Advertisement
trendingNow12959183
Hindi Newsटेक

Google मैनेजर ने रातों रात छोड़ी ₹3.40 करोड़ की नौकरी, पति थे पीछे की 'वजह'

Google Manager Quit Job: हर कोई ऐसी नौकरी का ख्वाब देखता है जिसमें सैलरी मोटी हो, कंपनी बड़ी हो और करियर चमकदार दिखे. लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इतनी सफलता के बावजूद कोई उसे छोड़ भी सकता है? Google की एक सीनियर मैनेजर ने ₹3.40 करोड़ की सालाना सैलरी वाली नौकरी को ठुकरा दिया. वजह? न तो तनाव, न कोई परेशानी बल्कि एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google मैनेजर ने रातों रात छोड़ी ₹3.40 करोड़ की नौकरी, पति थे पीछे की 'वजह'

Google Manager Quit Job: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google में काम करने का बहुत लोगों का सपना होता है. कई लोग जिंदगी भर एक ऐसी नौकरी का सपना देखते हैं जो उन्हें पहचान, पैसा और सम्मान दिलाए. लेकिन कभी-कभी इन सबके बावजूद भी सुकून की कमी महसूस होने लगती है. कुछ ऐसा ही हुआ गूगल के एक सीनियर मैनेजर के साथ. जिन्होंने ₹34,000,000 सालाना की शानदार सैलरी वाली नौकरी को ही अलविदा कह दिया. गूगल के सीनियर मैनेजर फ्लोरेंस पॉयरल (Florence Poirel) ने आखिरी क्यों इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी आइए जानते हैं उसके पीछे का कारण.

Google के सीनियर मैनेजर फ्लोरेंस पॉयरल ने अपनी लगभग ₹34,000,000 करोड़ सालाना की मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है. इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि वह अपने घरवालों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं. पॉयरल जो गूगल के Zurich ऑफिस में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करती थीं, उनका कहना है कि यह फैसला उद्देश्य और संतुलन से भरा जीवन जीने की इच्छा से प्रेरित था.

काम अच्छा था लेकिन...
37 साल की पॉयरल ने सीएनबीसी से बीतचीत में बताया कि नौकरी छोड़ने के समय वह न तो थकी हुई थीं और न ही अपनी कॉर्पोरेट रूटीन से परेशान. उन्होंने कहा जब मैंने छोड़ा, तो मैं बिलकुल भी बर्नआउट की स्थिति में नहीं थी. मेरी टीम अच्छी थी और काम भी काफी हद तक अच्छा था. हालांकि, जो बात बदली, वह थी उनकी सोच में स्पष्टता. उन्होंने समझाया कि मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूं, उनके साथ अच्छी क्वालिटी का समय बिताना ही सबसे ज्यादा जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

खासकर, वह अपने पार्टनर जान के लिए ऐसा करना चाहती हैं जो खुद भी गूगल में थे और उनसे 17 साल बड़े हैं. पॉयरल ने कहा कि मैं उनके साथ समय बिताने के लिए सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार नहीं कर सकती थी.

FIRE मूवमेंट से मिली प्रेरणा
गूगल में एक दशक से ज्यादा काम करने के बाद पॉयरल ने कंपनी के यूरोपीय ऑफिसों, जैसे डबलिन से लेकर ज्यूरिख तक में काम किया था. नौकरी छोड़ने तक उनकी सालान कमाई करीब ₹3.40 करोड़ थी.

लेकिन, जब उन्होंने FIRE यानी जल्दी रिटायरमेंट मूवमेंट के बारे में सोचा तो उन्होंने अपनी जरूरतों पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया. जनवरी 2024 तक उन्होंने $1.5 मिलियन यानी करीब ₹12.6 करोड़ की सेविंग कर लिए थे. यह राशि इतनी थी कि वह इसे मिनी-रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें. कुछ ही महीनों बाद अप्रैल में उन्होंने और उनके पार्टनर दोनों ने अपनी-अपनी नौकरी छोड़ दी. उन्होंने कम से कम 18 महीने की छुट्टी ली है जिससे वे घूम सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें.

ये भी पढे़ंः Samsung Galaxy Z Fold 6 की कीमत देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, इतनी कम हो गई कीमत

जीवन बहुत छोटा और खूबसूरत है
आजकल पॉयरल अपना समय ज्यूरिख झील में तैरने, घूमने और महिलाओं को करियर कोचिंग देने में बिताती हैं. उन्होंने माना कि इस तरह की आय को 'ना' कहना डरावना हो सकता है लेकिन साथ ही कहा कि वह अपनी पुरानी रूटीन को याद नहीं करती हैं. उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी ऊब जाऊंगी. लेकिन अब डेढ़ साल हो गया है, और मुझे अभी तक एक बार भी बोरियत महसूस नहीं हुई है.

अपने फैसले पर विचार करते हुए पॉयरल ने कहा कि उन्होंने एक अच्छा सबक सीखा है "जीवन बहुत छोटा और खूबसूरत है. इसे ज्यादातर काम पर बिताने के बजाय उन लोगों और अनुभवों के साथ बिताया जाना चाहिए जो वास्तव में आपको खुश करते हैं.

ये भी पढ़ेंः गुजराती दिमाग के आगे फेल हो गया था Google, 800 रुपये में मालिक बना था ये शख्स

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Google Jobgoogle managergoogle job salary

Trending news

बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव