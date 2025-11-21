ट्रेन में महिला ने बनाई Electric Kettle में मैगी, पूरे कोच में मच गई दहशत; क्या कहता है रेलवे का नियम?

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर रहा है. एक महिला ट्रेन में सफर करते समय इलेक्ट्रिक केतली को ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में लगाकर मैगी पकाती दिखी. यह पूरा दृश्य एक सहयात्री ने रिकॉर्ड किया और जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आया, लोग इस “जुगाड़” पर भड़क उठे. रेलवे पहले ही ऐसे घरेलू हीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन वीडियो में महिला इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आराम से सीट पर बैठकर मैगी बना रही है.

वीडियो में दिखा पूरा मामला

क्लिप में महिला अपनी बर्थ पर बैठी है और सामने फोल्डिंग टेबल पर केतली रखकर उसमें मैगी उबाल रही है. केतली से भाप उठ रही है, मैगी के पैकेट खुले पड़े हैं और वह वीडियो बना रहे व्यक्ति से कहती है कि इसे “शेयर कर देना” ताकि लोग इस “हैक” के बारे में जान सकें. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सुविधा नहीं बल्कि खतरा बताया और इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई.

Is this legal? pic.twitter.com/tuxj9qsoHv — Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में लिखा गया: “यह बड़ा सुरक्षा खतरा है, आग लग सकती है और पूरी ट्रेन खतरे में पड़ सकती है. इसी वजह से हमारे यहां अच्छी चीजें नहीं टिक पातीं.” यह वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों रिएक्शन ले आया, जिनमें ज्यादातर लोगों ने इस हरकत की कड़ी निंदा की.

‘जुगाड़ कल्चर’ को लेकर यूज़र्स का गुस्सा

कई लोगों ने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं का गलत उपयोग पूरी ट्रेन को जोखिम में डाल देता है. एक यूज़र ने लिखा, “लोग सोचते हैं कि टिकट के पैसे देकर उन्होंने सबकुछ करने का लाइसेंस ले लिया है. लेकिन पैसे शिष्टाचार नहीं खरीद सकते.” दूसरे ने तकनीकी खतरे की बात कही, “220V के उपकरण को 110V सॉकेट में लगाना कभी भी हादसा कर सकता है.”

कुछ यूज़र्स ने याद दिलाया कि ट्रेन के सॉकेट सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप जैसे कम पावर डिवाइस के लिए होते हैं. एक यूज़र ने लिखा, “ये सॉकेट हाई-वाटेज डिवाइस के लिए बने ही नहीं हैं.” कई लोगों ने भारी जुर्माने की मांग की और कहा कि “अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं गया, तो कल कोई इंडक्शन कुकर लेकर आ जाएगा.”

कुछ लोगों का समर्थन लेकिन नियम साफ हैं

बहस के बीच कुछ लोगों ने कहा कि अगर सर्किट ओवरलोड हुआ होता तो ट्रिप हो जाता, इसलिए इतना खतरनाक नहीं था. लेकिन रेलवे के नियम स्पष्ट हैं — ट्रेन में हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. 110V के सॉकेट केतली, कॉइल या किसी भी हाई-पावर डिवाइस को संभाल नहीं सकते. ओवरलोड होने पर सॉकेट में चिंगारी, सर्किट खराब या सबसे बुरा, आग भी लग सकती है.

रेलवे से कार्रवाई की उम्मीद

जैसे-जैसे ऑनलाइन बहस बढ़ रही है, कई यूज़र्स उम्मीद कर रहे हैं कि रेलवे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे या दोबारा स्पष्ट चेतावनी जारी करे. लोगों का कहना है कि जो चीजें ट्रैवल हैक लगती हैं, वे असलियत में सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकती हैं. यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि क्या यात्रियों को रेलवे सुरक्षा नियमों की गंभीरता समझाने के लिए और सख्ती की जरूरत है?