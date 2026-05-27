फोन बंद, स्मार्टवॉच घर पर... फिर भी आप पर है नजर! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला डिजिटल जासूस; जानें कौन रख रहा आप पर नजर?

Digital Tracking: आज के डिजिटल दौर में हर समय हमारे पास कोई न कोई डिजिटल डिवाइस होती ही है. ऐसे में खुद को ऑनलाइन ट्रैक होने से बचाना सबसे मुश्किल काम हो गया है. आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी हर समय कोई न कोई डिजिटल डिवाइस ट्रैक करती रहती है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जो यह सोचते हैं कि अगर ट्रैक होने या निगरानी से बचना है, तो अपने स्मार्टफोन को घर पर छोड़ दो, स्मार्टवॉच उतार दो या फिर अपने गैजेट्स को फ्लाइट मोड पर डाल दो. ऐसा करने से क्या वे डिजिटल ट्रैक होने से बच सकते हैं? वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अदृश्य जासूसी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

जर्मनी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी चौंकाने वाली टेक्नोलॉजी का खुलासा किया है, जिससे सिर्फ एक WiFi वाले कमरे में चलने भर से आपकी पहचान सामने आ सकती है. कार्लस्रूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार, अब सामान्य वाई-फाई राउटर भी इंसानी शरीर और रेडियो वेव्स के बीच होने वाले टकराव को जान लेते हैं, इससे यह अंदाजा लगा लेते हैं किसी भी व्यक्ति के पहचान की. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए आपके पास किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना भी जरूरी नहीं है.

वाई-फाई से जासूसी?

ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों या फेस-रिकग्निशन सिस्टम पर लोगों की नजर पड़ जाती है, लेकिन वाई-फाई से होने वाली यह ट्रैकिंग पूरी तरह से अदृश्य होती है.

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रिसर्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी को BFId नाम दिया है. यह WiFi 5 टेक्नोलॉजी के एक खास फीचर बीमफॉर्मिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन (BFI) का इस्तेमाल करता है.

बिना एन्क्रिप्शन के डेटा ट्रांसफर

BFI का काम राउटर और डिवाइस के बीच सिग्नल को मजबूत बनाना होता है. लेकिन समस्या यह है कि ये सिग्नल बिना किसी एन्क्रिप्शन के लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं.

99.5% सटीक पहचान

AI मॉडल्स की सहायता से रिसर्चर्स ने इन रेडियो सिग्नलों को रेडियो इमेजेस में बदल दिया. रिसर्चर थॉर्स्टन स्ट्रूफे के मुताबिक जैसे एक सामान्य कैमरा रोशनी का इस्तेमाल करता है, वैसे ही यह सिस्टम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके इंसानों की तस्वीरें और पहचान बना लेता है. 197 लोगों पर किए गए टेस्ट में इस सिस्टम ने 99.5% सटीकता से लोगों की पहचान की.

फोन बंद करने पर भी नहीं थमेगी निगरानी!

इस रिसर्च ने प्राइवेसी और मास सर्विलांस को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है. वाई-फाई राउटर आज बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, घरों, कैफे, ऑफिस और एयरपोर्ट्स जैसी हर जगह पर वाई-फाई राउटर मौजूद होता है.

स्टडी के राइटर जूलियन टॉड ने चेतावनी देते हुए बताया कि यह टेक्नोलॉजी हर राउटर को जासूसी के एक हथियार में बदल देती है. अगर आप हर दिन किसी ऐसे कैफे के पास से गुजरते हैं जहां वाई-फाई है, तो बिना आपकी जानकारी के आपको ट्रैक किया जा सकता है और बाद में आपकी पहचान कंपनियों या सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा सकती है.

अगर आप अपना फोन बंद भी कर देते हैं, तब भी आसपास के वाई-फाई डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं. ऐसे में वहां बनने वाली रेडियो वेव्स आपके पूरे माहौल और आपकी मूवमेंट का नक्शा तैयार करती रहेंगी. हालांकि, यह सिस्टम सीधे आपका नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर इस डेटा को आपके पुराने स्मार्टफोन रिकॉर्ड से मैच किया जाए, तो किसी का भी नाम-पता निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा.

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यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो ट्रैकिंग से बचने के लिए जानबूझकर स्मार्टफोन साथ नहीं ले जाते. वैज्ञानिकों ने अब रेगुलेटर्स और टेक इंडस्ट्री से मांग की है कि आने वाले नए वाई-फाई स्टैंडर्ड्स में प्राइवेसी प्रोटेक्शन को और सख्त बनाया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो वाई-फाई हमें तेज इंटरनेट दे रहा है, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जासूसी का जरिया बन जाएगा.

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