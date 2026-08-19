/World Mosquito Day: चीन ने ढूंढ निकाला मच्छर मारने का नया तरीका! जानिए क्या है ये AI Gun और कैसे करेगी काम

20 अगस्त को हर साल पूरी दुनिया "World Mosquito Day" मनाती है. इस दिन का मकसद लोगों को मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू के प्रति जागरूक करना है. लेकिन इस बार मच्छर दिवस पर चर्चा किसी दवाई या स्प्रे की नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की हो रही है. चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अब मच्छर भगाने के लिए आपको जहरीले धुएं या कॉइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीन ने तैयार कर लिया है AI और लेजर से लैस एक अनोखा मॉस्किटो जैपर.
चीन के चांगझोउ (Changzhou) शहर में स्थित स्टार्टअप Photon Matrix Lab ने एक ऐसा पोर्टेबल लेजर मॉस्किटो डिफेंस सिस्टम विकसित किया है, जो देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के गैजेट जैसा लगता है. यह डिवाइस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और LiDAR सेंसर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते हुए मच्छर की लोकेशन को ट्रैक करता है. जैसे ही मच्छर इसकी रेंज में आता है, यह एक सटीक लेजर बीम छोड़कर मच्छर का काम तमाम कर देता है.
कंपनी ने इस गैजेट के निर्माण और मास प्रोडक्शन के लिए क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म Indiegogo पर अभियान शुरू किया था. कंपनी ने शुरुआत में महज 20,000 डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन यह आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि कंपनी ने 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये) जुटा लिए. दुनिया के 50 से अधिक देशों के 4,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगभग $630 (करीब 52,000 रुपये) अग्रिम भुगतान कर दिया है.
कंपनी के सेल्स डायरेक्टर लॉरेंस लेंग (Lawrence Leng) के अनुसार, उन्होंने औद्योगिक और सैन्य स्तर पर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों जैसे लो-कॉस्ट LiDAR और एज कंप्यूटिंग को रिपर्पज करके इस कंज्यूमर डिवाइस में फिट किया है. चीन के चांगझोउ शहर में मजबूत सप्लाई चेन होने की वजह से वे फाइबर लेजर मॉड्यूल का प्रोटोटाइप बहुत तेजी से तैयार कर पाए. लेंग का कहना है कि सिलिकॉन वैली में दो हफ्ते में हाई-प्रिसिजन फाइबर लेजर का प्रोटोटाइप बनाना मुश्किल है, लेकिन चीन में पूरी सप्लाई चेन उनके ऑफिस के ठीक नीचे उपलब्ध थी.
हाई-टेक हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में अक्सर मास प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर देरी की समस्याएं आती हैं. Photon Matrix के साथ भी ऐसा ही हुआ. उन्होंने इस डिवाइस की डिलीवरी गर्मियों की शुरुआत में देने का वादा किया था, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है. लॉरेंस लेंग ने स्वीकार किया कि Indiegogo पर 80% से ज्यादा हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब विफलता नहीं है.
मास प्रोडक्शन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि प्रोटोटाइप चरण में एक इंजीनियर हाथ से ट्यूनिंग करके डिवाइस को ऑप्टिमाइज कर सकता है. लेकिन जब सैकड़ों डिवाइस फैक्ट्री में बनते हैं, तो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के सभी डिवाइस एक समान काम करें, यह सुनिश्चित करना बेहद कठिन होता है. ऑटोमेशन और सेंसर कैलिब्रेशन सेट करने में टीम को लगभग 3 महीने का समय लगा. अब अगस्त महीने से इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और हर महीने 500 से 800 यूनिट्स तैयार किए जाएंगे.
लेजर बीम का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल सुरक्षा को लेकर उठता है. क्या यह लेजर किसी इंसान या पालतू जानवर की आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? इस पर लॉरेंस लेंग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का पूरा ध्यान रखा गया है. इस डिवाइस में ट्रिपल एक्टिव सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया है.
इसमें रडार के जरिए इंसानों की मौजूदगी को पहचाना जाता है और एक अनिवार्य बैकग्राउंड चेक मैकेनिज्म काम करता है. अगर लेजर के सामने कोई इंसान या पालतू जानवर आता है, तो लेजर फायर नहीं होगा. कंपनी इस साल यूरोपीय संघ के CE सेफ्टी सर्टिफिकेशन को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है और अमेरिका में FDA रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन की तैयारी में है.