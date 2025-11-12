फोन की स्क्रीन करते हैं कपड़ों से साफ? तो आज ही हो जाइए सावधान, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा ये पार्ट!

Smartphone Screen Cleaning: क्या आप भी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को अपनी शर्ट या टी-शर्ट से साफ कर देते हैं? अगर हां, तो आपकी यह आदत जेब पर भारी पड़ सकता है. कपड़ों से स्क्रीन साफ करना भले ही नार्मल और आसान लगता हो लेकिन इससे आपके स्मार्टफोन की हेल्थ खराब हो सकती है. लगातार ऐसे करते रहने से रिपेयर या स्क्रीन बदलवाने की भी नौबत आ सकती है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्यों यह आदत आपके फोन के लिए खतरनाक है और कैसे रख सकते हैं स्क्रीन को सेफ.

आज के समय में हर कोई पूरे समय तक अपने साथ स्मार्टफोन लिया होता है. ऐसे बार-बार धूल-गंदगी फोन की स्क्रीन पर आना आम बात है. अक्सर लोग इसे साफ करने के लिए अपने शर्ट और टी शर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन इससे स्क्रीन पर लगी एक खास सुरक्षा परत धीरे-धीरे खराब होने लगती है. आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन में यह परत लगी होती है क्योंकि इसके बिना स्क्रीन जल्दी गंदी हो जाती है और धूल-मिट्टी आसानी से चिपकने लगती है. अगर आपका फोन पहले जितना चिकना और साफ नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि यह परत अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है. यही पहला मैसेज होता है कि स्क्रीन की सेफ्टी लेयर अपनी क्षमता खो रही है. आइए जानते हैं कि आखिर यह परत कौन सी है.

खराब होने लगती है ये लेयर

ओलियोफोबिक कोटिंग एक ऐसी परत होती है जो स्मार्टफोन की स्क्रीन को गंदगी, दाग और धब्बों से बचाने का काम करती है. हाऊ टू गीक की रिपोर्ट के मुताबिक यह लेयर एक मजबूत प्लास्टिक से बनी होती है. यह फोन की स्क्रीन पर धूल-मिट्टी को जमने नहीं देती है. इसी वजह से फोन की स्क्रीन ज्यादातर समय साफ और चिकनी नजर आती है. अगर यही स्क्रीन बिना कोटिंग के होती जैसे कि किसी कंप्यूटर की स्क्रीन तो इसे बार-बार छूने पर जल्दी गंदगी लग जाती. इसलिए फोन पर ओलियोफोबिक कोटिंग होती है.

आज के समय आने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन में यह लेयर जरूर होती है. जिस फोन में यह लेयर नहीं होती है उस स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जल्दी जल्दी गंदगी जमने लगती है. साथ ही स्क्रीन टच में भी स्मूथ फील नहीं होता है.



बार-बार फोन की स्क्रीन साफ करना सही या नहीं?

फोन को बार-बार साफ करना भी सही नहीं होता है. कई लोग तो इसे इतना पसंद करते हैं कि दिनभर स्क्रीन को साफ करते रहते हैं जबकि कुछ लोग अपनी शर्ट या टी-शर्ट से ही स्क्रीन पोंछ लेते हैं. लेकिन ऐसा करने से फोन की ओलियोफोबिक कोटिंग धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. इसके बाद स्क्रीन जल्दी गंदी दिखने लगती है. इसलिए जरूरत से ज्यादा साफ करना खासकर केमिकल वाले प्रोडक्ट से इससे आपके फोन पर लगी ओलियोफोबिक कोटिंग खत्म हो सकती है.

ये है सफाई का सही तरीका

ऐपल के मुताबिक 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाइप इस्तेमाल से फोन को साफ किया जा सकता है. लेकिन वे सीधे स्क्रीन की सेफ्टी को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं देते हैं. सैमसंग भी इसी तरह की सलाह देता है. असल में स्क्रीन को ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है और इसे हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े से ही पोंछना चाहिए. अगर स्क्रीन बहुत गंदी हो तो सफाई के लिए केवल एक बूंद पानी ही काफी होती है.

