-शर्ट से ही स्क्रीन पोंछ लेते हैं. लेकिन ऐसा करने से फोन की ओलियोफोबिक कोटिंग धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. इसके बाद स्क्रीन जल्दी गंदी दिखने लगती है. इसलिए जरूरत से ज्यादा साफ करना खासकर केमिकल वाले प्रोडक्ट से इससे आपके फोन पर लगी ओलियोफोबिक कोटिंग खत्म हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः वैज्ञानिकों ने AI ड्रोन्स को सिखाया आग का व्यवहार समझना, अब रुकेगी 'तबाही'

ये है सफाई का सही तरीका
ऐपल के मुताबिक 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाइप इस्तेमाल से फोन को साफ किया जा सकता है. लेकिन वे सीधे स्क्रीन की सेफ्टी को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं देते हैं. सैमसंग भी इसी तरह की सलाह देता है. असल में स्क्रीन को ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है और इसे हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े से ही पोंछना चाहिए. अगर स्क्रीन बहुत गंदी हो तो सफाई के लिए केवल एक बूंद पानी ही काफी होती है.

ये भी पढे़ंः Screen Guard लगाने के बाद फोन का टच हुआ स्लो? घबराएं नहीं! बस एक सेटिंग करें ON और..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Smartphone Screen CleaningScreen protector layerStop cleaning phone with clothes

Trending news

'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...