छोड़िए 65-इंच TV... आ गई कमरे को सिनेमा घर वाली Smart TV, Wobble ने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा Google TV
छोड़िए 65-इंच TV... आ गई कमरे को सिनेमा घर वाली Smart TV, Wobble ने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा Google TV

Wobble Displays ने अपना नया Maximus Series 116.5-inch Google TV 5.0 पेश किया है. यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर टीवी बताया जा रहा है.

 

Sep 03, 2025, 11:57 AM IST
छोड़िए 65-इंच TV... आ गई कमरे को सिनेमा घर वाली Smart TV, Wobble ने लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा Google TV

भारत में पहली बार एक घरेलू ब्रांड ने सबसे बड़ा कंज्यूमर टेलीविजन लॉन्च किया है. Indkal Technologies के इन-हाउस ब्रांड Wobble Displays ने अपना नया Maximus Series 116.5-inch Google TV 5.0 पेश किया है. यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर टीवी बताया जा रहा है.

भारत में घरेलू ब्रांड का बड़ा कदम
अब तक बड़े टीवी के बाजार पर ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनियों का कब्जा रहा है. लेकिन इस लॉन्च के साथ Wobble Displays ने दिखा दिया है कि भारतीय ब्रांड भी हाई-एंड और बड़े साइज वाले टीवी बना सकते हैं. इससे घरेलू ब्रांड्स को नई पहचान मिलेगी और ग्राहकों को नए विकल्प.

डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में कमाल
Maximus Series 116.5-inch टीवी में QLED + MiniLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है. यह भारत में इस साइज पर पहली बार पेश की गई है.
• Quantum Dot कलर रिप्रोडक्शन से रंग और ज्यादा नेचुरल व ब्राइट दिखते हैं.
• MiniLED बैकलाइटिंग से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट शानदार हो जाता है.
• यह टीवी 2000 Nits की पीक ब्राइटनेस देता है, जो मार्केट के सबसे ब्राइट टीवी में से एक है.

Google TV 5.0 और Android 14 सपोर्ट
यह टीवी Google TV 5.0 पर चलता है, जो Android 14 द्वारा पावर्ड है. इसमें यूजर्स को हजारों एप्स, कंटेंट एग्रीगेशन और स्मार्ट फीचर्स का एक्सेस मिलेगा. यानी यह सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि एक पूरी स्मार्ट एंटरटेनमेंट मशीन है.

दमदार ऑडियो सिस्टम
Maximus Series टीवी में 240W का 6.2.2-चैनल ऑडियो सिस्टम दिया गया है. इसमें दो डेडिकेटेड वूफर्स भी शामिल हैं. इस सेटअप से बिना एक्सटर्नल स्पीकर लगाए ही आपको सिनेमा जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा.

गेमर्स के लिए खास फीचर
टीवी में 4K रेजोल्यूशन के साथ 144Hz नैटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है. इसका मतलब है कि यह टीवी गेमिंग कंसोल्स और हाई-परफॉर्मेंस पीसी के लिए परफेक्ट है. इससे गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा स्मूथ और लैग-फ्री.

Dolby Vision Atmos सपोर्ट
टीवी में Dolby Vision Atmos दिया गया है, जो पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी को और शानदार बनाता है.

प्राइस और उपलब्धता
Wobble Displays ने फिलहाल कीमत और उपलब्धता का ऐलान नहीं किया है. लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि यह टीवी प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह उन लोगों के लिए है जो अपने घर को होम थिएटर जैसा अनुभव देना चाहते हैं.

भारतीय ब्रांड का चैलेंज
Maximus Series का लॉन्च इस बात का संकेत है कि भारतीय कंपनियां भी अब इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए तैयार हैं. अगर ग्राहक इसे पसंद करते हैं, तो यह भारत के प्रीमियम टीवी बाजार में बड़ा बदलाव ला सकता है.

FAQs

Q1. Wobble Displays का नया टीवी कितना बड़ा है?
यह टीवी 116.5 इंच का है और भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर टीवी माना जा रहा है.

Q2. इसमें कौन-सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है?
इसमें QLED + MiniLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

Q3. इस टीवी की खास ऑडियो फीचर क्या है?
इसमें 240W 6.2.2 चैनल ऑडियो सिस्टम और डेडिकेटेड वूफर्स हैं.

Q4. क्या यह टीवी गेमिंग के लिए अच्छा है?
जी हां, इसमें 4K 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग के लिए बेहतरीन है.

Q5. क्या टीवी की कीमत और लॉन्च डेट घोषित हुई है?
अभी तक कंपनी ने कीमत और उपलब्धता का ऐलान नहीं किया है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Wobble

