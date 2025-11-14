इतिहास का सबसे खतरनाक डेटा ब्रीच: 2 अरब ईमेल IDs और 1.3 अरब पासवर्ड डार्क वेब पर! अभी चेक करें आपका डेटा सुरक्षित है या नहीं

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक ऐसा डेटा लीक खोजा है जिसे अब तक के सबसे बड़े डेटा ब्रीच में से एक माना जा रहा है. इस खुलासे में पता चला है कि लगभग 2 अरब ईमेल एड्रेस और 1.3 अरब पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं. Microsoft के रीजनल डायरेक्टर और “Have I Been Pwned” के क्रिएटर Troy Hunt ने भी इस मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह लीक मौजूद डेटा ब्रीच की लिस्टों से निकाला गया है, जो अब डार्क वेब पर तेजी से फैल रहा है.

कैसे सामने आया इतना बड़ा डेटा लीकेज?

Synthient नाम की एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने इस डेटा लीक को एक विशाल डेटाबेस के रूप में तैयार किया है. कंपनी ने कई पुराने डेटा ब्रीच से जानकारी निकालकर डार्क वेब पर मौजूद ईमेल और पासवर्ड की भारी मात्रा को स्कैन किया. उसके बाद सारे डुप्लीकेट एंट्री हटाकर असली और यूनिक रिकॉर्ड गिने गए.

अंतिम डेटा कुछ ऐसा मिला:

• 1,957,476,021 यूनिक ईमेल एड्रेस

• 1.3 अरब यूनिक पासवर्ड

इनमें से लगभग 62.5 करोड़ पासवर्ड ऐसे हैं जो पहले कभी किसी डेटा लीक में नहीं देखे गए थे.

यह एक डेटा ब्रीच नहीं… बल्कि हजारों लीक्स का मिक्स है

Troy Hunt ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई एकलौती घटना नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर में हुए बेहिसाब डेटा ब्रीच का एक बड़ा मिश्रण है. उनका कहना है कि आमतौर पर मीडिया हाइपरबॉलिक हेडलाइन्स देता है, लेकिन इस मामले में “2 अरब ईमेल एड्रेस” जैसा हेडलाइन बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता.

Credential Stuffing लिस्ट: साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार

यह लीक एक ऐसे डेटाबेस का हिस्सा है जिसे Credential Stuffing List कहा जाता है. इनमें लाखों-करोड़ों लोगों के ईमेल और पासवर्ड शामिल होते हैं, जिन्हें हैकर्स कई वेबसाइट और ऐप्स पर आज़माते हैं.

क्योंकि बहुत से यूज़र एक ही पासवर्ड को कई प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं, यह लिस्ट हैकर्स के लिए खजाने जैसा होता है. वे इन पासवर्ड्स की मदद से बैंक, सोशल मीडिया, शॉपिंग साइट्स और ईमेल अकाउंट तक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं.

क्या आपका अकाउंट भी खतरे में है? तुरंत उठाएं ये कदम

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लीक की वजह से दुनिया भर में करोड़ों यूज़र्स जोखिम में आ चुके हैं. इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए:

• अपना पासवर्ड तुरंत बदलें

• हर अकाउंट पर अलग पासवर्ड रखें

• Two-Factor Authentication (2FA) जरूर ऑन करें

• “Have I Been Pwned” जैसी साइट पर जाकर जांचें कि आपका ईमेल इस डेटा ब्रीच में आया है या नहीं

भारत पर कितना असर?

भारत में भी करोड़ों लोग इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. इतने बड़े स्तर का डेटा लीक देश के यूज़र्स के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है. बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका प्रभाव जल्दी दिख सकता है. इसलिए तुरंत सुरक्षा कदम उठाना जरूरी है.