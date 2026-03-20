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Hindi Newsटेकसिर्फ डेटा नहीं, आपकी मुस्कान भी पी रहे हैं ये ऐप्स; वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के इन आंकड़ों ने बजाई खतरे की घंटी

सिर्फ डेटा नहीं, आपकी मुस्कान भी पी रहे हैं ये ऐप्स; वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के इन आंकड़ों ने बजाई खतरे की घंटी

World Happiness Report 2026: डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारी उंगलियों पर है, हम मिनटों में मन में आने वाले सवालों का जवाब जान लेते हैं तो दूर कहीं बैठे लोगों से बात कर लेते हैं. लेकिन क्या इसकी कीमत हमारी मानसिक शांति है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के ताजा आंकड़ों ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है. रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि Gen Z की खुशहाली को निगलने वाला बन गया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:47 AM IST
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सिर्फ डेटा नहीं, आपकी मुस्कान भी पी रहे हैं ये ऐप्स; वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के इन आंकड़ों ने बजाई खतरे की घंटी

World Happiness Report 2026: आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां एक तरफ सोशल मीडिया बच्चों और Gen Z की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, वहीं इसकी बढ़ती लत अब गंभीर चिंता का कारण बन रही है. इसी बीच वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की एक रिपोर्ट आई है जो बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट ने इस खतरे को सामने लाया है.  रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों और युवाओं में डिप्रेशन, एंग्जायटी और मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्या बढ़ा रहा है. खासतौर पर कम उम्र में बढ़ता स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन एक्टिविटी अब उनकी खुशहाली पर सीधा असर कर रही है.

5 घंटे का डेंजर जोन
रिसर्चर्स के मुताबिक जो बच्चे दिन में 5 घंटे या इससे ज्यादा सोशल मीडिाय पर समय बिताते हैं, उनमें मानसिक बीमारियों के लक्षण उन बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा देखे गए जो इन प्लेटफॉर्म्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इसी लिस्ट में रखा गया है.

2010 के बाद बिगड़े हालात
रिपोर्ट में एक खास ट्रेंड देखा गया है. आज से 16 साल पहले यानी 2010 के आसपास जब स्मार्टफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचे तो तभी से युवाओं की खुशहाली के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है. सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देश और पश्चिमी यूरोप में 25 साल से कम उम्र के युवाओं में जीवन में खुशहाली का ग्राफ सबसे कम पाया गया है.

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लड़कियां हैं ज्यादा सॉफ्ट टारगेट
इस स्टडी में एक हैरान कर देने वाली बात यह सामने आई है कि सोशल मीडिाय का बुरा असर लड़कों के मुकाबले लड़कियों पर ज्यादा हो रहा है. इसके पीछे की वजह है-

बॉडी इमेज इश्यूज यानी दूसरों की परफेक्ट फोटो देखकर खुद को कमतर समझना.

इन्फ्लुएंसर कल्चर मतलब दिखावे की दुनिया से अपनी तुलना करना.

अकेलापन-आमने-सामने मिलने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग करना.

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पैसिव स्क्रॉलिंग है सबसे खतरनाक
रिपोर्ट के मुताबिक केवल मैसेज पर बात करना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि घंटों बैठकर रील्स या वीडियो को स्क्रॉल करना. इसके साथ ही साइबर बुलिंग और आपत्तिजनक कंटेंट भी बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं.

रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यह समस्या अब सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं हो रही है बल्कि पूरी नई पीढ़ी की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है. ऐसे में पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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