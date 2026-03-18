Wobble 65-inch K-series Review: कैजुअल व्यूइंग के लिए बेस्ट, लेकिन क्या गेमर्स के लिए है सही ऑप्शन? यहां जानिए

भारत में टीवी मार्केट में तेजी से अपनी पहचान बना रही Wobble ने K-सीरीज के साथ उन यूजर्स को टारगेट किया है, जो कम कीमत में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं. 65-इंच का यह मॉडल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो घर पर OTT, मूवी और टीवी शो देखने के लिए एक बड़ा और किफायती टीवी ढूंढ रहे हैं. यह टीवी अलग-अलग साइज में आता है, लेकिन 65-इंच वेरिएंट का अनुभव बाकी साइज के साथ काफी हद तक मिलता-जुलता है.

डिजाइन: सिंपल लेकिन इमर्सिव

Wobble 65-inch K-series TV का डिजाइन काफी सिंपल और क्लीन है. यह पूरी तरह प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जो इसे प्रीमियम फील नहीं देता, लेकिन पतले बेजेल्स इसे मॉडर्न लुक देते हैं. सामने से देखने पर स्क्रीन काफी इमर्सिव लगती है. हालांकि, इसके स्टैंड्स थोड़े कमजोर लगते हैं. हल्का सा धक्का लगने पर टीवी हिल सकता है, जो खासकर 65-इंच जैसे बड़े टीवी के लिए एक कमी है. वॉल माउंट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यह बेसिक है और ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है.

रिमोट और कंट्रोल एक्सपीरियंस

इस टीवी के साथ मिलने वाला रिमोट इस्तेमाल में आसान है और ब्लूटूथ से जल्दी कनेक्ट हो जाता है. इसमें Google Assistant का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप वॉइस कमांड के जरिए ऐप्स खोल सकते हैं या कंटेंट सर्च कर सकते हैं. हालांकि, रिमोट की बिल्ड क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं लगती और बटन का फीडबैक भी थोड़ा साधारण है. फिर भी Netflix, YouTube और Prime Video के शॉर्टकट बटन इसे यूजफुल बनाते हैं.

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स्मार्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस

Google TV 5.0 (Android 14) के साथ आने वाला यह टीवी मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस देता है. इसमें ढेर सारे ऐप्स और कंटेंट रिकमेंडेशन मिलते हैं, जिससे OTT एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है. हालांकि, परफॉर्मेंस पूरी तरह स्मूद नहीं है. कभी-कभी मेन्यू नेविगेट करते समय या ऐप्स खोलते वक्त हल्का लैग देखने को मिलता है. यह बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में थोड़ा बेहतर ऑप्टिमाइजेशन हो सकता था.

डिस्प्ले क्वालिटी: कैजुअल यूज के लिए अच्छा

Wobble 65-inch K-series TV में 4K UHD LED पैनल दिया गया है, जो Dolby Vision और HDR10 सपोर्ट करता है. इसमें QLED पैनल नहीं है, इसलिए कलर और कॉन्ट्रास्ट उतने शार्प नहीं मिलते जितने महंगे टीवी में होते हैं.

फिर भी, इसके कलर्स काफी ब्राइट और वाइब्रेंट हैं, जो रोजमर्रा के कंटेंट देखने के लिए अच्छे लगते हैं. मूवी या सीरीज देखते समय Cinema मोड बेहतर बैलेंस देता है, जबकि Dolby Vision कंटेंट में Vivid मोड ज्यादा अच्छा दिखता है. गेमिंग के लिए इसमें ALLM और MEMC जैसे फीचर्स हैं, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट और VRR की कमी इसे सीरियस गेमर्स के लिए थोड़ा कमजोर बनाती है.

ऑडियो: ठीक-ठाक लेकिन बेहतर हो सकता था

इस टीवी में 40W के ड्यूल स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है. सामान्य इस्तेमाल में यह साउंड एक मीडियम साइज रूम के लिए काफी है. डायलॉग क्लियर सुनाई देते हैं, खासकर न्यूज या शो देखते समय.

लेकिन जब सीन में म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड और डायलॉग एक साथ आते हैं, तो साउंड थोड़ा कन्फ्यूज्ड लगता है. हाई वॉल्यूम पर आवाज थोड़ी मफल्ड भी हो जाती है. बेहतर एक्सपीरियंस के लिए साउंडबार लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

वर्डिक्ट: किसे खरीदना चाहिए?

अगर आप एक बजट में बड़ा 4K टीवी चाहते हैं, तो Wobble 65-inch K-series TV एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. इसमें ब्राइट कलर्स, बड़ा डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो OTT और कैजुअल व्यूइंग के लिए पर्याप्त हैं. लेकिन अगर आप सिनेमैटिक क्वालिटी, बेहतर ऑडियो या हाई-एंड गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह टीवी थोड़ा कम पड़ सकता है. कुल मिलाकर, यह टीवी उन यूजर्स के लिए सही है जो कम बजट में बड़ा स्क्रीन और अच्छा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस चाहते हैं.

खूबियां और कमियां

इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा स्क्रीन, पतले बेजेल्स और ब्राइट कलर्स हैं, जो रोजमर्रा के कंटेंट को मजेदार बनाते हैं. Google TV का सपोर्ट और वॉइस कंट्रोल इसे और भी आसान बनाता है. वहीं इसकी कमियों की बात करें तो स्टैंड की स्टेबिलिटी, औसत कॉन्ट्रास्ट, हल्का UI लैग और औसत ऑडियो क्वालिटी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां यह बेहतर हो सकता था.