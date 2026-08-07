/125 Years Old Light Bulb: ना फ्यूज हुआ ना कभी बंद हुआ, 125 साल पुराने इस बल्ब ने खोल दी टेक कंपनियों की पोल!

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का बल्ब कुछ ही महीनों या सालों में क्यों फ्यूज हो जाता है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा बल्ब है जो पिछले 125 सालों से बिना रुके जल रहा है. यह कोई जादू नहीं बल्कि 1901 से जलता हुआ Centennial Bulb है. अब इस बल्ब को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़ी कंपनियां जानबूझकर ऐसा सामान बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाए. आइए जानते हैं इस 125 साल पुराने बल्ब की पूरी कहानी और इसके पीछे का असली वैज्ञानिक सच.
अमेरिका के कैलिफोर्निया के लिवरमोर फायर स्टेशन में लगा यह बल्ब 1901 में पहली बार जलाया गया था. आज इसे जलते हुए 125 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे दुनिया का सबसे पुराना जलता हुआ बल्ब माना है. यह बल्ब अब तक 10 लाख घंटे से अधिक समय तक रोशनी दे चुका है. इतनी लंबी उम्र देखकर दुनिया भर के conspiracy theorists का मानना है कि बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने एक बड़ा सच छुपाया है. उनका दावा है कि कंपनियां जानबूझकर ऐसे बल्ब बनाती हैं जो जल्दी फ्यूज हो जाएं ताकि उनकी बिक्री होती रहे.
इस बहस के केंद्र में 1925 का 'Phoebus Cartel' है. यह फिलीप्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी दुनिया की बड़ी लाइट कंपनियों का एक समूह था. इस कार्टेल ने मिलकर तय किया था कि कोई भी बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा. उन्होंने बल्बों की लाइफ जानबूझकर घटाई ताकि मार्केट में नया सामान बिकता रहे. इस तरीके को टेक्नोलॉजी की भाषा में 'Planned Obsolescence' कहा जाता है. यही वजह है कि 125 साल पुराना बल्ब देखकर लोग आज भी भड़क जाते हैं और कंपनियों पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं.
हालांकि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स इस साजिश के दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि इस 125 साल पुराने बल्ब के लंबा चलने का कारण इसकी अलग बनावट है. यह बल्ब शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा हाथ से बनाया गया था. इस बल्ब में इस्तेमाल होने वाला टंगस्टन फिलामेंट काफी मोटा है. यह बल्ब शुरुआत में 60 वाट का था लेकिन आज यह सिर्फ 4 वाट की बहुत धीमी रोशनी देता है. यह बहुत कम तापमान पर जलता है जिससे इसका फिलामेंट धीरे-धीरे घिसता है और खराब नहीं होता.
इंजीनियरों के मुताबिक अगर आज के बल्बों को भी 125 साल तक चलाने लायक बनाया जाए तो वे बहुत कम रोशनी देंगे. इस सेंटेनियल बल्ब की रोशनी एक नाइट बल्ब जैसी हल्की है. आधुनिक युग में लोगों को ज्यादा रोशनी और तेज चमक की जरूरत होती है. तेज रोशनी देने के लिए फिलामेंट को बहुत ज्यादा गर्म होना पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है. इसलिए आज के दौर में LED और फ्लोरोसेंट लाइट का इस्तेमाल बढ़ा है जो कम बिजली में ज्यादा रोशनी देती हैं.