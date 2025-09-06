नेटवर्क डाउन? कोई टेंशन नहीं! ब्लैकआउट में भी चलते रहेंगे ऐप्स, इंटरनेट की जरूरत नहीं
नेटवर्क डाउन? कोई टेंशन नहीं! ब्लैकआउट में भी चलते रहेंगे ऐप्स, इंटरनेट की जरूरत नहीं

 Apps Without Internet: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अक्सर ब्लैकआउट की समस्या सामने आती है, जिससे इंटरनेट बंद हो जाता है और लोग जरूरी ऐप्स का भी यूज नहीं कर पाते हैं. इसी परेशानी को देखते हुए रूस ने अब कुछ ऐप्स को ऐसा बनाया है, जो बिना इंटरनेट के भी काम करेंगे. रूस का यह कदम नागरिकों की बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:06 PM IST
नेटवर्क डाउन? कोई टेंशन नहीं! ब्लैकआउट में भी चलते रहेंगे ऐप्स, इंटरनेट की जरूरत नहीं

Apps Without Internet: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. युद्ध के कारण दोनों देशो के निवासियों को इससे बड़ी-बड़ी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है. दोनों देश एक दूसरे के ऊपर काफी समय से लगातार हमले कर रहे हैं. इसमें ड्रोन हमले भी शामिल हैं. ड्रोन हमले के कारण से रूस के कई क्षेत्रों में अक्सर ही ब्लैकआउट करना पड़ता है, जिससे इंटरनेट सर्विस भी बंध हो जाती है और लोग सोशल मीडिया या जरूरी ऐप्स का यूज नहीं कर पाते हैं. इसी समस्या का समाधान रूस ने डिजिटल तरीके से अब निकाल लिया है. अब रूस के लोग लोग कुछ ऐप्स को बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकेंगे. रूस ने इन ऐप्स की लिस्ट जारी की है.

बिना इंटरनेट के भी चलेंगे ऐप्स
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रूस ने उन ऐप्स की लिस्ट जारी की है जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं. इन ऐप्स में सोशल मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्म, टैक्सी और ओला उबर जैसे राइड-शेयरिंग सर्विस वाले ऐप्स भी शामिला हैं. इसके साथ ही सरकारी सर्विस और डिजिटल पेमेंट्स से जुड़े ऐप्स भी इस लिस्ट में हैं. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी ऐप्स जैसे वॉट्सऐप और टेलिग्राम को लिस्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है.

इंटरनेट बंद होने पर नहीं रुकेगा काम
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस की डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक तकनीकी समाधान पेश किया है, जिससे अब लोकल ऐप्स बिना इंटरनेट के भी काम कर सकेंगे. मिनिस्ट्री ने कहा कि इंटरनेट बंद होने पर लोगों को होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. हालांकि अधिकारियों ने इसे सीधे यूक्रेन के ड्रोन हमलों से नहीं जोड़ा. वहीं कुछ बॉर्डर एरिया के गवर्नरों का कहना है कि इन क्षेत्रों में अक्सर इंटरनेट यूक्रेनी हमलों के दौरान ही बंद किया जाता है. इससे यूजर्स को परेशानी न हो इसलिए ये जरूरी कदम उठाया गया है.

ये भी पढे़ंः Google लाया नया फीचर,  बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब  Scroll करते ही समझाएगा आपकी भाषा

लोकल ऐप्‍स की तरफ लौट रहा रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस अपने देश में लोकल ऐप्स को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहा है. इसके तहत उसने कई विदेशी ऐप्स पर रोक लगाए हैं. हालांकि, वॉट्सऐप और टेलिग्राम रूस में सबसे लोकप्रिय ऐप्स हैं, जिन्हें 18 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. इसके बाद भी रूस ने इनकी जगह VK मैसेंजर और Max मैसेंजर जैसे घरेलू ऐप्स को प्राथमिकता दी है. इसके साथ ही 1 सितंबर से रूस में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में Max मैसेंजर पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य कर दिया गया है इससे यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

ये भी पढ़ेंः Anthropic के बाद अब Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! दर्ज हुआ केस, AI बना वजह, जानें पूरा मामला

 

;