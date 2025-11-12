Hackers ने किया बड़ा कांड! नए तरीके से चुटकियों में खाली कर रहे बैंक अकाउंट, ऐसे पता कर रहे Passwords

एक ताजा साइबरसिक्योरिटी रिपोर्ट ने दुनिया भर में यूजर्स की पासवर्ड लापरवाही को उजागर किया है. रिपोर्ट में बताया गया कि करोड़ों लोग आज भी बेहद आसान और आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाले पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है. शोधकर्ताओं ने 2 अरब से ज्यादा अकाउंट्स के डेटा ब्रीच का विश्लेषण किया और पाया कि लोग अब भी पुराने पैटर्न जैसे “123456” या “password” जैसे पासवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

‘123456’ बना हैकर्स की पहली पसंद

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में ‘123456’ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड है. करीब 76 लाख (7.6 मिलियन) यूजर्स ने इसे अपना पासवर्ड बनाया हुआ है. इसके अलावा ‘admin’, ‘123’, ‘Aa123456’, और ‘1234567890’ जैसे पासवर्ड भी हैकर्स के लिए बेहद आसान लक्ष्य बन गए हैं. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अकाउंट्स के हैक होने की सबसे बड़ी वजह है- लोगों की आलस्य और लापरवाही.

भारतीय यूजर्स भी नहीं सीख रहे सबक

रिपोर्ट में भारत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ. पासवर्ड ‘India@123’ दुनिया के 100 सबसे कमजोर पासवर्ड्स की लिस्ट में 53वें नंबर पर है. इसका मतलब है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग अब भी ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हैक करना बेहद आसान है. यह न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि देश के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए भी चिंता की बात है.

कमजोर पासवर्ड्स बन रहे हैं हैकर्स के लिए आसान शिकार

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे कमजोर पासवर्ड्स हैकर्स के लिए “ABC या 123 जितने आसान” होते हैं. इससे बड़े-बड़े डेटा ब्रीच और हैकिंग की घटनाएं होती हैं. रिपोर्ट में एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया- फ्रांस के मशहूर Louvre Museum की सिक्योरिटी सिस्टम में जांच के दौरान पाया गया कि उसका पासवर्ड सिर्फ “LOUVRE” था! इतना आसान पासवर्ड देखकर जांचकर्ताओं को खुद हैरानी हुई कि इतना बड़ा संस्थान भी बुनियादी साइबर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहा है.

ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

1. पासवर्ड की लंबाई बढ़ाएं: आपका पासवर्ड कम से कम 12 अक्षरों का होना चाहिए.

2. अक्षरों का मिश्रण करें: पासवर्ड में बड़े अक्षर (A-Z), छोटे अक्षर (a-z), नंबर (0-9) और स्पेशल सिंबल्स (!, @, #, $) का इस्तेमाल करें.

3. निजी जानकारी का इस्तेमाल न करें: अपने परिवार के नाम, पालतू जानवर, फिल्मी किरदार या किसी ब्रांड का नाम पासवर्ड में न डालें.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से बढ़ाएं सुरक्षा

सिर्फ मजबूत पासवर्ड बनाना ही काफी नहीं है. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को एक्टिव करना अब हर यूजर के लिए जरूरी हो गया है. यह फीचर आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर जोड़ता है- यानी अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए, तो भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा.

साइबर अपराध से बचाव का सबसे आसान तरीका

रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है- सुरक्षा पासवर्ड से शुरू होती है. अगर लोग मजबूत पासवर्ड चुनने की आदत डाल लें, तो दुनिया भर में होने वाले लाखों डेटा ब्रीच रोके जा सकते हैं. ‘123456’ और ‘India@123’ जैसे पासवर्ड का दौर अब खत्म होना चाहिए. क्योंकि डिजिटल दुनिया में “सुविधा से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा.”