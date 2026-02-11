Advertisement
दुनिया खतरे में है! दिग्गज भारतीय AI वैज्ञानिक ने अचानक छोड़ा पद और खोली बड़ी कंपनियों की पोल; अब करेंगे ये काम

AI Safety Head Warning: जिसे हम भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मान रहे हैं क्या वही हमारे लिए खतरनाक साबित होगी? यह डरावनी चेतावनी हम नहीं दे रहे हैं बल्कि AI को सुरक्षित बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में शामिल मृणांक शर्मा ने दी है. Anthropic के सेफ्टी हेड पद से रिजाइन देकर मृणांक ने पूरी टेक इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:59 AM IST
AI Safety Head Warning: क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होगी? यह सवाल एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंज रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस बार ऐसा कहने वाले बाहर के नहीं बल्कि AI की दुनिया के रक्षक माने जाने वाले ने दी है. एआई की रेस में दिग्गज कंपनी Anthropic के सेफ्टी हेड के दुनिया को चौंका दिया है. एंथ्रोपिक के सेफ्टी हेड और भारतीय मूल के वैज्ञानिक मृणांक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. सिर्फ इस्तीफा ही नहीं इस्तीफा के साथ ही उन्होंने एआई को लेकर गंभीर चेतावनी भी दी है. मात्र एक साल के अन्दर सेफ्टी टीम का नेतृत्व करने वाले मृणांक ने जाते-जाते एक ऐसा पत्र लिखा है जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

AI की दुनिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. AI स्टार्टअप Anthropic में सेफगार्ड्स रिसर्च टीम के प्रमुख मृणांक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा के साथ मानवता और भविष्य को लेकर जो चेतावनियां दी हैं, उसने पूरी टेक इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है.   

क्यों चर्चा में है यह इस्तीफा?
भारतीय मूल के मृणांक शर्मा साल 2023 में एंथ्रोपिक से जुड़े थे. वे उस टीम को लोड कर रहे थे जिसका काम Claude जैसे दमदार AI मॉडल्स को सेफ बनाना था. अपने इस्तीफे में मृणांक ने निजी कारणों की जगह पर दुनिया और मानवता को लेकर गहरी चिंता के चलते दिया है.

मृणांक ने अपने नोट में लिखा कि दुनिया खतरे में हैं! उन्होंने इसके साथ ही लोगों को आगाह किया कि यह खतरा सिर्फ AI से नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े कई संकटों की वजह से है. उनका मानना है कि दुनिया को प्रभावित करने की इंसान की क्षमता तो बढ़ गई है लेकिन हमारी सामूहिक समझ (Sensemaking) उस तरह से विकसित नहीं हुई है.

कंपनी और उसके काम करने के तरीके पर उठाए सवाल
मृणांक ने बड़े टेक ग्रुप के अनंदर मूल्यों और व्यवहार के बीच के संघर्ष की तरफ इशारा किया. उन्होंने लिखा कि मैंने बार-बार देखा है कि अपने मूल्यों को अपने कार्यों पर शासन करने देना कितना कठिन होता है. यह बात उन चिंताओं को और बढ़ाती है कि क्या बड़ी टेक कंपनियां सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे और आगे बढ़ने को प्राथमिकता दे रही है?

अब क्या करेंगे मृणांक शर्मा?
मृणांक अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से हटकर साहित्य की तरफ रुक कर रहे हैं. मृणांक के अनुसार अब वे कविता की डिग्री लेंगे और लेखन के जरिए से अपनी बात रखेंगे. उनका कहना है कि आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में वैज्ञानिक सत्य के साथ-साथ काव्यात्मक सत्य को समझना भी बहुत ही जरूरी है.

कौन हैं मृणांक शर्मा?
दुनिया के बेहतरीन AI रिसर्चर्स की लिस्ट में मृणांक शर्मा की गिनती होती है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मशीन लर्निंग में DPhil की डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. एंथ्रोपिक में उनकी टीम का मुख्य फोकस AI के व्यवहार संबंधी जोखिमों और अलाइनमेंट समस्याओं को कम करना था. Anthropic में वे फरवरी 2024 में बनी Safeguards Research Team के हेड बनाए गए थे जो AI के व्यवहार, अलाइनमेंट और सेफ्टी से जुड़े खतरों पर काम कर रही थी.

