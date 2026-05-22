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Hindi Newsटेककपड़े-मोबाइल छोड़ो, इस बार सेल में लगेगा नकली इंसानों का बाजार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

कपड़े-मोबाइल छोड़ो, इस बार सेल में लगेगा 'नकली इंसानों' का बाजार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज JD.com अपने सालाना शॉपिंग फेस्टिवल में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नीलामी (Humanoid Robot Auction) शुरू करने जा रहा है, जिससे आम लोग और कंपनियां पहली बार इन्हें कमर्शियल तौर पर खरीद सकेंगी. इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत चीन अगले पांच सालों में 30 लाख रोबोट्स और फैक्ट्रियों में 1 लाख एआई-मजदूर तैनात करने की योजना बना रहा है, जो इंसानी श्रम और ऑटोमेशन की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 22, 2026, 08:21 AM IST
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यह नीलामी कंपनी के वार्षिक 618 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाएगी.
यह नीलामी कंपनी के वार्षिक 618 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाएगी.

चीन की ई-कॉमर्स कंपनी JD.com ने दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नीलामी आयोजित करने की घोषणा की है. यह नीलामी कंपनी के वार्षिक 618 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाएगी, जिसे चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग आयोजनों में से एक माना जाता है. कंपनी ने 2026 के 618 शॉपिंग फेस्टिवल लॉन्च इवेंट के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया. कंपनी के अनुसार, ह्यूमनॉइड रोबोट ऑक्शन केवल एक विशेष इवेंट नहीं होगा, बल्कि यह पूरे शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान चलने वाले कई प्रमोशनल और स्पेशल सेल कार्यक्रमों का हिस्सा बनेगा. इस घोषणा ने तकनीक जगत और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में काफी उत्साह पैदा कर दिया है.

तकनीकी कंपनियों और कलेक्टर्स की बढ़ सकती है दिलचस्पी

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनोखी नीलामी दुनिया भर की टेक कंपनियों, रिसर्च संस्थानों और रोबोट कलेक्टर्स का ध्यान आकर्षित कर सकती है. कई संस्थाएं अगली पीढ़ी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स तक शुरुआती पहुंच हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं. हालांकि JD.com ने अभी तक उन रोबोट मॉडल्स की पूरी सूची जारी नहीं की है जिन्हें नीलामी में शामिल किया जाएगा. इसी वजह से बाजार में उत्सुकता और बढ़ गई है. माना जा रहा है कि इस आयोजन में अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस कई उन्नत रोबोट पेश किए जा सकते हैं.

अगले पांच वर्षों में लाखों रोबोट तैनात करने की योजना

कंपनी ने बताया कि आने वाले पांच वर्षों में वह बड़े पैमाने पर रोबोटिक तकनीक को अपनाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत लगभग 30 लाख रोबोट, 10 लाख स्वायत्त वाहन (Autonomous Vehicles) और 1 लाख ड्रोन तैनात किए जाएंगे. यह परियोजना केवल ई-कॉमर्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी सिस्टम को भी पूरी तरह बदल सकती है. कंपनी का मानना है कि रोबोट और एआई आधारित सिस्टम से काम की गति और दक्षता दोनों में सुधार होगा.

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रोबोटिक्स कारोबार को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य

JD Retail ने 2026 में ही रोबोट ब्रांड्स की बिक्री को 1.47 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही कंपनी उत्पाद लॉन्च साइकिल को लगभग 30 प्रतिशत तक कम करना चाहती है, ताकि नई तकनीकों को बाजार में तेजी से लाया जा सके. JD के JoyInside रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म के प्रमुख दाई वेनजुन ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म केवल इसी वर्ष 1 करोड़ से अधिक टर्मिनल डिवाइसेज से जुड़ जाएगा. रोबोटिक्स क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां पहले ही इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हो चुकी हैं, जिससे रोबोट तकनीक का इकोसिस्टम और मजबूत होगा.

फैक्ट्रियों में बढ़ेगा ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इस्तेमाल

चीन केवल आम लोगों तक ह्यूमनॉइड रोबोट पहुंचाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि इन्हें फैक्ट्रियों में भी बड़े पैमाने पर तैनात करने की योजना बना रहा है. उदाहरण के तौर पर, Shanghai प्रशासन ने एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की वास्तविक तैनाती को तेज करने का लक्ष्य घोषित किया है. शंघाई के आर्थिक और सूचना प्रौद्योगिकी आयोग के निदेशक तांग वेनकान के अनुसार, शहर 2026 से 2030 के बीच चलने वाली देश की 15वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट्स को फैक्ट्रियों में तैनात करना चाहता है. इसके अलावा बड़े औद्योगिक उद्यमों में एआई एजेंट्स की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य भी रखा गया है.

लैब से निकलकर बाजार तक पहुंचे रोबोट

विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमनॉइड रोबोट अब केवल प्रयोगशालाओं और तकनीकी प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं. इनका उपयोग तेजी से रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ रहा है. विशेषज्ञ पैन हेलिन के मुताबिक, यह नीलामी रोबोट निर्माताओं के लिए एक नया व्यावसायिक मंच तैयार कर सकती है. साथ ही आम उपभोक्ताओं की सोच भी बदल सकती है, जिससे वे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को केवल भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि रोजमर्रा के उपयोगी उपकरण के रूप में देखने लगेंगे.

एआई और रोबोटिक्स की वैश्विक दौड़ में आगे निकलने की कोशिश

यह घोषणा दिखाती है कि चीनी कंपनियां एम्बॉडीड एआई (Embodied AI) और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं. दुनिया भर की कंपनियां इस बात पर शोध कर रही हैं कि भविष्य में रोबोट वेयरहाउस, फैक्ट्रियों, ग्राहक सेवा केंद्रों, अस्पतालों और यहां तक कि घरों में भी इंसानों की सहायता कैसे कर सकते हैं. यदि यह नीलामी सफल रहती है, तो यह ह्यूमनॉइड रोबोट्स को आम बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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