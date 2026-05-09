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Hindi Newsटेकहफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम! Zoom के CEO ने बताया कैसे AI करेगा आपका काम और आप मनाएंगे छुट्टियां

हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम! Zoom के CEO ने बताया कैसे AI करेगा आपका काम और आप मनाएंगे छुट्टियां

ज़ूम के सीईओ का मानना है कि भविष्य में एआई (AI) एजेंट इंसानों के रूटीन काम संभाल लेंगे, जिससे पांच दिन काम करने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 09, 2026, 08:06 AM IST
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Eric Yuan ने बताया कि आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स ईमेल लिखने, मीटिंग मैनेज करने और डेटा ऑर्गेनाइज करने जैसे काम आसानी से कर सकेंगे.
Eric Yuan ने बताया कि आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स ईमेल लिखने, मीटिंग मैनेज करने और डेटा ऑर्गेनाइज करने जैसे काम आसानी से कर सकेंगे.

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तरफ बढ़ रही है और अब इसका असर लोगों के काम करने के तरीके पर भी दिखाई देने लगा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Zoom के CEO Eric Yuan ने कहा है कि भविष्य में लोगों को हफ्ते में पांच दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनका मानना है कि AI इंसानों के कई रोजमर्रा के ऑफिस काम संभाल लेगा, जिससे कर्मचारियों का वर्कलोड काफी कम हो जाएगा. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आने वाले समय में पारंपरिक 5 दिन वाला वर्कवीक जारी रहेगा. उनके अनुसार, डिजिटल AI एजेंट्स इंसानों की जगह कई छोटे और दोहराए जाने वाले काम करने लगेंगे.

AI बदल देगा ऑफिस में काम करने का तरीका

Eric Yuan ने बताया कि आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स ईमेल लिखने, मीटिंग मैनेज करने और डेटा ऑर्गेनाइज करने जैसे काम आसानी से कर सकेंगे. इससे कर्मचारियों को घंटों ऑफिस में बैठने की जरूरत कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में लोग हजारों डिजिटल AI एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके काम के अलग-अलग हिस्सों को संभालेंगे. इससे लोग कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी. Zoom CEO ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उन्हें खुद भी “पांच दिन काम करना पसंद नहीं है.” हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि AI का मतलब यह नहीं होगा कि इंसान पूरी तरह काम करना छोड़ देंगे.

AI एजेंट्स को बताया नई इंडस्ट्रियल क्रांति

Eric Yuan ने AI की तुलना पुराने औद्योगिक बदलावों से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह Henry Ford की असेंबली लाइन ने काम करने के तरीके को बदल दिया था और लोगों का वर्कवीक 6 दिन से घटकर 5 दिन हो गया था, उसी तरह AI अब अगला बड़ा बदलाव ला सकता है. उनका मानना है कि AI ऑफिस के सामान्य और रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देगा. इससे लोगों के पास ज्यादा फ्री टाइम होगा और वे नई चीजें सीखने, क्रिएटिव काम करने या परिवार के साथ समय बिताने पर ध्यान दे सकेंगे. उन्होंने कहा कि लोग बीच पर घूमने का समय भी निकाल पाएंगे, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ नया और दिलचस्प काम करने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी.

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Zoom CEO खुद भी कर चुके हैं AI का इस्तेमाल

Eric Yuan पहले ही AI तकनीक का प्रयोग कर चुके हैं. पिछले साल उन्होंने कंपनी की एक अर्निंग कॉल के दौरान अपने AI-generated अवतार का इस्तेमाल किया था. यानी उनकी डिजिटल कॉपी ने मीटिंग के कुछ हिस्से संभाले थे. यह दिखाता है कि बड़ी टेक कंपनियां अब सिर्फ AI की बात नहीं कर रहीं, बल्कि उसे अपने काम में तेजी से लागू भी कर रही हैं.

4-Day Workweek को मिल रहा समर्थन

कम काम के दिनों को लेकर अब कई बड़ी कंपनियां और बिजनेस लीडर्स खुलकर बात कर रहे हैं. AI कंपनी OpenAI  ने भी सुझाव दिया है कि कंपनियों को 4-day workweek पर प्रयोग करना चाहिए. कंपनी का कहना है कि कम घंटे काम करने के बावजूद कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और सर्विस क्वालिटी बनी रह सकती है. वहीं Jamie Dimon ने भी हाल ही में कहा था कि भविष्य में लोग सिर्फ साढ़े तीन दिन काम कर सकते हैं. उनका मानना है कि AI इंसानों की कार्यक्षमता को इतना बढ़ा देगा कि लंबे ऑफिस घंटों की जरूरत कम हो जाएगी.

क्या AI सच में बदल देगा हमारी जिंदगी?

AI को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है. कुछ लोग इसे नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ इसे इंसानों के लिए राहत और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस का जरिया मान रहे हैं. हालांकि यह साफ है कि AI आने वाले समय में काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. अगर तकनीक तेजी से आगे बढ़ती रही, तो हो सकता है कि भविष्य में 5 दिन ऑफिस जाना पुरानी बात बन जाए.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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