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दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? जानकर Samsung और Xiaomi के उड़ जाएंगे होश

Counterpoint Research की रिपोर्ट के अनुसार, Q2 2025 में iPhone 16 पहले नंबर पर रहा. इसके बाद iPhone 16 Pro Max दूसरे और iPhone 16 Pro तीसरे स्थान पर रहे. इसका मतलब है कि टॉप 3 पोजिशन पर Apple का ही कब्जा रहा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:31 AM IST
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दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? जानकर Samsung और Xiaomi के उड़ जाएंगे होश

Apple का iPhone 16 एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. यह लगातार दूसरी तिमाही है जब iPhone 16 ने ग्लोबल मार्केट में टॉप पोजिशन हासिल की है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सफलता से यह साफ हो गया है कि प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है, भले ही Samsung और Xiaomi जैसे ब्रांड्स कड़ी टक्कर दे रहे हों.

टॉप 3 में Apple का दबदबा

Counterpoint Research की रिपोर्ट के अनुसार, Q2 2025 में iPhone 16 पहले नंबर पर रहा. इसके बाद iPhone 16 Pro Max दूसरे और iPhone 16 Pro तीसरे स्थान पर रहे. इसका मतलब है कि टॉप 3 पोजिशन पर Apple का ही कब्जा रहा, जो कंपनी की प्रीमियम मार्केट में मजबूत पकड़ को दिखाता है.

भारत और जापान से मिला बड़ा सपोर्ट

iPhone 16 की सफलता सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है. भारत और जापान जैसे देशों में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है. कंपनी की स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और बेहतर परफॉर्मेंस व डिस्प्ले जैसे अपग्रेड्स ने इसे ज्यादा लोगों के लिए आकर्षक बना दिया है. यही वजह है कि अब यह सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित नहीं रहा.

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सस्ता iPhone भी बना चर्चा में

Apple ने अपने “e” सीरीज के तहत iPhone 16e लॉन्च किया था, जो कंपनी का किफायती iPhone माना गया. हालांकि अब इसे iPhone 17e ने रिप्लेस कर दिया है. यह सीरीज उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में iPhone का एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स में समझौता कर सकते हैं.

Samsung और Xiaomi की स्थिति

Samsung अभी भी Apple का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना हुआ है, खासकर मिड-रेंज सेगमेंट में. Samsung Galaxy A16 5G और Samsung Galaxy A06 4G जैसे फोन टॉप 10 में शामिल हैं. प्रीमियम सेगमेंट में Samsung Galaxy S25 Ultra भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यह Apple के स्केल तक नहीं पहुंच पाया. वहीं Xiaomi की मौजूदगी सीमित रही, जहां Redmi 14C 4G ही टॉप 10 में जगह बना पाया.

मार्केट में क्या ट्रेंड दिख रहा है

रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 10 स्मार्टफोन्स ने कुल ग्लोबल शिपमेंट का लगभग एक चौथाई हिस्सा कवर किया. इसका मतलब है कि कुछ चुनिंदा मॉडल्स ही मार्केट में ज्यादा डिमांड बना रहे हैं. इस लिस्ट में Apple के कई डिवाइस शामिल हैं, जो दिखाता है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद ब्रांड की लोकप्रियता बरकरार है.

यूजर्स के लिए क्या मतलब है

iPhone 16 की सफलता यह दिखाती है कि यूजर्स अब बेहतर परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन और भरोसेमंद ब्रांड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. हालांकि Samsung और Xiaomi जैसे ब्रांड्स सस्ते और फीचर-पैक ऑप्शन देकर मार्केट में मजबूत बने हुए हैं, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में Apple अभी भी आगे है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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