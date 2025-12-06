टचस्क्रीन नहीं, न कोई ऐप सपोर्ट..कीमत में आ जाएंगी 4 लग्जरी कारें! कहानी उस कीपैड फोन की जिसकी डिलीवरी में लगा था हेलीकॉप्टर

Most Expensive Keypad Phone: लग्जरी और महंगा फोन सुनते ही दिमाग में सबसे पहले प्रीमियम स्मार्टफोन्स की चमकदार स्क्रीन और एडवांस फीचर्स आने लगते हैं लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से अलग है. दुनिया के सबसे महंगे फीचर फोन्स की लिस्ट में एक ऐसा फोन शामिल है जिसकी कीमत सुनकर आप यकीन तक नहीं कर पाएंगे. यह न टचस्क्रीन वाला डिवाइस है न ही इसमें कोई ऐप चलता है फिर भी इसकी कीमत में 4 लग्जरी कारें आ जाएं.
Vertu Signature Cobra Price: अगर आपको लगता है कि लग्जरी फोन का मतलब सिर्फ लेटेस्ट स्मार्टफोन और उसकी प्रीमियम फीचर्स होते हैं तो जरा रुकिए. क्योंकि यह खबर आपकी सोच बदल देगी. दुनिया के सबसे महंगे फीचर फोन्स की लिस्ट में एक ऐसा फोन शामिल है जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. यह कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक कीपैड फोन है जिसकी डिलीवरी भी हेलीकॉप्टर से करवाई गई थी. हम बात कर रहे हैं Vertu Signature Cobra की. एक ऐसा फोन जिसकी कीमत में 4 लग्जरी कारें आ जाएं और जिसे दुनिया में सिर्फ आठ लोग ही इस्तेमाल करते हैं. इस फोन में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फोन बनाता है और इसकी खासियत क्या है आइए जानते हैं.
439 कीमती पत्थरों और एक खास कोबरा डिजाइन से तैयार हुए इस सुपर एक्सक्लूसिव फोन की खास डिजाइन लोगों को अपना दीवाना बना लेती है. 2.3 करोड़ की कीमत वाला यह फोन सिर्फ 8 लोगों के पास ही है. इसे खरीदने वाले लोग स्टेटस सिंबल के रूप में इस फोन को खरीदते हैं. Vertu सिग्नेचर कोबरा को मई साल 2017 में चीन में लॉन्च किया गया. कंपनी ने इसे चाइनीज ई-कॉमर्स साइट जिंगडॉन्ग मॉल पर बेचा. हाथ से बना डिजाइन, महंगी कीमत और हेलीकॉप्टर से की गई डिलीवरी इसे सिर्फ फोन नहीं बल्कि एक चलती-फिरती शान बना देती है.
पहली बार हेलीकॉप्टर से हुई थी फोन की डिलीवरी
Vertu कंपनी के मुताबिक इस फोन को यूके में हाथ से तैयार किया गया है. फोन की लॉन्चिंग के बाद इसे खरीदने वाले लोगों को हेलीकॉप्टर से डिलीवरी दी गई. यह पहली बार हुआ जब किसी फोन की डिलीवर हेलीकॉप्टर से की गई हो. लॉन्च के समय इस फोन पर डाउन पेमेंट के रूप में 145 डॉलर यानी लगभग 12,934 रुपये लिए. बाकी पैसा बाद में लिए गए.
हाथ से किया गया है डिजाइन
Vertu Signature Cobra की खासियत इसकी अनोखी और बहुत ही शानदार डिजाइन में छिपी हुई है. इस फोन को फ्रांस की मशहूर ज्वेलरी ब्रांड बोचेरॉन ने तैयार किया था. इसके फ्रेम के चारों ओर एक कोबरा सांप का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसे 439 चमकदार रूबी स्टोन्स से सजाया गया है. कोबरा सांप की आंखों के लिए दो दुर्लभ एमराल्ड स्टोन्स का यूज किया गया है जो इसकी लुक को और भी खास बना देते हैं.
क्यों महंगा है इतना फोन
इस फोन को पूरी तरह से भी असेंबल किया गया है. 388 अलग-अलग पार्ट्स को कारीगरों ने अपने हाथों से जोड़कर तैयार किया है. फीचर्स की बात की जाए तो यह एक क्लासिक कीपैड फोन है जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग जैसी सामान्य सी सुविधाएं मिलती हैं. इसमें न टचस्क्रीन है और न ही कोई ऐप सपोर्ट ही मिलता है लेकिन इसकी कीमत का कारण फीचर नहीं बल्कि इसका शाही डिजाइन और ज्वेलरी क्राफ्ट है.
चीन के पास एक पीस
इस स्पेशल फोन के सिर्फ 8 ही पीस बनाए गए. इनमें से एक पीस चीन के लिए रिजर्व था. कम क्वान्टिटी होने के कारण भी यह फोन और खास बन गया. इस फोन की बॉडी टाइटेनियम से बनी है. सभी पार्ट्स यूके के हैम्पशायर फैक्टरी में असेंबल किए गए. फोन में डायमंड और दूसरे जेम्स का भी यूज किया गया है.
नोकिया ने की शुरुआत
Vertu की शुरुआत 1998 में नोकिया ने एक प्रीमियम लग्जरी फोन ब्रांड के रूप में की थी. लेकिन साल 2012 में नोकिया ने इसे एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया. इसके बाद 2017 में यह ब्रांड चीनी कंपनी Godin Holdings के पास पहुंच गया. Vertu अपनी हाई-एंड लग्जरी फोन लाइनअप के लिए दुनिया भर में फेमस है. इनके फोन की शुरुआती कीमत ही करीब 4,000 डॉलर से शुरू होती है. खास बात यह है कि हर Vertu फोन के साथ ग्राहकों को 24/7 कस्टमर सर्विस मिलती है जो इसे दुनियाभर के स्मार्टफोनों से बिल्कुल अलग बनाती है.
