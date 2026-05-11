IT, बैंकिंग या मीडिया: कौन-से कर्मचारी तुरंत कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम? यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

PM Modi Work From Home Jobs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील के बाद भारत में एक बार फिर Work From Home यानी WFH को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हैदराबाद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अनावश्यक यात्रा कम करने और ईंधन बचाने की बात कही. इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में यह सवाल उठने लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो कौन-से सेक्टर तुरंत वर्क फ्रॉम होम अपना सकते हैं.

कोविड-19 के दौरान भारत ने बड़े स्तर पर Remote Work का अनुभव किया था. उस समय कई कंपनियों ने साबित किया कि बिना ऑफिस गए भी कामकाज जारी रखा जा सकता है. अब बढ़ती तेल कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच WFH फिर से चर्चा में आ गया है.

IT सेक्टर सबसे ज्यादा तैयार

भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसिस सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा WFH-ready माना जाता है. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कोडर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एआई टीम्स, UI/UX डिजाइनर्स और टेक सपोर्ट प्रोफेशनल्स आसानी से घर से काम कर सकते हैं. इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियां कोविड के समय बड़े स्तर पर रिमोट वर्क मॉडल सफलतापूर्वक चला चुकी हैं. आज भी कई IT कंपनियों में Hybrid Work सिस्टम मौजूद है जहां कर्मचारी सप्ताह के कुछ दिन घर से काम करते हैं. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, VPN एक्सेस और साइबर सिक्योरिटी टूल्स की वजह से IT सेक्टर सबसे तेजी से फिर WFH मोड में जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Media और Digital Journalism भी तैयार

कोविड के दौरान मीडिया इंडस्ट्री ने भी Remote Work को तेजी से अपनाया था. रिपोर्टिंग को छोड़कर Editing, Graphics, Script Writing, Copy Editing, Podcasting और Social Media Management जैसे काम घर से आसानी से किए जा सकते हैं. आज कई डिजिटल न्यूजरूम अभी भी Hybrid मॉडल पर काम कर रहे हैं. Writers, SEO Teams, Video Editors और Digital Anchors जरूरत पड़ने पर कुछ घंटों में ही पूरी तरह Remote Work पर लौट सकते हैं. हालांकि टीवी स्टूडियो प्रोडक्शन और फील्ड रिपोर्टिंग के लिए फिजिकल प्रेजेंस अब भी जरूरी रहती है.

Banking और Financial Services में भी संभव है WFH

आमतौर पर लोग मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह ऑफिस पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है. बैंक ब्रांच और Cash Handling जैसी सेवाओं को छोड़ दें तो कई बैक-ऑफिस ऑपरेशन घर से किए जा सकते हैं. Risk Analysis, Loan Processing, Insurance Verification, Customer Support, Fraud Detection और Financial Analytics जैसी सेवाएं Remote Mode में चल सकती हैं. भारत में UPI, Internet Banking और Fintech Ecosystem के विस्तार ने बैंकिंग को काफी हद तक डिजिटल बना दिया है. इसी वजह से कई प्राइवेट बैंक और Fintech कंपनियां पहले से Hybrid मॉडल पर काम कर रही हैं.

Online Education और Consulting सेक्टर भी आसान

EdTech और Online Education सेक्टर पूरी तरह Remote-friendly माना जाता है. Teachers, Trainers, Coaching Platforms और Online Tutors पहले भी घर से काम कर चुके हैं. इसके अलावा Legal Advisory, HR Consulting, Tax Consultancy और Business Advisory जैसे सेक्टर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के जरिए आसानी से WFH मॉडल अपना सकते हैं. हालांकि कोर्ट अपीयरेंस और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के लिए फिजिकल मौजूदगी अभी भी जरूरी रहती है.

Marketing और E-Commerce सेक्टर में भी संभव

Marketing, Advertising और Public Relations सेक्टर में Campaign Planning, Client Servicing, Content Creation और Digital Advertising जैसे काम घर से किए जा सकते हैं. इसी तरह E-Commerce कंपनियों में Customer Support, Order Management, Pricing Teams और Technology Departments Remote Work कर सकते हैं. हालांकि Warehouses और Delivery Services के लिए फिजिकल स्टाफ जरूरी रहेगा.

कौन-से सेक्टर पूरी तरह WFH नहीं अपना सकते?

कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां Remote Work पूरी तरह संभव नहीं है क्योंकि वहां मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल मौजूदगी की जरूरत होती है. इनमें Manufacturing, Construction, Aviation, Railways, Hospitality, Healthcare, Agriculture, Mining और Transport जैसे सेक्टर शामिल हैं. डॉक्टर ऑनलाइन Consultation दे सकते हैं, लेकिन अस्पताल का मुख्य स्टाफ फिजिकली मौजूद रहना जरूरी होता है.

क्यों लौट रही है Hybrid Work की संस्कृति?

वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट और ईंधन की कीमतों ने Work From Home को फिर चर्चा में ला दिया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में रोजाना ऑफिस आने-जाने में कमी लाकर काफी ईंधन बचाया जा सकता है. बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में लाखों लोग रोजाना IT पार्क्स और कॉर्पोरेट ऑफिस तक सफर करते हैं. अगर कुछ प्रतिशत कर्मचारी भी Hybrid Work अपनाते हैं तो ट्रैफिक, प्रदूषण और फ्यूल खपत में बड़ी कमी आ सकती है.

Hybrid Work ही बन सकता है न्यू Normal

2020 के मुकाबले अब कंपनियां Remote Work के लिए ज्यादा तैयार हैं. ज्यादातर कंपनियों के पास पहले से डिजिटल सिस्टम और फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल मौजूद हैं. ऐसे में आने वाले समय में पूरी तरह Lockdown जैसे WFH की बजाय Sector-Specific Hybrid Model देखने को मिल सकता है, जहां जरूरत के हिसाब से कुछ कर्मचारी घर से और कुछ ऑफिस से काम करेंगे.