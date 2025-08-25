इन फीचर्स के बिना कबाड़ है फ्रिज! बिजली का बिल बढ़ाने के साथ किचन को भी बनाता है बोरिंग
आजकल बाजार में कई तरह के फ्रिज मिलते हैं लेकिन सभी में वही फीचर्स नहीं होते जो आपके लिए जरूरी हैं. कोई भी फ्रिज बिना सही फीचर्स के खरीदना पैसे और समय की बर्बादी हो सकता है. इसलिए नया फ्रिज लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से फीचर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिनके बिना आपका फ्रिज अधूरा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:46 PM IST
Fridge Buying Tips:  आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स आइट में हर दिन कुछ न कुछ नए नए बदलाव हो रहे हैं. साथ ही नए आइटम्स में नए-नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं. फ्रिज भी अब सिर्फ खाना सेफ रखने वाली मशीन ही नहीं बल्कि इससे आपके किचन की सुंदरता और सुविधा दोनों बढ़ाती है. नए जमाने के फ्रिज में कई स्मार्ट और काम के फीचर्स आने लगे हैं. लेकिन सभी में वही फीचर्स नहीं होते जो आपके लिए जरूरी हैं. कोई भी फ्रिज बिना सही फीचर्स के खरीदना पैसे और समय की बर्बादी हो सकता है. इसलिए नया फ्रिज लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से फीचर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में अगर आप नया फ्रीज लेने जा रहे हैं तो उसमें कुछ जरूरी फीचर्स का ध्यान जरूर रखें. आइए जानते हैं उनको.

कूलिंग और फ्रेशनेस फीचर
आजकल कई फ्रिज में हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम दिया जाने लगा है, जो टेंपरेचर को स्थिर बनाए रखता है और खाने-पीने की चीजो को जल्दी खराब नहीं होने देता है. इसके अलावा मॉइश्चर कंट्रोल और एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट जैसी तकनीकें फ्रिज के अंदर सफाई और हाइजीन बनाए रखने में मदद करती हैं. इससे फल सब्जियां और दूसरे सामान लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं.

डिजाइन
आजकल कई फ्रिज में कन्वर्टिबल कंपार्टमेंट्स दिए जाने लगे हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक फ्रिज या फ्रीजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा स्लाइडिंग ट्रे और लचीली स्टोरेज डिजाइन भारतीय घरों की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा सुविधाजनक साबित होती है.

इन्वर्टर कंप्रेसर भी है जरूरी
आजकल कई फ्रिज में इन्वर्टर कंप्रेसर शामिल किया जा रहा है, जो स्थिति के अनुसार कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है. उदाहरण के लिए अगर फ्रिज में सामान कम है तो यह कूलिंग कम कर देता है. इससे न सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि फ्रिज की लाइफ भी लंबी रहती है.

स्मार्ट इंटीग्रेशन है कमाल का फीचर
आजकल कई फ्रिज स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं. वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले फ्रिज की सेटिंग्स को आप सीधे अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ मॉडलों में इंटीग्रेटेड कैमरा भी मिलता है, जो सामान कम होने पर आपको नोटिफिकेशन भेजता है, जिससे स्टॉक का ध्यान रखना आसान हो जाता है.

इस बात का भी रखें ध्यान
जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खासकर फ्रिज खरीदें उसकी एनर्जी स्टार रेटिंग जरूर देखें. जितने ज्यादा स्टार होंगे, उतनी कम बिजली खपत होगी. 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज लंबे समय में आपके बिजली बिल को काफी कम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः Elon Musk ने बदल डाली शख्स की जिंदगी! दिमाग में फिट की ऐसी चिप, व्हीलचेयर पर बैठकर करेगा बिजनेस

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Fridge Buying TipsFridge Smart Features

