Advertisement
trendingNow12938656
Hindi Newsटेक

ChatGPT पर बढ़ा महिलाओं का दबदबा, पुरुषों को पछाड़कर निकली आगे, AI से करवा रहे हैं ये सारे काम

ChatGPT Usage among Men & Women: महिलाओं ने AI की दुनिया में बाजी मारी है. OpenAI की रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT का इस्तेमाल करने में अब महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आगे निकल गई है. AI ने  शिक्षा, मैनेजमेंट, स्वास्थ्य और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में लोगों की प्रोडक्टिविटी को तेजी से बढ़ा दिया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChatGPT पर बढ़ा महिलाओं का दबदबा, पुरुषों को पछाड़कर निकली आगे, AI से करवा रहे हैं ये सारे काम

Women Now Lead ChatGPT Use: अगर आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में पुरुष ही आगे हैं, तो ये रिपोर्ट आपकी सोच को काफी हद तक बदल देगी. OpenAI की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT का यूज करने में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आगे निकल गई हैं. OpenAI ने नामों का एनालिसिस करके जेंडर के आधार पर पता लगाया है. जून के आंकड़ों से सामने आया है कि महिला नाम के यूजर्स में चैटजीपीटी के इस्तेमाल की संख्या बढ़ी है. यह साबित करता है कि AI अब हर किसी के लिए है, एआई ने शिक्षा, मैनेजमेंट और स्वास्थ्य में लोगों की प्रोडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने में मदद की है.

यह भी पढ़ें: काउंटडाउन शुरू? भारत में तहलका मचाने जल्द आ रहा Oppo का लेटेस्ट स्मार्टफोन, BIS लिस्टिंग ने किया इशारा

AI ने बदल दी काम की दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स ने दुनिया भर में काम करने के तरीके को बदल दिया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, मैनेजमेंट और रिसर्च आदि क्षेत्रों के काम अब बेहद आसान और तेज हो गए है. चाहे वो रिपोर्ट्स लिखनी हो या गाइडेंस देने जैसे कामों में AI टूल्स ने प्रोडक्टिविटी को काफी तेजी से बढ़ाया है. 

ChatGPT का बढ़ता ग्लोबल क्रेज
दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद ChatGPT को 70 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दुनिया के हर 10 में से 1 वयस्क एआई का यूजर है. ओपनएआई, हार्वर्ड और ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार, हर सेकंड करीब 29 हजार मेसेज ChatGPT पर भेजे जाते हैं. ये आंकड़े AI की शानदार पहुंच और पॉपुलैरिटी को दिखाता है. 

लोग AI से क्या-क्या करवा रहे हैं?
लोग ChatGPT का लगभग 40% यूज ईमेल और आर्टिकल लिखवाने के लिए करते हैं. साथ ही लोग सलाह और गाइडेंस के लिए 29% और जानकारी ढूढंने के लिए 24% लोग इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा टेक्निकल और प्रोग्रामिंग के मेसेज केवल 4.2% है. वहीं, कुछ यूजर्स 1.9% रिश्तों व भावनाओं पर चैटजीपीटी से बात करते हैं. 0.4% लोग रोल प्ले या गेम के टॉपिक पसंद करते हैं. 

यह भी पढ़ें: Samsung का स्पेशल चैलेंज: 38,000 रुपये की प्रीमियम स्मार्टवॉच मिलेगी बिलकुल फ्री! बस करना होगा ये काम

सबसे ज्यादा 18 से 25 के युवा यूजर

शुरुआत के 80% पुरुष यूजर्स को पछाड़कर, जुलाई 2025 तक महिलाओं ने ChatGPT का तेजी से इस्तेमाल किया है. ChatGPT के सबसे ज्यादा 46% एक्टिव यूजर्स 18 से 25 साल के युवा हैं. यह टोटल चैट्स का करीब 40% भेजते हैं. AI की लोकप्रियता लो इनकम और मिडल इनकम वाले देशों में तेजी से बढ़ी है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ChatGPTopenai

Trending news

हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
hyderabad flood
हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
;