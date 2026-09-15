/आंख खुलते ही मिला ईमेल और नौकरी खत्म! बिना किसी चेतावनी के ओरेकल ने सैकड़ों कर्मचारियों को कर दिया बाहर

Oracle Layoff News in Hindi: अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल (Oracle) में एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो गई है. कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को सुबह-सुबह ईमेल भेजकर बताया कि संगठन में बदलाव के तहत उनकी नौकरी खत्म कर दी गई है. दिलचस्प बात यह है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी गई, उनके लिए ईमेल मिलने वाला दिन ही कंपनी में उनका आखिरी कार्यदिवस भी था.
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी का नया दौर सोमवार से शुरू हुआ. प्रभावित कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि संगठन में व्यापक बदलाव के तहत उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है. ईमेल मिलने वाला दिन ही उनका कंपनी में आखिरी कार्यदिवस था.
नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों ने लिंकडइन, रेडिट और ब्लाइंड जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस तरह अपनी नौकरी जाने की पीड़ा जाहिर की. हालांकि ओरेकल ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी नई छंटनी में कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.
बता दें कि में सितंबर हुई यह छंटनी पूरी तरह अचानक नहीं हुई है. पिछले महीने मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि कंपनी एक और दौर की नौकरी कटौती की तैयारी कर रही है. अब कर्मचारियों को भेजी गई नई सूचना से कम से कम यह साफ हो गया है कि छंटनी की वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
कंपनी में यह छंटनी कोई पहली बड़ी कटौती नहीं है. कंपनी के वित्त वर्ष 2026 में उसके कर्मचारियों की संख्या में करीब 21,000 की कमी की गई है. यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 13 फीसदी है. 31 मई को खत्म हुए वित्त वर्ष के अंत में Oracle में करीब 1.41 लाख कर्मचारी थे. एक साल पहले यह संख्या करीब 1.62 लाख थी.
ओरेकल में छंटनी ऐसे समय में हो रही है, जब कंपनी AI के क्षेत्र में बहुत तेजी से निवेश कर रही है. AI और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने डेटा सेंटर नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है. इसके लिए वह भारी-भरकम रकम खर्च कर रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में Oracle ने नेटवर्क विस्तार पर 28.5 अरब डॉलर यानी करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया. यह पिछले साल की इसी अवधि में किए गए 8.5 अरब डॉलर के खर्च से तीन गुना से भी ज्यादा है. जबकि कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने पूंजीगत खर्च का अनुमान 90 से 95 अरब डॉलर के बीच रखा है.
यानी कंपनी एक तरफ तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर लगा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या घटाकर खर्च कम करने की कोशिश कर रही है. यह अपने आप में बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहा है.
Oracle के AI कारोबार की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है. कंपनी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसे 30 अरब डॉलर से ज्यादा के नए AI क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट मिले. इसके साथ ही कंपनी के भविष्य में मिलने वाले राजस्व यानी Revenue Backlog का कुल मूल्य बढ़कर 664 अरब डॉलर हो गया है. लेकिन AI के क्षेत्र में इतना बड़ा विस्तार Oracle के लिए महंगा भी साबित हो रहा है.
कंपनी ने तिमाही के दौरान 5.4 अरब डॉलर का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो दर्ज किया. इसका मतलब है कि इस अवधि में कंपनी के पास आने वाली नकदी की तुलना में बाहर जाने वाली नकदी ज्यादा रही. डेटा सेंटर पर खर्च लगातार बढ़ने के कारण कंपनी पर वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है.
ऐसे में ओरेकल का मौजूदा फॉर्मूला साफ इशारा कर रहा है कि AI पर बड़ा दांव लगाओ, डेटा सेंटर पर अरबों डॉलर खर्च करो और दूसरी तरफ लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाओ. इससे कंपनी का मुनाफा तो बढ़ रहा है. लेकिन हजारों कर्मचारियों को जॉब खोकर घर पर खाली बैठना पड़ रहा है. यह उनके परिवारों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.