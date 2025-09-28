Advertisement
मोबाइल नहीं'ईंट' था! वजन 1 किलो से ज्यादा, 10 घंटे की चार्जिंग पर चलता था दुनिया का पहला सेल फोन

Mobile Phone History: आजकल स्मार्टफोन कंपनियां हर दिन और भी पतले और हल्के फोन लॉन्च कर रही हैं जो यूजर्स की जेब में आराम से फिट हो जाते हैं. पतले स्मार्टफोन लुक में भी काफी शानदार नजर आते हैं. Apple ने अपनी नई iPhone Air सीरीज में सिर्फ 6mm से भी पतला फोन पेश किया है वहीं दूसरी कंपनियां भी पतले फोन बना रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी मोबाइल फोन इतना हल्का और पतला नहीं था? दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1 किलो से भी ज्यादा भारी था. आइए जानते हैं पहले सेल फोन से जुड़े अजीब तथ्य...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:38 PM IST
मोबाइल नहीं'ईंट' था! वजन 1 किलो से ज्यादा, 10 घंटे की चार्जिंग पर चलता था दुनिया का पहला सेल फोन

Mobile Phone History: आजकल मोबाइल कंपनियां अपने सबसे पतले स्मार्टफोन और हल्के स्मार्टफोन ला रही हैं. जो यूजर्स को खूब पसंद भी आ रहे हैं. पतले और हल्के स्मार्टफोन हमारी जेब में आराम से फिट हो जाता है और लुक में भी शानदार होते हैं. यूजर्स की पसंद को देखते हुए Apple ने अपने नई सीरीज में आईफोन एयर लॉन्च किया है जो 6mm से भी ज्यादा पतला है. सैमसंग और टेक्नो जैसी दूसरी कंपनियां भी पतले फोन बना रही हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फोन की दुनिया हमेशा ऐसे ही नहीं थी. एक समय ऐसा भी था जब फोन का वजन एक किलोग्राम से भी ज्यादा होता था. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन का वजन एक किलोग्राम से भी ज्यादा था और इसकी लंबाई 25cm से ज्यादा थी. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन से जुड़े दिलचस्प तथ्य बताते हैं.

पहले फोन की कहानी जान लीजिए

हर कोई जानता है कि ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था, लेकिन बहुत से लोगों को सेल फोन की कहानी हर कोई नहीं जानता है. मोबाइल सेल फोन की कहानी सबसे पहले साल 1973 में शुरू हुई जब मोटोरोला के सीनियर इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहली बार मोबाइल कॉल की. इसके लिए उन्होंने Motorola DynaTAC 8000X का यूज किया. इस कॉल के जरिए उन्होंने अपनी कंपटीटर कंपनी बेल लैब्स को यह दिखाया कि मोटोरोला मोबाइल फोन तकनीक में उनसे आगे है. हालांकि उससे पहले भी फोन कॉल्स होती थीं, लेकिन वे या तो कार में लगे फोन से होती थीं या किसी फिक्स्ड लाइन से, मोबाइल की तरह पूरी तरह से पोर्टेबल नहीं थीं.

1 किलो से ज्यादा वेट था पहले फोन का
आज के स्मार्टफोन हमारी जेब में आसानी से फिट हो जाते हैं और वजन भी कम होता है. लेकिन Motorola DynaTAC 8000X के समय ऐसा नहीं था. यह फोन लगभग 1,100 ग्राम भारी था और इसकी लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर थी. इसे पूरी तरह चार्ज करने में 10 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था और फुल चार्ज होने के बाद यह केवल 30 मिनट तक काम कर पाता था. फोन पर लगी LED स्क्रीन पर केवल कुछ नंबर दिखाई देते थे.

हालांकि यह फोन मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा कदम साबित हुआ. इसके बाद टेक्नोलॉजी ने लगातार प्रगति की. जिसके कुछ सालों बाद ही कम वजन वाले फोन भी आने लगे.  फिर टचस्क्रीन स्मार्टफोन आए. आज का समय है जब टेक कंपनियां अपना सबसे पतला फोन लॉन्च कर रही है. 

;