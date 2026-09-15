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आंख खुलते ही मिला ईमेल और नौकरी खत्म! बिना किसी चेतावनी के ओरेकल ने सैकड़ों कर्मचारियों को कर दिया बाहर

Oracle Layoff News: आईटी कंपनी ओरेकल में फिर से बड़े पैमाने पर छंटनी करके सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है. उन कर्मियों को सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर नौकरी खत्म होने की सूचना दी गई, जिससे सब हिल गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 15, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:09 AM IST
आंख खुलते ही मिला ईमेल और नौकरी खत्म! बिना किसी चेतावनी के ओरेकल ने सैकड़ों कर्मचारियों को कर दिया बाहर
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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