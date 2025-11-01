खूबसूरती की इंतेहा! लाइक्स की होड़ में खुद को बदल रहे युवा, 20-30 की उम्र में फेसलिफ्ट का खतरनाक ट्रेंड

Young Women Chasing Likes with Surgery: आजकल लाइक्स और सोशल मीडिया पर आकर्षक दिखने की होड़ ने लोगों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है. 20 से 30 की उम्र में ही फेसलिफ्ट सर्जरी कराना. यह सर्जरी जो पहले 40 और 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मानी जाती थी अब युवाओं के लिए ब्यूटीफिकेशन का जरिया बन गई है.

यह भी पढ़ें: iPhone की टक्कर का धांसू फोन! अब ₹42,000 की भारी छूट पर, Samsung के इस स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड तोड़ डिस्काउंट

सोशल मीडिया पर संदर दिखने का क्रेज

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्च में सामने आया है कि 57% महिलाएं सोशल मीडिया पर दूसरों को देखने के बाद खुद को कम आकर्षक मानती हैं. वहीं 35% महिलाओं को लगता है कि चेहरा बदलने से सोशल मीडिया पर उनके लाइक्स बढ़ सकते हैं. ब्रिटेन में केवल 1 साल में फेसलिफ्ट सर्जरी 8% बढ़ी है. अमेरिका में 35 से 55 साल के लोगों में फेसलिफ्ट की क्रेज अब 32% हो चुका है. सर्जरी इंडस्ट्री उन महिलाओं को भी टारगेट कर रही है जो डिलीवरी के बाद अपने शरीर में आए बदलावों से खुश नहीं होती हैं. लोग रील्स और पोस्ट के चक्कर में खुद के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

सर्जरी में क्या बदलाव आया है?

प्लास्टिक सर्जन जॉर्जियस ऑफेंनियोटिस के मुताबिक, फेसलिफ्ट में चेहरे की अंदरूनी मांसपेशियों और टिशू को ऊपर उठाया जाता है ताकि ढीलापन दूर हो. अब डीप प्लेन फेसलिफ्ट जैसी नई तकनीकें आ गई हैं जिसमें त्वचा के नीचे की परतों को उठाया जाता है. इससे चेहरा ज्यादा नेचुरल दिखता है. यह तकनीक अब केवल उम्र छिपाने के लिए नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है.

सस्ती सर्जरी के लिए विदेश जा रहे लोग

जैसे-जैसे क्रेज बढ़ा है लोग सस्ती सर्जरी के लिए तुर्किये जैसे देशों में जा रहे हैं. जैसे- 30 साल की अमांडा प्रीसिंगर ने तुर्की में मिड-फेसलिफ्ट और नेक लिफ्ट के साथ 6 कॉस्मेटिक सर्जरी पर करीब ₹18 लाख खर्च कर दिए है.

यह भी पढ़ें: कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI सेक्टर में मची हलचल

एक्सपर्ट्स की राय

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स ने अलर्ट किया है कि सस्ते और असुरक्षित क्लीनिक तेजी से फैल रहे हैं. ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अब सख्त नियम लागू किए हुए है. सोशल मीडिया पर लाइक्स और सुंदर दिखने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 20 से 30 की उम्र में सिर्फ सुंदरता के लिए फेसलिफ्ट कराना सही नहीं है. सर्जरी कराने का फैसला सोच समझकर और सही तरीके से ही लिया जाना चाहिए.