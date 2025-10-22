दुनिया की पहली रोबोटिक ब्रेन सर्जरी हुई सफल, टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर्स को भी किया हैरान!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोट्स की दुनिया आज तेजी से बढ़ रही है कि इस टेक्नोलॉजी ने कई इंसानों की भी जगह ले ली है. वहीं, अब एक ऐसी खबर आई है हर किसी के होश उड़ गए हैं. शायद ही कोई अंदाजा लगा पाएगा कि कोई रोबोट किसी इंसान का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी ने इसे भी मुमकिन कर दिया है. अरब न्यूज की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के सर्जनों ने दुनिया की पहली पूरी तरह से रोबोट की मदद से ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी सफलतापूर्वक की है. यह ऑपरेशन पूरी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किया गया है, जो मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

सिर्फ 24 घंटों में ही कर दिया डिस्चार्ज

दरअसल, 68 साल के एक मरीज को लंबे समय से तेज सिरदर्द और याददाश्त से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जब जांच करवाई गई तो उसके बाद पता चला कि उनके ब्रेन में 4.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जिसे हटाने के लिए एक घंटे की सर्जरी की गई. हैरानी की बात ये रही कि ऑपरेशन के सिर्फ 24 घंटे बाद ही मरीज को पूरी तरह होश में अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई. बता दें कि यह रिकवरी समय पारंपरिक ब्रेन सर्जरी की तुलना से करीब 4 गुना तेज थी.

एडवांस टेक्नोलॉजी का हुआ इस्तेमाल

इस सर्जरी में हाई-रिजॉल्यूशन 3D ऑप्टिकल सिस्टम और एडवांस इमेज नेविगेशन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था. इन तकनीकों की मदद से डॉक्टरों की टीम ने ब्रेन के जरूरी हिस्सों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को बहुत ही सटीक तरीके से हटाया. टीम के लीड सर्जन ने बताया कि इस रोबोटिक सिस्टम ने ऑपरेशन के दौरान बेहतरीन सटीकता और कंट्रोल दिया, जिससे सर्जरी काफी सुरक्षित तरीके से की जा सकी. इस टेक्नोलॉजी की वजह से सर्जरी में बना रहने वाला खतरा काफी कम हो गया और मरीज को बेहतर रिजल्ट भी मिल सका.

रोबोटिक सिस्टम ने बारीक चीजों पर दिया ध्यान

दूसरी ओर पारंपरिक तरीकों में सर्जरी माइक्रोस्कोप के नीचे हाथ से बहुत सावधानी से की जाती है, जिसमें इंसानी हाथों की हल्की कंपन भी असर डाल सकती है. लेकिन रोबोटिक सिस्टम इस तरह कंपन को खत्म कर देते हैं, औजारों यानी एलिमेंट्स को ज्यादा स्थिर रखते हैं और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को साफ और बेहतर विजुअल दिखाते हैं, जिससे सर्जरी और ज्यादा सटीक हो पाई.