आ गया दुनिया का पहला शू-क्लीनिंग रोबोट! अब बिना सर्फ-साबुन चमक उठेंगे गंदे जूते, जानिए क्या है खास?

इस बार के CES 2026 में कई ऐसे गैजेट और इनोवेशन देखने को म‍िल रहे हैं जो अजूबे से कम नहीं हैं. ऐसा ही एक प्रोडक्ट Brolan कंपनी ने पेश किया है. इस कमाल के प्रोडक्ट का नाम ClearX है. यह दुनिया का पहला इंटेलिजेंट शू-क्लीनिंग रोबोट हैं. कंपनी ने इस मशीन को खासतौर से जूतों को धोने, सुखाने और सैनिटाइज करने के लिए बनाया है. इस मशीन में जूते रखने पर यह सेन्सर्स की मदद से जूतों के मटेरियल और गंदगी की पहचान करता है. उसके बाद यह मशीन उसी हिसाब से सफाई शुरू कर देती है. इस मशीन के आने से अब आपको हाथ से जूते धोने और उसको सुखाने की चिंता नहीं करनी होगा.

इस मशीन में क्या है खास?

यह शू-क्लीनिंग रोबोट जूतों के मटेरियल और गंदगी की पहचान कर उसको साफ करता है. इसमें किसी केमिकल या फिर सर्फ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इस मशीन में आप अपने जूते को सुखाने के साथ सैनिटाइज भी कर सकते हैं. इसमें आप किसी भी मटेरियल से बने जूतों को बिना खराब हुए धो सकते हैं. यह मशीन जूतों को साफ करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल या डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करती.

कैसे काम करता है ClearX?

ClearX में आपको दो बड़े पानी के टैंक मिल जाते हैं. इसके एक टैंक में साफ पानी और दूसरे टैंक में गंदे पानी होता है. मशीन जूते के अंदर और बाहर की गंदगी को और मटेरियल की पहचानकर खुद तय करती है कि इसको धोना है, ड्राय करना है या सैनिटाइज करना है. यूजर चाहे तो सैनिटाइजेशन को अपने अनुसार ऑन-ऑफ कर सकता है. क्योंकि हर जूते को सैनिटाइज की जरूरत नहीं होती है. यह जूतों को सिर्फ पानी से ही साफ करती है. सफाई के लिए यह मशीन 'माइक्रो-बबल' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है.

कैसे चलती है मशीन?

इस मशीन को चलाना भी बेहद आसान है. मशीन के अंदर बस जूते रखिए, बटन दबाइए और कुछ ही देर में जूते साफ-सुथरे होकर बाहर आ जाएंगे. इसको यूज करने में न ब्रश की जरूरत, न हाथ गंदे करने का झंझट. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो रोज जूते पहनते हैं. आने वाले समय में यह स्मार्ट रोबोट आपके घर का एक आम हिस्सा बन सकता है. यह मशीन आपके जूते से बदबू या कीटाणु भी खत्म कर देती है.

मशीन में सुखाने से खराब नहीं होते जूते

इस मशीन में जूते सुखाने से वो खराब नहीं होते है. आमतौर पर वॉशिंग मशीन में जूते डालने से वो खराब हो जाते हैं. लेकिन यह रोबोट कम गर्म हवा से जूतों को धीरे-धीरे सुखाता है, जिससे उनका आकार और कलर सुरक्षित रहता है. इसमें जूते के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं होता, चाहे उसका मटेरियल कुछ भी हो. इस मशीन में आप चमड़े के जूतों को भी धुल सकते हैं. हालांकि अभी ClearX बजार में नहीं आया है, लेकिन कंपनी इसे मई में किकस्टार्टर (Kickstarter) पर लॉन्च कर सकती है. इसकी कीमत लगभग $500 से $800 (लगभग 72 हजार रुपये) के बीच रहने की उम्मीद है.

