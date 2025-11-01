Advertisement
Hindi Newsटेक

खूबसूरती की इंतेहा! लाइक्स की होड़ में खुद को बदल रहे युवा, 20-30 की उम्र में फेसलिफ्ट का खतरनाक ट्रेंड

Facelifts Trends For Social Media Likes: अमेरिका की 30 साल की अमांडा ने सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की चाहत में 6 सर्जी के लिए करीब 18 लाख रुपए खर्च कर दिए है. लोगों में लाक्स की होड़ ने कम उम्र में फेसलिफ्ट का ट्रेंड तेजी से बढ़ा दिया है. चलिए जानते हैं विस्तार से.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:04 PM IST
Young Women Chasing Likes with Surgery: आजकल लाइक्स और सोशल मीडिया पर आकर्षक दिखने की होड़ ने लोगों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है. 20 से 30 की उम्र में ही फेसलिफ्ट सर्जरी कराना. यह सर्जरी जो पहले 40 और 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मानी जाती थी अब युवाओं के लिए ब्यूटीफिकेशन का जरिया बन गई है.

सोशल मीडिया पर संदर दिखने का क्रेज

रिसर्च में सामने आया है कि 57% महिलाएं सोशल मीडिया पर दूसरों को देखने के बाद खुद को कम आकर्षक मानती हैं. वहीं 35% महिलाओं को लगता है कि चेहरा बदलने से सोशल मीडिया पर उनके लाइक्स बढ़ सकते हैं. ब्रिटेन में केवल 1 साल में फेसलिफ्ट सर्जरी 8% बढ़ी है. अमेरिका में 35 से 55 साल के लोगों में फेसलिफ्ट की क्रेज अब 32% हो चुका है. सर्जरी इंडस्ट्री उन महिलाओं को भी टारगेट कर रही है जो डिलीवरी के बाद अपने शरीर में आए बदलावों से खुश नहीं होती हैं. लोग रील्स और पोस्ट के चक्कर में खुद के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

सर्जरी में क्या बदलाव आया है?
प्लास्टिक सर्जन जॉर्जियस ऑफेंनियोटिस के मुताबिक, फेसलिफ्ट में चेहरे की अंदरूनी मांसपेशियों और टिशू को ऊपर उठाया जाता है ताकि ढीलापन दूर हो. अब डीप प्लेन फेसलिफ्ट जैसी नई तकनीकें आ गई हैं जिसमें त्वचा के नीचे की परतों को उठाया जाता है. इससे चेहरा ज्यादा नेचुरल दिखता है. यह तकनीक अब केवल उम्र छिपाने के लिए नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है.

सस्ती सर्जरी के लिए विदेश जा रहे लोग
जैसे-जैसे क्रेज बढ़ा है लोग सस्ती सर्जरी के लिए तुर्किये जैसे देशों में जा रहे हैं. जैसे- 30 साल की अमांडा प्रीसिंगर ने तुर्की में मिड-फेसलिफ्ट और नेक लिफ्ट के साथ 6 कॉस्मेटिक सर्जरी पर करीब ₹18 लाख खर्च कर दिए है. 

एक्सपर्ट्स की राय

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स ने अलर्ट किया है कि सस्ते और असुरक्षित क्लीनिक तेजी से फैल रहे हैं. ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अब सख्त नियम लागू किए हुए है. सोशल मीडिया पर लाइक्स और सुंदर दिखने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 20 से 30 की उम्र में सिर्फ सुंदरता के लिए फेसलिफ्ट कराना सही नहीं है. सर्जरी कराने का फैसला सोच समझकर और सही तरीके से ही लिया जाना चाहिए.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Facelift Surgerysocial media

