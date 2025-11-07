Advertisement
किसने खरीदा था दुनिया का पहला स्मार्टफोन? जानिए IBM Simon की अनसुनी कहानी

World First Smartphone: आज स्मार्टफोन हमारे जिंदगी अधूरा है, लेकिन क्या आपने सोच है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? दुनिया का पहला स्मार्टफोन किसने खरीदा था. ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे. उस फोन में वह तकनीक थी, जिसने आज के स्मार्टफोन्स के सफर की नींव रखी है. चलिए इसके बारें में जानते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:37 PM IST
World First Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. छोटे से लेकर बड़े काम सभी इससे आसानी से कर सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्टफोन की शुरुआत कब और कहां हुई थी? 1990 के दशक में, जब फोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए इस्तेमाल होते थे तब एक कंपनी ने ऐसा कदम उठाया जिससे मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल गई.

IBM Simon से हुई स्मार्टफोन की शुरुआत
दुनिया का पहला स्मार्टफोन बनाने का श्रेय IBM कंपनी को जाता है. साल 1992 में IBM ने एक ऐसा फोन बनाया जिसे IBM Simon Personal Communicator (SPC) का नाम दिया गया. बाजार में इसे पहली बार 1994 में अमेरिका में लॉन्च किया गया. उस वक्त इस फोन की कीमत लगभग 899 डॉलर (79,748 रुपये) थी. यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.

स्मार्टफोन का पहला ग्राहक कौन था? 
IBM Simon का पहला खरीददार कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि एक अमेरिकी बिजनेस प्रोफेशनल था. कंपनी ने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया लेकिन यह बताया कि शुरुआती ग्राहक मुख्य रूप से बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और सरकारी अधिकारी थे. इस फोन को खास तौर पर ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया था. जिससे लोग चलते-फिरते भी आसानी से अपना काम कर सकें.

IBM Simon में ऐसा क्या खास है?

यह स्मार्टफोन अपने समय से बहुत ज्यादा डेवल्प था, जिसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले की सुविधा दी गई थी. इसमें ईमेल भेजने और प्राप्त करने की क्षमता थी. साथ ही यह फोन कॉन्टैक्ट सेविंग, कैलेंडर, नोटपैड और यहां तक कि फैक्स भी भेज सकता था. कंपनी ने करीब 50,000 यूनिट्स IBM Simon की बेची थीं, जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ी सफलता थी.

आज के फोन्स की नींव कैसे रखी?
IBM Simon ने जिस स्मार्टफोन की नींव रखी, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए Nokia, Apple, BlackBerry और Samsung जैसी बड़ी कंपनियों ने धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी को आधुनिक बना दिया. आज हमारे पास मौजूद हाई-टेक 5G स्मार्टफोन की जड़ें उसी 1994 के छोटे से टचस्क्रीन डिवाइस से मिली है, जिसने डिजिटल युग की शुरुआत की थी.

