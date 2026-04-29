कौन सा फोन चलाता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी? Elon Musk के हाथ को देखकर लोगों के उड़े होश

दुनिया के अरबपतियों के बारे में लोगों की जिज्ञासा हमेशा रहती है, खासकर इस बात को लेकर कि वे कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. क्या वे कोई सीक्रेट प्रोटोटाइप यूज करते हैं या फिर आम लोगों की तरह वही फोन रखते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं? अब इस सवाल का जवाब काफी हद तक साफ हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलन मस्क इन दिनों iPhone 17 Pro सीरीज का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं.

वायरल फोटो से हुआ खुलासा

हाल ही में एक वायरल फोटो ने इस राज से पर्दा उठाया. एलन मस्क को कैलिफोर्निया में एक फेडरल कोर्ट में एंट्री करते हुए देखा गया, जहां वे अपने चल रहे केस की सुनवाई के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उनके हाथ में एक डार्क ब्लू कलर का स्मार्टफोन दिखा, जिसे देखने के बाद माना जा रहा है कि यह iPhone 17 Pro सीरीज का ही मॉडल है. इस फोटो के सामने आने के बाद टेक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई है.

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iPhone के प्रति मस्क का झुकाव नया नहीं

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क को Apple के डिवाइस के साथ देखा गया हो. इससे पहले भी वे कई बार iPhone की तारीफ कर चुके हैं, खासकर उसके कैमरा और वीडियो क्वालिटी की. जब Apple के CEO टिम कुक ने iPhone 15 Pro Max से खींची गई तस्वीरें शेयर की थीं, तब मस्क ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि iPhone की फोटो और वीडियो की क्वालिटी शानदार है. इससे साफ है कि उन्हें iPhone के कैमरा एक्सपीरियंस से खास लगाव है.

क्या अरबपतियों की पहली पसंद है iPhone?

यह कहना सही नहीं होगा कि सभी अरबपति सिर्फ iPhone ही इस्तेमाल करते हैं. अलग-अलग टेक लीडर्स की पसंद अलग होती है. उदाहरण के लिए, मार्क जुकरबर्ग अक्सर Samsung Galaxy Ultra सीरीज के फोन के साथ नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें Android की फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है. वहीं, बिल गेट्स Samsung Galaxy Z Fold जैसे फोल्डेबल फोन को प्राथमिकता देते हैं, जो प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर माने जाते हैं. Apple के CEO टिम कुक स्वाभाविक रूप से iPhone का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सुंदर पिचाई अलग-अलग Pixel और अन्य डिवाइस टेस्ट करते रहते हैं.

कोर्ट केस के बीच सामने आया फोन

एलन मस्क का यह फोन उस समय चर्चा में आया है जब वे एक बड़े कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं. उन्होंने 2015 में बनाई गई AI कंपनी OpenAI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. मस्क का आरोप है कि कंपनी अपने मूल नॉन-प्रॉफिट मिशन से भटक गई है और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है. वे इस मामले में भारी हर्जाने के साथ-साथ कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग कर रहे हैं. वहीं OpenAI ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मस्क की नाराजगी उनके कंपनी छोड़ने के बाद की स्थिति से जुड़ी है.

आखिर क्या कहती है ये पसंद?

एलन मस्क जैसे टेक लीडर का iPhone इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि भले ही वे नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हों, लेकिन जब बात डेली यूज की आती है तो वे भी एक भरोसेमंद और प्रीमियम डिवाइस को चुनते हैं. यह भी साफ है कि स्मार्टफोन की दुनिया में iPhone और Samsung जैसे ब्रांड्स का दबदबा अभी भी बना हुआ है.