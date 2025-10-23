Advertisement
सिर्फ 20 साल! 2045 तक अंतरिक्ष में बस जाएंगे लाखों इंसान; Amazon के फाउंडर बोले- रोबोट बनेंगे चांद पर हमारे कर्मचारी

Jeff Bezos Space Prediction: दुनिया की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में शामिल अमेजन के फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस ने भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि आने वाले सिर्फ 20 सालों में यानी साल 2045 तक लाखों लोग अंतरिक्ष को अपना नया घर बना लेंगे. बेजोस ने इटैलियन टेक वीक 2025 में बोलते हुए कहा कि तकनीक इतनी तेजी से बदलेगी कि अंतरिक्ष में रहना किसी मजबूरी से नहीं बल्कि लोगों की पसंद से होगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:39 AM IST
सिर्फ 20 साल! 2045 तक अंतरिक्ष में बस जाएंगे लाखों इंसान; Amazon के फाउंडर बोले- रोबोट बनेंगे चांद पर हमारे कर्मचारी

Jeff Bezos Space Prediction: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने मानवता के भविष्य को लेकर एक चौंका देने वाली भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने दावा किया है कि अगले दो दशकों के अन्दर यानी साल 2045 तक पृथ्वी के लाखों लोग अंतरिक्ष को अपना घर बना चुके होंगे. बेजोस का कहना है कि यह बदलाव इतनी तेजी से होगा कि लोग जरूरत नहीं बल्कि अपनी पसंद से अंतरिक्ष में रहेंगे. सबसे बड़ी बात यह कि चंद्रमा या दूसरे ग्रहों की सतह पर होने वाले मुश्किल काम के लिए इंसानों को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यह जिम्मेदारी रोबोट उठाएंगे. इटैलियन टेक वीक 2025 में बोलते हुए बेजोस ने AI के कारण रोज़गार खत्म होने की चिंता को भी खारिज कर दिया और कहा कि हर नई तकनीक सभ्यता में समृद्धि लाती है. 

इटैलियन टेक वीक 2025 में बेजोस ने बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो कोई भी इस समय जीवित है उसे निराश होना चाहिए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जैसे-जैसे तकनीक तेजी से बढ़ रही है आगे असीमित अवसर आने वाले हैं.   

अंतरिक्ष में बसना होगी पसंद न कि मजबूरी
बेजोस ने भविष्यवाणी की कि काम पर जाने का तरीका छोटा नहीं बल्कि पूरी तरह से बदलने वाला है. यह सब रोबोट संभालेंगे क्योंकि इंसान पूरी तरह से अलग ग्रहों पर आना-जाना शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगले कुछ दशकों में, लाखों लोग अंतरिक्ष में रह रहे होंगे. यह इतनी तेझी से आगे बढ़ने वाला है. उन्होंने साफ किया कि अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की वजह जरूरत नहीं बल्कि इंसानों की इच्छा होगी. बेजोस ने कहा कि वे ज्यादातर इसलिए रहेंगे क्योंकि वे चाहते हैं. हमें लोगों को अंतरिक्ष में रहने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है.

AI से रोजगार खत्म नहीं करेगा
बेजोस ने उन चिंताओं और सवालों का भी खारिज कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन से नौकरियां खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि सभ्यता की समृद्धि हमारे आविष्कारों से आती है. 10,000 साल पहले, या जब भी किसी ने हल का आविष्कार किया था, तो हम सभी अमीर हो गए थे... ये उपकरण हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं और यह पैटर्न जारी रहेगा. बेजोस के मुताबिक रोबोट्स ही बाहरी सतहों पर भारी-भरकम काम करेंगे क्योंकि यह इंसानों को भेजने से कहीं ज्यादा सही होगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

