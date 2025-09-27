ChatGPT पर बढ़ा महिलाओं का दबदबा, पुरुषों को पछाड़कर निकली आगे, AI से करवा रहे हैं ये सारे काम

Women Now Lead ChatGPT Use: अगर आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में पुरुष ही आगे हैं, तो ये रिपोर्ट आपकी सोच को काफी हद तक बदल देगी. OpenAI की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT का यूज करने में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आगे निकल गई हैं. OpenAI ने नामों का एनालिसिस करके जेंडर के आधार पर पता लगाया है. जून के आंकड़ों से सामने आया है कि महिला नाम के यूजर्स में चैटजीपीटी के इस्तेमाल की संख्या बढ़ी है. यह साबित करता है कि AI अब हर किसी के लिए है, एआई ने शिक्षा, मैनेजमेंट और स्वास्थ्य में लोगों की प्रोडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने में मदद की है.

AI ने बदल दी काम की दुनिया

ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स ने दुनिया भर में काम करने के तरीके को बदल दिया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, मैनेजमेंट और रिसर्च आदि क्षेत्रों के काम अब बेहद आसान और तेज हो गए है. चाहे वो रिपोर्ट्स लिखनी हो या गाइडेंस देने जैसे कामों में AI टूल्स ने प्रोडक्टिविटी को काफी तेजी से बढ़ाया है.

ChatGPT का बढ़ता ग्लोबल क्रेज

दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद ChatGPT को 70 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दुनिया के हर 10 में से 1 वयस्क एआई का यूजर है. ओपनएआई, हार्वर्ड और ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार, हर सेकंड करीब 29 हजार मेसेज ChatGPT पर भेजे जाते हैं. ये आंकड़े AI की शानदार पहुंच और पॉपुलैरिटी को दिखाता है.

लोग AI से क्या-क्या करवा रहे हैं?

लोग ChatGPT का लगभग 40% यूज ईमेल और आर्टिकल लिखवाने के लिए करते हैं. साथ ही लोग सलाह और गाइडेंस के लिए 29% और जानकारी ढूढंने के लिए 24% लोग इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा टेक्निकल और प्रोग्रामिंग के मेसेज केवल 4.2% है. वहीं, कुछ यूजर्स 1.9% रिश्तों व भावनाओं पर चैटजीपीटी से बात करते हैं. 0.4% लोग रोल प्ले या गेम के टॉपिक पसंद करते हैं.

सबसे ज्यादा 18 से 25 के युवा यूजर

शुरुआत के 80% पुरुष यूजर्स को पछाड़कर, जुलाई 2025 तक महिलाओं ने ChatGPT का तेजी से इस्तेमाल किया है. ChatGPT के सबसे ज्यादा 46% एक्टिव यूजर्स 18 से 25 साल के युवा हैं. यह टोटल चैट्स का करीब 40% भेजते हैं. AI की लोकप्रियता लो इनकम और मिडल इनकम वाले देशों में तेजी से बढ़ी है.