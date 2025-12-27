WhatsApp पर न्यू ईयर विश करना हुआ और भी मजेदार, 1 मिनट में डाउनलोड करें ये जादुई स्टिकर्स, देखते ही लोग बोलेंगे- वाह!

WhatsApp Happy New Year 2026 Stickers: नए साल 2026 की उलटी गिनती शुरू हो गई है. 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक खास तोहफा लाया है. WhatsApp ने Happy New Year 2026 नाम से नया स्टिकर पैक लॉन्च कर दिया है जिससे लोग चैट के जरिए नए साल की शुभकामनाएं और भी मजेदार अंदाज में भेज पाएंगे. सबसे खास बात यह है कि ये स्टिकर्स मोबाइल से लेकर टैबलेट और PC तक सभी डिवाइस पर आसानी से यूजर्स एक दूसरे को भेज सकते हैं.

WhatsApp ने नए साल 2026 का जश्न और भी खास बनाने के लिए Happy New Year 2026 नाम से एक नया स्टिकर पैक रोलआउट करना शुरू कर दिया है. WhatsApp के इस स्टिकर पैक की सहायता से यूजर्स अलग अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं. WhatsApp के इस फेस्टिव स्टिकर पैक में WhatsApp के जाने-पहचाने कैरेक्टर्स पार्टी हैट पहने, गुब्बारे पकड़े कंफेटी उड़ाते और 2026 थीम वाले विजुअल्स के साथ दिखाई दे रहे हैं. अच्छी बात है कि इन स्टिकर्स को आप आसानी से मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खास लोगों के पास शेयर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

Happy New Year 2026 स्टिकर पैक में क्या है खास

WhatsApp के इस स्पेशल न्यू ईयर पैक में एनिमेटेड और स्टैटिक दोनों तरह के स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं. काउंटडाउन स्टाइल 2026 ग्राफिक्स से लेकर पार्टी थीम वाले मजेदार डिजाइन वाले स्टिकर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन स्टिकर्स का साइज छोटा है जिससे ये स्लो इंटरनेट पर भी जल्दी से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

Happy New Year 2026 स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करें

अच्छी बात यह है कि WhatsApp के इस स्टिकर पैक को डाउनलोड करने के लिए किसी दूसरे ऐप्स की जरूरत नहीं है. बस आप अपने iPhone या Android फोन में WhatsApp खोलना होगा और किसी के भी चैट को ओपन कर लेना होगा. अब मैसेज बॉक्स के पास दिए गए स्टिकर आइकन पर टैप करें और स्टिकर स्टोर में Happy New Year 2026 सर्च करे. अब आपके सामने कई रिजल्ट आ जाएंगे, इसके बाद Add to my stickers पर क्लिक कर दें. डाउनलोड होते ही ये स्टिकर्स आपके स्टिकर ट्रे में दिखाई देने लगेंगे.

अब जानिए New Year 2026 स्टिकर्स भेजें कैसे

इसके लिए बस आपको WhatsApp पर जिसको स्टिकर्स भेजना हो, वो चैट ओपन करें. अब यहां स्टिकर आइकन पर टैप कर दें. आपको Happy New Year 2026 स्टिकर पैक दिखाई देने लगेगा, अगर अब भी न दिखे तो सर्च बार में Happy New Year 2026 सर्च करें. आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा. इतना करते ही पसंदीदा स्टिकर पर टैप करें और भेजें.

टैबलेट और लैपटॉप पर इस तरह भेजें स्टिकर्स

अगर आपने यह स्टिकर पैक अपने स्मार्टपोन के WhatsApp पर शामिल कर लिया है तो यह WhatsApp Web और डेस्कटॉप ऐप में अपने आप सिंक होकर दिखाई देने लगेगा.

इसके बाद WhatsApp Web या डेस्कटॉप ऐप जाएं. जिसके पास स्टिकर्स भेजना हो वह चैट ओपन करें. अब यहां स्टिकर्स आइकन पर क्लिक करें और Happy New Year 2026 स्टिकर चुनकर भेज दें.

बता दें कि अगर आप सीधे टैबलेट या PC पर WhatsApp इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी इसी प्रोसेस से स्टिकर पैक मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं.

