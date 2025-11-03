अब ATM में कार्ड डालने की जरूरत नहीं! बस स्कैन करें QR और ले जाएं कैश, सिर्फ 1 मिनट में काम होगा पूरा

अब अगर आप वॉलेट या डेबिट कार्ड घर पर भूल भी जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं. अब UPI Cardless Cash Withdrawal (ICCW) फीचर की मदद से आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं. यह सुविधा Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM UPI जैसे ऐप्स में मिलती है. इस नई तकनीक की मदद से यूजर एटीएम स्क्रीन पर दिखने वाले QR कोड को स्कैन कर सीधे अपने UPI अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं- बिना कार्ड डाले और बिना किसी फिजिकल टच के.

क्या चाहिए होगा कार्डलेस कैश निकासी के लिए

इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए:

• एक स्मार्टफोन, जिसमें कोई भी UPI-सक्षम ऐप इंस्टॉल हो.

• एक बैंक अकाउंट, जो आपके UPI ID से लिंक्ड हो.

• पास में कोई ऐसा ATM, जो UPI Cash Withdrawal या ICCW फीचर सपोर्ट करता हो.

Google Pay से पैसे निकालने का तरीका

बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान है. बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. पास के ATM पर जाएं: ऐसा ATM चुनें जो UPI या ICCW सपोर्ट करता हो.

2. ATM स्क्रीन पर UPI ऑप्शन चुनें: होम स्क्रीन पर “UPI Cash Withdrawal” या “ICCW” ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

3. निकालने की राशि दर्ज करें: प्री-फिल्ड ऑप्शन में से अमाउंट चुनें या मैन्युअली डालें. एटीएम स्क्रीन पर एक सिक्योर QR कोड जेनरेट होगा, जो केवल 30 सेकंड तक वैलिड रहेगा.

4. Google Pay ऐप खोलें और QR स्कैन करें: अपने मोबाइल में Google Pay खोलें और QR स्कैनर से एटीएम स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करें. राशि और बैंक डिटेल्स अपने-आप भर जाएंगी.

5. बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें और UPI PIN डालें: Google Pay सभी लिंक्ड बैंक अकाउंट दिखाएगा. जिस अकाउंट से पैसे निकालना है, उसे चुनें और UPI PIN डालकर ट्रांजैक्शन कन्फर्म करें.

6. कैश कलेक्ट करें: ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होते ही एटीएम से आपका कैश निकल जाएगा.

ट्रांजैक्शन लिमिट्स और जरूरी बातें

कार्डलेस कैश विदड्रॉल में कुछ सीमाएं और नियम हैं, जिन्हें जानना जरूरी है:

• प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम लिमिट: ₹10,000

• न्यूनतम राशि: ₹100 (₹100 के गुणक में)

• डेली लिमिट: बैंक की UPI लिमिट के अनुसार (हर बैंक में अलग-अलग)

• सपोर्टेड ऐप्स: Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM आदि

• ATM सपोर्ट: केवल ICCW-सक्षम एटीएम पर ही यह फीचर उपलब्ध होगा

क्यों खास है यह फीचर

यह नया सिस्टम न केवल सुरक्षित है, बल्कि समय की बचत भी करता है. अब कार्ड ले जाने या पिन भूलने की चिंता नहीं. UPI Cash Withdrawal फीचर देश में डिजिटल पेमेंट के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, जो बैंकिंग को और भी आसान और सुरक्षित बनाता है.