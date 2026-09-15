/आंख खुलते ही मिला ईमेल और नौकरी खत्म! बिना किसी चेतावनी के ओरेकल ने सैकड़ों कर्मचारियों को कर दिया बाहर

Oracle के AI कारोबार की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है. कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसे 30 अरब डॉलर से ज्यादा के नए AI क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट मिले. इसके साथ ही कंपनी के भविष्य में मिलने वाले राजस्व यानी Revenue Backlog का कुल मूल्य बढ़कर 664 अरब डॉलर हो गया है. लेकिन AI के क्षेत्र में इतना बड़ा विस्तार Oracle के लिए महंगा भी साबित हो रहा है.