ये हैं दुनिया के सबसे छोटे Phones, छोटी उंगली से भी कर सकते हैं कंट्रोल; देखें पूरी List

World's 5 smallest Phones: आपने अक्सर लोगों को बड़े-बड़े स्मार्टफोन्स पर स्क्रॉल करते धेखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मिनी मोबाइल के बारे में सुना है, ये फोन्स इतने छोटे है कि आपकी जेब में गायब ही हो जाएंगे. इनके छोटे से साइज में बड़ी तकनीक छिपी है, स्टाइल के साथ कॉलिंग, मैसेजिंग और कैमरा तक की सुविधाएं भी देते हैं. जानते हैं ऐसे ही 5 छोटे मोबाइल फोन्स के बारे में जो स्मार्ट फीचर्स, पोर्टेबल और वजन में बिलकुल हल्के हैं.

1- Zanco Tiny T1

ये दुनिया का सबसे छोटा फोन है, इसकी लंबाई केवल 46.7mm और भार सिर्फ 13 ग्राम है. फोन में 0.49 इंच की OLED स्क्रिन, 300 कॉन्टैक्ट स्टोर और 2G नेटवर्क की सुविधा मिलती है. इसमें 200mAh की बैचरी मिलती है जो 3 दिन तक चल सकती है. ये मोबाइल साइज में इतना छोटा है कि जेब या माटिस के डिब्बे में आसानी से रख सकते हैं.

2- Zanco Tiny T2

यह फोन Zanco Tiny T1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. फोन में 3G नेटवर्क सपोर्ट, 128MB की रैम और 64MB का स्टोरेज दिया गया. इसका वजन मात्र 31 ग्राम है और लगभग 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है. इसके अलावा मोबाइल में बेसिक गेम्स, म्यूजिक और वीडियो देखने का भी फायदा ले सकते हैं.

3- Light Phone 2

Light Phone 2 उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए मोबाइल रखनी चाहते हैं. इसमें 4G नेटवर्क सपोर्ट और ई-इंक डिस्प्ले मिलता है. इसमें गेम्स, ऐप्स या कोई सोशल मीडिया का फीचर नहीं दिया गया है. केवल जरूरी काम के लिए यूज कर सकते हैं. साथ ही छोटा साइज, लंबी बेचरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन दिय गया है.

4- Unihertz Jelly 2

Unihertz Jelly 2 दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन के नाम से जाना जाता है. इसमें 3 इंच की स्क्रीन, 6GB रैम 128 GB का स्टोरेज और Android 11 आता है. इसके अलावा फेस अनलॉक, कैमरा, GP, Wi-Fi और Google प्ले स्टोर का सपोर्ट दिया गया है. फोन का वजन केवल 110 ग्राम है, लेकिन फीचर्स के मामले में बड़े फोन्स को टक्कर देता है.

5- Kyocera KY-01L

यह फोन दुनिया का सबसे पतला मोबाइल माना जात है. मोबाइल का वजन 47 ग्राम और मोटाई मात्र 5.3 mm है. Kyocera में 2.8 इंच की मोनोक्रोम स्क्रीन दी गई है. इसके साथ यह मोबाइल सिर्फ कॉल, मैसेज और ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हैं. यह फोन जापान में बेहद पॉपुलर रहा है और दिखने में बिलकुल क्रेडिट कार्ड की तरह लगता है.