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Hindi NewsटेकWobble TV X Series Review: पिक्चर क्वालिटी में दमदार, लेकिन क्या साउंड में भी है वही बात? जानिए सबकुछ

Wobble TV X Series Review: पिक्चर क्वालिटी में दमदार, लेकिन क्या साउंड में भी है वही बात? जानिए सबकुछ

Wobble TV X Series 55-inch Smart TV का फोकस खास तौर पर उन यूजर्स पर है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बजट को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं. हमने इस टीवी को कुछ समय तक इस्तेमाल किया है, ताकि यह समझ सकें कि यह रियल लाइफ में कितना दमदार है और कहां पर थोड़ा पीछे रह जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:34 PM IST
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Wobble TV X Series का डिजाइन पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. इसमें Zero Frame Design दिया गया है.
Wobble TV X Series का डिजाइन पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. इसमें Zero Frame Design दिया गया है.

आज के समय में 55-इंच स्मार्ट टीवी का सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जहां यूजर्स कम कीमत में प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं. QLED डिस्प्ले, Dolby Vision, और स्मार्ट फीचर्स जैसे शब्द अब सिर्फ महंगे टीवी तक सीमित नहीं रह गए हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए Wobble ने अपनी X Series लॉन्च की है, जो किफायती कीमत में बड़े स्क्रीन और एडवांस फीचर्स का वादा करती है. Wobble TV X Series 55-inch Smart TV का फोकस खास तौर पर उन यूजर्स पर है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बजट को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं. हमने इस टीवी को कुछ समय तक इस्तेमाल किया है, ताकि यह समझ सकें कि यह रियल लाइफ में कितना दमदार है और कहां पर थोड़ा पीछे रह जाता है.

Wobble TV X Series का डिजाइन पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. इसमें Zero Frame Design दिया गया है, जिससे स्क्रीन काफी बड़ी और immersive लगती है. मेटल फिनिश फ्रेम और स्टैंड इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाते हैं. 55-इंच का साइज लिविंग रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और दीवार पर लगाने के बाद यह और भी शानदार दिखता है.

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डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी

इस टीवी की सबसे बड़ी ताकत इसकी पिक्चर क्वालिटी है. Ultra QLED पैनल के साथ 4K (3840x2160) रेजोल्यूशन आपको शार्प और डिटेल्ड विजुअल्स देता है. 1.07 बिलियन कलर्स और DCI-P3 98% कलर गमट की वजह से कलर्स काफी रिच और नैचुरल दिखते हैं. HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ कंटेंट देखने का मजा बढ़ जाता है, खासकर Netflix और Prime Video जैसे प्लेटफॉर्म पर. Dolby Vision सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बेहतर हो जाता है. 120Hz VRR और MEMC टेक्नोलॉजी की वजह से फास्ट मूविंग सीन स्मूद नजर आते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स देख रहे हों या गेम खेल रहे हों. कुल मिलाकर पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी कही जा सकती है.

व्यूइंग एक्सपीरियंस

रियल लाइफ यूज में इस टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. ब्राइटनेस अच्छी है और Super Brightness फीचर की वजह से दिन में भी कंटेंट साफ दिखाई देता है. Wide viewing angles की वजह से साइड से देखने पर भी कलर्स ज्यादा फेड नहीं होते. फैमिली के साथ मूवी या शो देखने के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बनता है.

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साउंड क्वालिटी

इस टीवी में 80W का साउंड आउटपुट दिया गया है, जो पेपर पर काफी दमदार लगता है. 2.1 चैनल सेटअप के साथ इसमें डुअल वूफर और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है. साउंड क्लियर और लाउड है, खासकर डायलॉग्स साफ सुनाई देते हैं. लेकिन अगर आप डीप बेस और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. यानी साउंड अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो सकता था.

स्मार्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस

यह टीवी Google TV 5.0 (Android 14) पर चलता है, जो काफी स्मूद और यूजर-फ्रेंडली है. Gemini AI इंटीग्रेशन की वजह से कंटेंट सजेशन स्मार्ट तरीके से मिलते हैं. Netflix, YouTube, Disney+ Hotstar जैसे सभी जरूरी ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिलते हैं. Google Voice Assistant से आप वॉइस कमांड देकर टीवी कंट्रोल कर सकते हैं. 2GB RAM और 16GB स्टोरेज डेली यूज के लिए ठीक है, लेकिन हेवी मल्टीटास्किंग में थोड़ी लिमिटेशन महसूस हो सकती है.

कनेक्टिविटी और गेमिंग

इस टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें eARC सपोर्ट भी है. ALLM और 120Hz VRR की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है. Dual Band Wi-Fi और Bluetooth 5.2 कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाते हैं. Google Cast सपोर्ट से मोबाइल से कंटेंट शेयर करना भी आसान है.

Pros (खूबियां)

1. शानदार Ultra QLED पिक्चर क्वालिटी
2. Dolby Vision और HDR सपोर्ट
3. 120Hz VRR के साथ स्मूद एक्सपीरियंस
4. प्रीमियम डिजाइन और स्लिम बेजल्स
5. Google TV और AI फीचर्स

Cons (कमियां)

1. साउंड अच्छा है लेकिन और बेहतर हो सकता था
2. 2GB RAM कभी-कभी लिमिटेड लगती है
3. डीप बेस की कमी महसूस होती है

फाइनल वर्डिक्ट

Wobble TV X Series 55-inch एक अच्छी वैल्यू-फॉर-मनी स्मार्ट टीवी है, खासकर अगर आप शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं. इसका डिस्प्ले और व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, जो इसे एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया बनाता है. हालांकि, साउंड सेक्शन में थोड़ा और सुधार किया जा सकता था. अगर आप एक बैलेंस्ड टीवी ढूंढ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर साउंडबार जोड़ सकते हैं, तो यह टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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