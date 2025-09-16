महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किए जूते, एट्रेस अपडेट करना पड़ गया भारी, लगी इतनी मोटी चपत!

साइबर ठगी के मामलों ने लगातार लोगों को परेशान किया हुआ है. अब फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना भारी पड़ गया है.
साइबर ठगी के मामले अब रोजमर्रा की जिंदगी में घुसते जा रहे हैं. अब फिर से ऐसा मामला सामने आया है जो हर किसी को हैरान कर रही है. दरअसल, हाल ही में दिल्ली की एक महिला इसका शिकार बन गई. उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जूते मंगवाए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें एड्रेस अपडेट करने का अनुरोध था. हालांकि, जैसे ही उन्होंने एड्रेस अपडेट करने की कोशिश की उनके 50,000 रुपये से भी ज्यादा की रकम उड़ गई. महिला को एड्रेस अपडेट का मैसेज में मिला था उसमें एक लिंक पर क्लिक करना था, जैसे ही उन्होंने इस लिंक पर क्लिक किया, उन्हें भारी चपत लग गई.