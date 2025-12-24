Advertisement
Hindi Newsटेक700 बिलियन डॉलर की दौलत भी नहीं भर पाई पिता के दिए जख्म, Elon Musk का छलका दर्द; बोले वह इंसान नहीं...

700 बिलियन डॉलर की दौलत भी नहीं भर पाई पिता के दिए जख्म, Elon Musk का छलका दर्द; बोले वह इंसान नहीं...

Elon Musk Father Controversy: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और Tesla के सीईओ एलन मस्क फिर से सुर्खियों में हैं. इस लेकिन वजह बिजनेस नहीं बल्कि उनका परिवार है. उन्होंने अपने पिता एरोल मस्क को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. मस्क ने कहा कि उनके पिता वह सोच-समझकर बुराई की प्लानिंग करते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:28 AM IST
700 बिलियन डॉलर की दौलत भी नहीं भर पाई पिता के दिए जख्म, Elon Musk का छलका दर्द; बोले वह इंसान नहीं...

Elon Musk Father Controversy: दुनिया के सबसे अमीर और फेमस टेक बिजनेसमैन एलन मस्क एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका अपने पिता एरोल मस्क को लेकर दिया गया तीखा बयान है. मस्क ने अपने पिता को खतरनाक इंसान बताते हुए कहा है कि वह सोच-समझकर बुराई की प्लानिंग करते हैं. उनके इस बयान ने न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि पिता एरोल मस्क से जुड़े पुराने विवादों को भी फिर से चर्चा में ला दिया है.

एलन मस्क और उनके पिता एरोल मस्क (Errol Musk) के बीच के कड़वे रिश्ते इस बयान के बाद फिर चर्चा में आ गए हैं. मस्क ने अपने एक पुराने इंटरव्यू को याद करते हुए अपने पिता को एक भयानक इंसान बताया है.

पिता पर लगाए गंभीर आरोप 
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने एक इंटरव्यू में अपने पिता एरोल मस्क के बारे में हैरान कर देने वाले खुलासे किए. इस दौरान मस्क ने कहा कि मेरे पिता बहुत ही सोच-समझकर बुराई की प्लानिंग करते हैं. उन्होंने वह सभी बुरा काम किया है जो आप सोच सकते हैं. मस्क ने कहा कि उनके पिता इतने बुरे हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पिता को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की समझाया, भावनात्मक तर्क दिए लेकिन स्थिति और खराब होती चली गई.

क्या है विवाद की वजह? 
एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का अतीत विवादों से भरा है. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर में उनके संबंध काफी विवादों से भरे रहे. साथ ही 1998 में उन्होंने आत्मरक्षा में तीन लोगों की हत्या करने की बात भी स्वीकार की थी, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था. हाल ही में एरोल मस्क ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अमेरिका का हाल भी दक्षिण अफ्रीका जैसा होगा, जो अमेरिका में गोरे लोगों के अल्पसंख्यक होने की संभावना को लेकर दिया गया था.

ये भी पढ़ेंः अब आपकी जान बचाएगा Google, लॉन्च किया ऐसा फीचर जो पलक झपकते ही बुला लेगा मदद

दिन रात मस्क की बढ़ती संपत्ति
मस्क के जीवन में एक तरफ परिवारिक विवाद है तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क की दौलत नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्क के 2018 के भारी-भरकम पे-पैकेज करीब 56 बिलियन डॉलर को बहाल करने के फैसले के बाद उनकी कुल संपत्ति 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. इसके साथ ही वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं.

ये भी पढे़ंः WhatsApp का बड़ा धमाका! अब कोई चुपके से नहीं पढ़ पाएगा आपकी चैट, जारी हुआ नया अपडेट

